Les 5 vins mexicains les plus sous-estimés que vous ne buvez pas, mais que vous devriez

Quand on pense à des régions célèbres pour leur vin, on pense probablement à des pays comme l’Italie, la France et la Californie. Mais il existe une région viticole moins connue qui s’avère être le héros méconnu de l’industrie vinicole : le Mexique. Traditionnellement, le Mexique est connu pour son incroyable tequila, mais de plus en plus de vignerons mexicains montrent à quel point les vins mexicains peuvent être diversifiés et savoureux.

Pour en savoir plus sur les vins mexicains, nous avons discuté avec l’expert en vins et créateur de Divaa du vin, Martha Cisneros. Élevée dans le nord-est du Mexique, Cisneros est maintenant éducatrice en vin, créatrice de contenu et sommelière de niveau 1 basée à New York. Elle a donc été la première personne à laquelle nous avons pensé lorsque nous avons voulu en savoir plus sur tous les vins incroyables et primés du Mexique. offrir. Alors, sans plus tarder, voici les 5 vins mexicains sous-estimés que vous devez boire, selon Martha Cisneros.

Casa Jipi Sauvignon Blanc — Valle de San Vicente, Basse-Californie

Cisneros décrit ce vin comme étant « très léger, rafraîchissant, vif et se marie très bien avec tous les fruits de mer ou plats légers ».

Monte Xanic Cabernet Sauvignon — Vallée de Guadalupe, Basse-Californie

« Si vous aimez le Cabernet Sauvignon de Napa, il y a de fortes chances que vous aimiez le Monte Xanic », explique Cisneros à SheKnows. « En fait, c’est l’un des meilleurs rouges du monde et je peux le dire car il vient de remporter l’or au Concours Mondial 2023 en France. » Cisneros décrit ce vin comme un « rouge moyennement corsé » et affirme qu’il se marie parfaitement avec les plats de barbecue ou les hamburgers.

Bichi PetMex — Tecate, Basse-Californie

«Si vous aimez les vins naturels, c’est le vin qu’il vous faut», explique Cisneros. « Le Mexique est grand en vins naturels. Il y a un nouveau mouvement de vignerons mexicains qui se lancent réellement dans les vins naturels et c’est un peu comme un retour à nos racines.

Le Bichi PetMex est un rosé pétillant aux notes de fraise, d’agrumes et de framboise.

RGMX Naranja — Vallée de Parras, Coahuila

Vous avez probablement entendu parler du vin orange, car c’est actuellement l’une des plus grandes tendances de l’industrie du vin. Ce vin orange regorge de saveurs d’agrumes comme le zeste d’orange et le citron. Il est élaboré à partir de raisins Riesling et Palomino et accompagne à merveille les desserts, les fruits secs et les viandes blanches.

Tres Raíces Rosé — Guanajuato

«Le Tres Raíces Rosé de Guanajuato est un merveilleux mélange de raisins Grenache et Caladoc – un cépage hybride qui prospère à merveille dans cette région de haute altitude», explique Cisneros.

Acclamations!

