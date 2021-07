Les 50 ans de Giannis Antetokounmpo mettent fin aux 50 ans d’attente des Milwaukee Bucks pour le championnat NBA

« Faisons en sorte que ces années comptent. Le spectacle continue, comprenons-le », a déclaré Giannis Antetokounmpo après avoir signé une prolongation de plusieurs années avec Milwaukee Bucks en décembre de l’année dernière. Vers juillet 2021, Antetokounmpo le fait compter et l’obtient aussi. À la fin de son gigantesque match de 50 points, 14 rebonds et cinq blocs, les Bucks ont été couronnés champions de la NBA pour la première fois en 50 ans en battant les Phoenix Suns 105-98 lors du sixième match.

Le Greek Freak a mis en place un chef-d’œuvre dans un match de championnat qui a montré de quoi il est capable et lui a valu à juste titre le MVP des finales de Bill Russell. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la finale à avoir une performance de 50 points, 10 rebonds et 5 blocs et a également rejoint LeBron James, Rick Barry, Jerry West, Michael Jordan, Elgin Baylor et Bob Pettit en tant que seuls joueurs. avoir 50 points dans un match de finale NBA. Lui et Pettit sont les deux seuls joueurs à avoir marqué 50 points dans un match décisif.

Un jour où il ne pouvait rien faire de mal, Antetokounmpo a épuisé 17 de ses 19 tentatives sur la ligne des lancers francs, éliminant ainsi la faille la plus évoquée de son armure. Avec moins de 20 secondes restantes dans le jeu, le fils préféré de Deer District a poussé la foule locale à faire tomber le Forum Fiserv et à célébrer les 50 ans d’attente.

Ce n’était pas une affaire déséquilibrée, car les deux équipes étaient à égalité dans le dernier quart. Bucks a scellé l’accord en surclassant les Suns 28-21 dans le quatrième alors que quatre autres joueurs des Bucks ont marqué deux chiffres, dont 17 de Khris Middleton, 12 points et 11 passes décisives de Jrue Holiday et 16 sur le banc de Bobby Portis. Chris Paul a ouvert la voie avec 26 points pour les Suns, Jae Crowder en a eu 15, tandis que Devin Booker en a réussi 19.

L’entraîneur Mike Budenholzer a attribué le crédit à Antetokounmpo et Khris Middleton pour la course historique de l’équipe. «Je suis tellement béni de travailler avec Giannis tous les jours. C’est un être humain plus incroyable qu’un joueur de basket. J’ai tellement appris de lui. Son leadership, le leadership de Khris, ils ont construit ça.

Le nouveau MVP de la finale ne pouvait s’empêcher de s’extasier sur Middleton, son coéquipier depuis 2013, « Khris, nous l’avons fait mec. Nous l’avons fait », a déclaré Antetokounmpo. « Ce gars ne sait pas vraiment à quel point il m’a poussé. Il me pousse tous les jours à être génial. Je suis heureux de pouvoir marcher sur le sol et jouer avec ce gars. Je suis heureux de l’avoir fait avec lui, avec mon équipe et je suis heureux de l’avoir fait pour cette ville.

Les Suns ont bien commencé cette série en prenant une avance de 2-0. Cependant, les Bucks en ont empoché quatre de suite pour laisser les Suns poursuivre leur recherche du titre insaisissable de la NBA.

