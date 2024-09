Les 5 unités de la NFL avec les meilleures chances de s’améliorer au cours de la semaine 2 : le jeu de course des Steelers, l’attaque des Jets et plus encore

Après des débuts victorieux en tant qu’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Jim Harbaugh, qui connaît une chose ou deux sur la constitution d’une équipe, a dit à son équipe:« Vous ne ferez pas autant de progrès sur toute la saison que de la semaine 1 à la semaine 2, je vous le dis. »

Bien sûr, cela s’applique davantage aux équipes qui disposent d’un bon encadrement et des outils nécessaires pour apporter les correctifs nécessaires après avoir appris exactement où elles doivent s’améliorer. Pour les équipes qui n’ont pas les ressources pour résoudre plusieurs problèmes, apprendre à se connaître n’aura pas d’importance. Seize équipes ont perdu lors de la première semaine, mais elles n’ont pas toutes à paniquer. Voici cinq unités qui ont sous-performé mais qui ont les moyens de s’améliorer considérablement.

Les Ravens se sont rendus dans l’un des stades les plus bruyants de la ligue contre les champions des Chiefs de Kansas City, qui ont été menés par leur défense la saison dernière, et étaient à un ongle de marquer 26 points et peut-être de gagner sur une tentative à 2 points. Les problèmes que Baltimore devra résoudre ont certainement été exposés, mais personne ne devrait paniquer à propos de cette attaque.

C’est la deuxième année de Lamar Jackson dans le système du coordinateur Todd Monken, Zay Flowers en est à sa deuxième saison en NFL et Isaiah Likely est devenu une arme constante. Sans oublier qu’ils ont Derrick Henry. Les débuts d’Henry avec les Ravens n’ont pas été géniaux – 13 courses pour 46 yards (3,5 yards par course) – mais il n’a pas eu beaucoup d’occasions de se rendre en terrain découvert. Henry a toujours été un arrière qui a besoin d’espace pour prendre de la vitesse. Il peut être arrêté pour un gain court après un gain court et soudainement réussir une course de 50 yards. Il n’a pas eu cette chance lors de la première semaine parce que les Ravens ont pris du retard.

ALLER PLUS LOIN Les Ravens insistent sur le fait qu’ils ne s’inquiètent pas de leur ligne offensive ou de la répression des formations illégales

Le problème se situe du côté droit de la ligne offensive. Le garde Daniel Faalele a quitté le poste de tackle et l’entraîneur John Harbaugh a vanté ses qualités athlétiques, mais ce sera un processus. Je fais confiance à la capacité des Ravens à évaluer et à résoudre les problèmes. Ils devront cependant s’améliorer rapidement, car les Raiders de Las Vegas ont une ligne défensive d’élite. Quand Jackson avait du temps, Flowers se démarquait contre une ligne défensive d’élite, mais les Ravens ont lancé une tonne d’écrans parce qu’ils ne faisaient pas confiance à la ligne pour tenir le coup.

L’ailier rapproché Mark Andrews a été un pilier, mais sa performance de deux prises contre les Chiefs laisse certains s’inquiéter du fait qu’il pourrait ne pas être complètement remis d’une blessure à la cheville qui a mis fin à sa saison et d’un accident de voiture en août. Le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, a fait du retrait d’Andrews un point central. Selon Focus sur le football professionnelAndrews a été doublement couvert à un taux plus élevé que dans n’importe lequel de ses matchs de 2021 à 2023. Il a vu une combinaison de véritable couverture de support et de multiples défenseurs l’encombrer dans la zone.

Jackson a mené l’équipe en courses et a pris plusieurs coups contre les Chiefs ; il a dû se reposer mardi à cause de douleurs. Cela ne peut pas continuer, mais c’était la première semaine, contre l’équipe qui les a éliminés des playoffs ; ils vidaient leur chambre. Sauf blessure grave, les Ravens seront dans le top 10 des attaques cette saison.

Les fans des Jets paniquent. Une équipe considérée comme une candidate aux playoffs a été écrasée par les champions en titre de la NFC, les 49ers de San Francisco, à l’extérieur. Je comprends. Les chiffres finaux ne sont pas géniaux. L’attaque titulaire n’a marqué que 13 points, Breece Hall a effectué 16 courses pour 54 yards et Aaron Rodgers n’a réussi que 167 yards à la passe.

Les Jets sont une équipe de zone extérieure et ont essayé d’attaquer les 49ers à l’extérieur. San Francisco était vulnérable à l’extérieur la saison dernière, mais a travaillé pour consolider cette faiblesse pendant l’intersaison et a fait bonne figure en poursuivant les courses en périphérie. De plus, la ligne offensive des Jets n’a pas joué ensemble, donc tester leur communication et leur alchimie contre un front offensif comme celui des 49ers est difficile. Les Jets ont le talent pour s’améliorer et ouvrir des voies de course pour Hall s’ils peuvent rester en bonne santé.

ALLER PLUS LOIN Allen Lazard des Jets a une explication simple pour son retour en forme de la semaine 1

Rodgers ne semble pas complètement remis de sa blessure au tendon d’Achille qui l’a mis hors jeu pour la saison. Sa mobilité est compromise. Il n’a pas bougé et a essayé de percer la poche une seule fois, mais son bras avait l’air en bon état. Il lançait avec brio et a réussi quelques lancers de signature, notamment un one-step fade vers Allen Lazard le long de la ligne de touche qui était parfait. Sur ce même drive, il a fait sauter la défense, a obtenu un jeu gratuit et a lancé une pièce de dix cents pour un touchdown à Lazard.

Premier quart-temps, 7:34 restant, troisième et 7

Sur le troisième et le septième, les Jets se sont alignés sans équipe. Rodgers a vu deux safeties en profondeur et a fait signe au côté faible avec Garrett Wilson aligné dans le slot pour vraisemblablement changer le combo de route en un concept de « drive », ce qui est bon contre Cover 2.

Le défenseur en dessous a mordu sur la route peu profonde, laissant Wilson ouvert derrière lui. Rodgers a commencé son mouvement de lancer avant que Wilson ne pénètre à l’intérieur.

Le lancer était parfait et a permis à Wilson de courir après la capture.

Rodgers a été brillant sur les downs payants. Il a réussi 4 passes sur 7 sur les troisième et quatrième downs avec deux passes qui ont eu suffisamment de yards pour être converties. Son lancer sur le quatrième down à Wilson était derrière lui mais rattrapable.

Rodgers devrait gagner en mobilité au fil de la saison, mais même confiné dans la poche, il est meilleur que n’importe quel quarterback des Jets depuis longtemps. L’attaque doit mieux courir avec le ballon pour soutenir Rodgers, mais il reste un quarterback de haut niveau dans la poche. Ce n’est peut-être pas l’une des meilleures attaques de la ligue, mais les Jets ont remporté des matchs grâce à leur défense. Ils ont juste besoin que l’attaque soit au milieu du peloton, et Rodgers en a montré suffisamment pour me faire croire qu’il pourrait les rendre un peu meilleurs que ça.

L’une des principales questions que se posaient les Rams avant le début de la saison était de savoir à quoi ressemblerait leur défense sans le futur membre du Temple de la renommée Aaron Donald. Ils ont été battus au sol lors de la première semaine par les Lions de Détroit, qui ont couru pour 163 yards avec le taux de réussite au sol le plus élevé de la ligue (73,3 %) sur des courses conçues. Mais il a fallu des prolongations à Détroit pour marquer 26 points contre la jeune défense des Rams.

Quatrième quart-temps, 9:15 restant, deuxième et 8

Ici, les Rams ont joué en Cover 8 contre la formation deux par deux des Lions avec l’arrière décalé vers la droite. Cover 8 signifie qu’ils jouent en zone Cover 2 du côté fort (côté trois receveurs) et Cover 4 du côté faible (côté deux receveurs).

Les défenseurs du dessous ont convergé vers les itinéraires du dessous que Jared Goff a regardé en premier et l’ont forcé à se rendre à sa prochaine lecture, qui était Amon-Ra St. Brown sur une récupération. Jouer en couverture 4 du côté faible crée la possibilité que le safety du côté faible puisse aider sur les crossers venant du côté fort, ce qui est exactement ce qui s’est passé ici.

Goff n’a pas vu le safety John Johnson III venir du côté faible pour aider St. Brown, et Goff a lancé le ballon directement vers lui.

La ligne défensive a mis la pression sur Goff sur 55,6 pour cent des dropbacks en troisième tentative. Le choix de premier tour Jared Verse a eu six pressions et un sack de qualité contre le tackle gauche Taylor Decker. Une couverture a conduit à un gros jeu, mais dans l’ensemble, la défense a bien joué en passant les itinéraires et en communiquant. Le corner Tre’Davious White, qui revient d’une déchirure du tendon d’Achille, a semblé lent, mais on espère qu’il s’améliorera au fil de la saison.

La défense n’a pas besoin d’être dans le top 10 lorsque l’attaque des Rams est en bonne santé, mais elle pourrait être l’une des unités les plus blessées de la ligue en ce moment. La défense a fait des débuts encourageants et elle devra faire un bond en avant lors de la deuxième semaine pour maintenir l’équipe à flot pendant qu’elle se rétablit.

ALLER PLUS LOIN Alors que les blessures s’accumulent, les Rams ne peuvent pas laisser les catastrophes passées se répéter

Le jeu au sol sera le catalyseur des Steelers, peu importe qui jouera au poste de quarterback. Pittsburgh passe au système de zone extérieure du coordinateur offensif Arthur Smith. Il faut du temps pour qu’une ligne offensive s’adapte à ce système. C’est un système relativement simple en termes de volume de jeu, mais il nécessite beaucoup de communication pour être exécuté correctement, et les running backs doivent devenir experts pour effectuer systématiquement les bonnes lectures et les bonnes coupes.

Contre les Falcons d’Atlanta, qui ont terminé deuxièmes en termes de succès en course défensive la saison dernière, les Steelers ont obtenu 106 yards mais n’ont obtenu en moyenne que 2,9 yards et ont eu un taux de réussite de 38,9 % sur les courses conçues (les mêlées du QB non comprises). En regardant la vidéo, ils étaient proches de marquer quelques points mais n’ont pas pu le faire à cause d’une tâche manquée, d’une mauvaise lecture du running back ou d’un blocage qui n’a pas été tenu assez longtemps.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi la présence constante de Zach Frazier est essentielle pour une ligne offensive des Steelers en transition

Le running back Najee Harris a également semblé un peu indécis dans ce nouveau schéma. Jaylen Warren revient de blessure et ses snaps ont été limités, mais il pourrait être plus adapté à cette attaque que Harris. Je m’attends à ce que le jeu au sol soit meilleur avec plus de courses pour Warren. De plus, il semble que le package d’options total pour Justin Fields n’ait pas encore été installé. Le jeu au sol du QB de Smith était beaucoup plus expansif lorsqu’il était l’entraîneur principal des Falcons.

Deuxième quart-temps, 8:36 restant, deuxième et 2

Ici, les Steelers utilisent une variante de la zone extérieure appelée Zorro. L’ailier rapproché Pat Freiermuth est chargé de bloquer le safety dans l’allée.

Cependant, Freiermuth a bloqué le secondeur intérieur, dont le garde et le tackle côté jeu étaient responsables, laissant le safety Jessie Bates III non bloqué.

Harris semblait avoir la possibilité de couper verticalement et de frapper à l’intérieur pour 4 yards ou plus ou de couper complètement vers l’arrière et d’essayer de courir à travers le joueur de poursuite arrière. Au lieu de cela, il a continué à presser à l’extérieur, directement vers Bates, pour un gain de seulement 2 yards.

Il faudra du temps pour résoudre ces problèmes, mais ils sont corrigibles. Le jeu de course devrait également être renforcé lorsque le meneur All-Pro Isaac Seumalo reviendra d’une blessure au pectoral qu’il a subie pendant le camp. Ce jeu de course a une chance d’être l’un des meilleurs de la ligue avec la menace de Fields gardant le ballon.

ALLER PLUS LOIN Les meilleures et les pires décisions d’entraîneur de la semaine 1 de la NFL : les mouvements d’Andy Reid font vibrer les Chiefs

Quel que soit votre camp dans le grand débat autour d’Anthony Richardson, dimanche dernier ne vous a pas fait changer d’avis. Richardson a effectué quelques lancers spectaculaires, dont peut-être l’une des meilleures passes de tous les temps, mais il a également raté la cible sur 15,8 % de ses passes. Cependant, il y a eu plusieurs cas où des receveurs ont glissé sur le gazon fraîchement installé au Lucas Oil Stadium. L’ailier rapproché Kylen Granson a glissé en courant sur une interception de Richardson. Et Adonai Mitchell a semblé improviser un parcours profond sur une action, ce qui a pris Richardson par surprise.

Ce qui est important, c’est que Richardson fasse la bonne lecture et que son processus soit relativement propre, étant donné qu’il est encore extrêmement vert. Son match de la semaine 2 contre les Packers de Green Bay sera son 18e départ depuis le lycée. Il aura ses ratés, mais c’est principalement dû au jeu de jambes, qui est corrigible.

Bulletin d’information de Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Mitchell semble être la menace profonde légitime dont cette attaque a besoin, et le receveur Josh Downs, qui a fait un excellent camp avant de se blesser à la cheville, sera bientôt de retour. Malgré ces ratés, les jeunes Colts ont bien joué contre les Texans de Houston, qui auront l’une des meilleures défenses de la ligue. Ils auront un match juteux contre une défense de course faible des Packers. Green Bay va probablement remplir la zone avec les corners jouant doucement et forcer Richardson à les battre en dessous.

(Photo du haut de Najee Harris : Todd Kirkland / Getty Images)