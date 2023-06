Les 50 meilleurs restaurants du monde pour 2023 dévoilés

La capitale du Pérou – et sans aucun doute sa capitale gastronomique – s’est illustrée mardi aux prix des 50 meilleurs restaurants du monde, remportant le titre de n°1 et gagnant plus de places dans le top 50 que toute autre ville.

Quatre restaurants de Lima figurent sur la liste des 50 meilleurs : Central au n° 1, Maido au n° 6, Kjolle au n° 28 et Mayta au n° 47. Kjolle est nouveau dans le top 50 cette année.

Central, dirigé par Virgilio Martinez et Pía Léon, propose une cuisine raffinée à base d’ingrédients et de techniques péruviens depuis 15 ans. Le restaurant « emmène les convives à travers 15 écosystèmes péruviens différents, classés par altitude – de 15 mètres sous l’océan Pacifique à 4 200 mètres dans les Andes », indique le site Web 50 Best. Kjolle est l’aventure solo de Léon.

Central est le premier restaurant sud-américain à remporter le titre de « Meilleur au monde ».

Les prix – un événement considéré comme les Oscars de la gastronomie mondiale – ont été annoncés mardi soir depuis la Cité des arts et des sciences, une collection d’espaces futuristes conçus par le célèbre architecte Santiago Calatrava, dans la ville de Valence, dans le sud de l’Espagne.

LE RESTE DE LA LISTE

Le pays hôte s’est très bien comporté cette année avec six candidatures espagnoles dans le top 50, dont le restaurant n° 2 mondial, Disfrutar à Barcelone. L’Espagne a également décroché les n°3 et n°4 avec Diverxo à Madrid et Asador Etxebarri à Atxondo au Pays basque.

L’Italie et la France se sont également bien comportées en Europe, avec cinq restaurants en Italie et quatre en France se classant dans le top 50. En Angleterre, Londres a obtenu un nombre impressionnant de trois places.

En Asie, la ville à surveiller est Bangkok, où deux restaurants sont apparus pour la première fois sur la liste, tous deux entrant dans le top 20 : Le Du au n°15 et Gaggan Anand au n°17.

Aux États-Unis, deux restaurants new-yorkais sont entrés dans le top 50. Atomix est passé à la 8e place de la 33e place l’an dernier, remportant le prix du meilleur grimpeur ainsi que celui du meilleur restaurant en Amérique du Nord. Le favori de longue date Le Bernardin, dirigé par le chef Éric Ripert, a également fait partie du top 50 au n ° 44.

Le top 50 de cette année comprend des restaurants de 24 territoires sur cinq continents, avec 12 restaurants entrant dans la liste pour la première fois.

Les restaurants ne sont autorisés à remporter le premier prix qu’une seule fois, après quoi ils sont inscrits à un programme distinct « Best of the Best ». Les membres de ce groupe d’élite comprennent Geranium et Noma à Copenhague, ainsi que Eleven Madison Park à New York, The Fat Duck près de Londres, Osteria Francescana à Modène, en Italie, et Mirazur à Menton, en France. Central entre dans le Best of the Best l’année prochaine.

LES 50 MEILLEURS RESTAURANTS DU MONDE 2023

1. Central (Lima, Pérou) – Meilleur restaurant d’Amérique du Sud

2. Disfrutar (Barcelone, Espagne) – Meilleur restaurant d’Europe

3. Diverxo (Madrid, Espagne)

4. Asador Etxebarri (Atxondo, Espagne)

5. Alchimiste (Copenhague, Danemark)

6. Maido (Lima, Pérou)

7. Lido 84 (Gardone Riviera, Italie)

8. Atomix (New York City) – Meilleur grimpeur, meilleur restaurant en Amérique du Nord

9. Quintonil (Mexico, Mexique)

dix. Nouveau: Table de Bruno Verjus (Paris, France) – Meilleure nouvelle entrée

11. Nouveau: Trèsind Studio (Dubaï, EAU) – Meilleur restaurant du Moyen-Orient et d’Afrique

12. A Casa do Porco (São Paulo, Brésil)

13. Pujol (Mexico, Mexique)

14. Odette (Singapour) – Meilleur restaurant d’Asie et Choix du chef : Julien Royer

15. Nouveau: Le Du (Bangkok, Thaïlande)

16. Reale (Castel di Sangro, Italie)

17. Nouveau: Gaggan Anand (Bangkok, Thaïlande)

18. Steirereck (Vienne, Autriche)

19. Don Julio (Buenos Aires, Argentine)

20. Quique Dacosta (Dénia, Espagne)

21. Den (Tokyo, Japon)

22. Elkano (Getaria, Espagne)

23. Nouveau: Kol (Londres, Angleterre)

24. Septembre (Paris, France)

25. Belcanto (Lisbonne, Portugal)

26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suisse)

27. Florilège (Tokyo, Japon)

28. Nouveau: Kjolle (Lima, Pérou)

29. Boragó (Santiago, Chili)

30. Frantzén (Stockholm, Suède)

31. Mugaritz (Saint-Sébastien, Espagne)

32. Hiša Franko (Kobarid, Slovénie)

33. Nouveau: El Chato (Bogotá, Colombie)

34. Uliassi (Senigallia, Italie)

35. Ikoyi (Londres, Angleterre)

36. Nouveau: Plénitude (Paris, France)

37. Nouveau: Sézanne (Tokyo, Japon)

38. The Clove Club (Londres, Angleterre)

39. The Jane (Anvers, Belgique)

40. Restaurant Tim Raue (Berlin, Allemagne)

41. Le Calandre (Rubano, Italie)

42. Piazza Duomo (Albe, Italie)

43. Leo (Bogotá, Colombie)

44. Le Bernardin (New York)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Allemagne)

46. Nouveau: Orfali Bros (Dubaï, Emirats Arabes Unis)

47. Mayta (Lima, Pérou)

48. Nouveau: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, France)

49. Nouveau: Rosetta (Mexico)

50. Le Président (Hong Kong)