Les 5 voitures les plus chères en vente à Pebble Beach

1958 Maserati Source : Motorcar Studios ©2022 Avec l’aimable autorisation de RM Sotheby’s

Les voitures classiques mises aux enchères à Monterey, en Californie, cette semaine devraient battre des records. Les ventes aux enchères lors de la Monterey Car Week devraient totaliser entre 300 et 490 millions de dollars, selon Hagerty Automotive Intelligence, la société d’assurance de voitures classiques et de mode de vie des collectionneurs. Les experts disent que les ventes devraient dépasser le record de tous les temps lors de la présentation de 395 millions de dollars en 2015. Le total de l’année dernière était de 351 millions de dollars. Un total de 956 voitures seront mises aux enchères cette année dans les cinq maisons de vente aux enchères, selon Classic.com. Porsche et Ferrari sont en tête du peloton, avec 100 Porsche et 93 Ferrari à vendre. Un record de 149 voitures seront proposées pour 1 million de dollars ou plus cette année, dont au moins une demi-douzaine devrait atteindre huit chiffres, selon Hagerty. Les collectionneurs et les maisons de vente aux enchères affirment que le retour des acheteurs internationaux à Pebble Beach cette année ne fera qu’alimenter la forte demande continue des collectionneurs américains. La demande, les ventes et les prix montent en flèche, tant en ligne que lors des ventes aux enchères en personne. “Le marché des ventes aux enchères de voitures classiques montre une force significative à la fois d’un point de vue en ligne et en direct”, a déclaré McKeel Hagerty, PDG de Hagerty. “À tous points de vue, 2022 a été une année record jusqu’à présent.” Les chiffres des ventes aux enchères en direct ont augmenté de 53 % par rapport à 2021, selon Hagerty, et les enchères en ligne ont augmenté de 69 % par rapport à l’année dernière. Près de 2 milliards de dollars de voitures ont été vendues aux enchères cette année, entre les enchères en direct et en ligne. Les inquiétudes concernant l’inflation, la récession et la volatilité du marché boursier ne semblent pas nuire à la demande de voitures classiques, quel que soit le prix, selon les maisons de vente aux enchères. La richesse massive accumulée pendant la pandémie, associée à une nouvelle vague de collectionneurs plus jeunes qui ont acheté au cours des deux dernières années, stimule la demande. De plus, la rareté des voitures d’occasion et neuves a fait grimper les prix des voitures classiques, envoyant des ventes aux enchères record. Ce printemps, une Mercedes-Benz 300 SLR ultra-rare de 1955 s’est vendue 143 millions de dollars, devenant la voiture la plus chère jamais vendue et redéfinissant le mot “cher” sur le marché des voitures classiques. Le PDG Hagerty a déclaré qu’il s’attend à ce que les enchères soient fortes dans la plupart des catégories et des époques. “En pensant aux enchères à Monterey ce week-end, nous nous attendons à de fortes enchères pour les” serre-livres “- des voitures d’avant-guerre, pensez aux Bugatti Type 57 et aux Mercedes-Benz 540K, aux supercars modernes, mais toujours analogiques, comme les Ferrari F40. , des F50 et des Porsche Carrera GT », a-t-il déclaré. “Le fil rouge ici étant des voitures qui ont un haut degré d’innovation parmi leurs contemporains. Elles peuvent être conduites, visitées et appréciées sur les routes modernes, sans poser de questions.” Le salon de cette année mettra en vedette la première vente aux enchères en direct de Broad Arrow Group, la société de vente de voitures classiques fondée l’année dernière et qui vient d’être acquise par Hagerty. Ses meilleurs lots comprennent une Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti “Tour de France” de 1957, estimée à 7 millions de dollars, et une Mercedes-Benz 540 K Sindelfingen Spezial Roadster de 1939, estimée à 8 millions de dollars. “Cela fait partie de notre vision de construire un écosystème pour tous les amateurs de voitures”, a déclaré Hagerty. Voici les cinq premières voitures, par valeur estimée attendue, à vendre cette semaine à Monterey :

5. Maserati 450S de 1958 par Fantuzzi,

Prix ​​estimé : 9 à 11 millions de dollars Cette Maserati de course, vendue aux enchères par RM Sotheby’s, fait partie de la collection Oscar Davis et a été l’un des 10 exemplaires construits. Il a remporté trois épreuves régionales SCCA en 1958 et a été restauré à la fin des années 1990, mais conserve une grande partie de son équipement mécanique d’origine.

4. 1938 Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupé par Figoni et Falaschi

1938 Talbot-Lago Source : Motorcar Studios ©2022 Avec l’aimable autorisation de RM Sotheby’s

Prix ​​estimé : 9 à 11 millions de dollars L’un des 11 exemplaires construits et le seul exemple connu commandé spécifiquement pour la course, ce Talbot-Lago “Teardrop Coup” a terminé les 24 heures du Mans de 1939 et a ensuite subi une restauration de six ans et a remporté plusieurs prix dans le cadre de la collection Oscar Davis. Il est mis aux enchères par RM Sotheby’s.

3. 1937 Mercedes-Benz 540 K Special Roadster de Sindelfingen

1937 Mercedes-Benz 540K Darin Schnabel ©2022 Avec l’aimable autorisation de RM Sotheby’s

Prix ​​estimé : 9 à 12 millions de dollars L’un des trois exemplaires seulement, cette 540 K a été livrée au roi d’Afghanistan en 1937. La voiture a connu plusieurs propriétaires et a rarement été vue en public, avec de nombreux détails d’origine. Il est mis aux enchères par RM Sotheby’s.

2. 1937 Bugatti Type 57SC Atalante

1937 Bugatti Type 57SC Atalante Copyright et courtoisie de Gooding & Company, images de Mike Maez.

Prix ​​estimé : 10 à 12 millions de dollars C’est l’un des meilleurs exemples de la très recherchée Atalante Type 75S. Bugatti n’a construit que 42 voitures, et il n’y en a pas deux identiques. Ce modèle, vendu aux enchères par Gooding & Co., est passé par plusieurs propriétaires en Europe et aux États-Unis avant de subir une restauration approfondie de trois ans par le propriétaire Ray Scherr et de remporter plusieurs prix.

1. Ferrari 410 Sport Spider de 1955 par Scaglietti

Ferrari 410 de 1955 Source : Patrick Ernzen ©2022 Avec l’aimable autorisation de RM Sotheby’s