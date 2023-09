Les 50 ans de carrière politique de Bob Menendez ont été marqués par la corruption à plusieurs niveaux

Enfant d’immigrés cols bleus cubains et originaire d’Union City, Menendez a fait ses armes sous la direction du chef politique local et du maire William Musto, menant sa première campagne pour un conseil scolaire en 1974, puis étant nommé secrétaire du conseil. Menendez finirait par se heurter à son mentor et à ses alliés, défiant plus tard Musto à la mairie et enfiler un gilet pare-balles pour témoigner contre lui lors d’un procès pour corruption.

Menendez est devenu maire d’Union City en 1986, puis a atterri à l’Assemblée de l’État. Il a continué à progresser, remportant les élections au Sénat de l’État et à la Chambre des représentants des États-Unis, où il a servi pendant 14 ans jusqu’à ce que le sénateur démocrate de l’époque, Jon Corzine, soit élu gouverneur du New Jersey en 2005 et a choisi Menendez pour lui succéder au Sénat.

Moins d’un an après le début de son mandat, Menendez serait suivi par des allégations de corruption.

En 2006, alors que Menendez briguait son premier mandat complet, le procureur américain de l’époque, Chris Christie, a assigné à comparaître documents liés à Menendez et à une organisation à but non lucratif, North Hudson Community Action Corp., qui, sur une période de neuf ans, a versé au sénateur environ 300 000 $ pour louer un bureau dans une maison d’Union City qui lui appartenait. Menendez, en tant que membre de la Chambre, avait aidé l’organisation à but non lucratif à obtenir des subventions fédérales.

Cette enquête a échoué. Mais juste un an après que Menendez se soit montré une lettre d’autorisation indiquant que l’enquête a été officiellement close, les procureurs ont commencé à enquêter sur la relation de Menenedez avec un riche ophtalmologiste de Floride nommé Salomon Melgen. Ils se sont concentrés sur les allégations selon lesquelles Menendez aurait utilisé son influence en matière de politique étrangère pour bloquer le don américain d’équipements de contrôle de sécurité à la République dominicaine au profit d’une entreprise appartenant à Melgen, et qu’il aurait intercédé en faveur de Melgen auprès des autorités sanitaires fédérales à propos d’une affaire. différend sur la facturation de Medicare de plusieurs millions de dollars.

En échange, Melgen aurait fourni à Menendez de généreuses contributions à la campagne, des vacances somptueuses dans sa villa dominicaine et des vols en jet privé.

Au procès, les avocats de Menendez n’ont pas nié que le sénateur avait rendu service à Melgen, mais les ont qualifiés de produits d’une amitié étroite plutôt que de pots-de-vin. La défense a fonctionné et, en novembre 2017, un jury sans majorité a forcé l’annulation du procès, la grande majorité des jurés étant favorable à l’acquittement. Les procureurs ont brièvement eu l’intention de rejuger l’affaire, mais ont rapidement abandonné. Menendez, cependant, a ensuite été réprimandé par le Comité sénatorial d’éthique concernant sa conduite avec Melgen.

Dans une autre affaire, Melgen a été reconnu coupable de 67 chefs d’accusation de fraude en matière de soins de santé et d’affaires connexes et en 2018. condamné à 17 ans de prison. Mais Melgen a été libéré début 2021 après que l’ancien président Donald Trump ait commué sa peine.

La grande majorité du Parti démocrate du New Jersey est restée fidèle à Menendez lors de son précédent acte d’accusation. Et juste à l’extérieur du palais de justice de Newark, après l’annulation de son procès, Menendez a averti les quelques démocrates qui ne l’avaient pas remarqué.

« À ceux qui ont creusé ma tombe politique pour pouvoir sauter à ma place, je sais qui vous êtes et je ne vous oublierai pas », a-t-il déclaré.

Menendez s’est présenté à la réélection l’année suivante contre l’ancien directeur pharmaceutique millionnaire Bob Hugin, qui a fait de son procès pour corruption une pièce maîtresse de la campagne. Mais les réactions négatives contre l’administration Trump, combinées à la tendance bleu profond du New Jersey, ont aidé Menendez à gagner avec une marge confortable.

La conduite présumée de Menendez qui a conduit à l’inculpation de vendredi a commencé en 2018, peu de temps après l’annulation de son procès.