Les 5 sites fédéraux les plus contaminés au Canada coûteront des milliards aux contribuables à assainir

Avec un coût estimatif de 4,38 milliards de dollars, l’assainissement de la mine Giant, l’un des sites les plus contaminés au Canada, devrait également être le nettoyage environnemental fédéral le plus coûteux de l’histoire du pays.

Le chiffre, récemment approuvé par le Conseil du Trésor du Canada, couvre les coûts de 2005 à 2038, lorsque l’assainissement actif à l’ancienne mine d’or de Yellowknife devrait prendre fin. Cela comprend 710 millions de dollars qui, selon le gouvernement fédéral, ont déjà été dépensés, mais n’incluent pas les coûts de soins et d’entretien à long terme.

« Cela ne me dérange pas tant que cela va coûter 4 milliards de dollars pour nettoyer la mine Giant. Ce qui me dérange vraiment, c’est que le contribuable couvre ce coût », a déclaré David Livingstone, président du conseil de surveillance de la mine Giant.

Cela indique que le gouvernement fédéral n’a pas veillé à ce que les promoteurs privés fournissent une sécurité financière pour assainir les sites. Il a dit que même si cela s’est amélioré avec le temps, il y aura probablement plus de problèmes à l’avenir.

«En tant que société, nous devons mieux comprendre ce qu’il nous en coûte pour soutenir l’industrie minière et l’industrie pétrolière et gazière», a-t-il déclaré. « Si les chiffres suggèrent que le nettoyage d’un site coûtera plus cher que ce site généré en revenus pour la Couronne, nous avons un problème. »

Il y a plus de 20 000 emplacements répertoriés dans l’inventaire des sites contaminés fédéraux, des dépotoirs et des mines abandonnées aux opérations militaires sur les terres fédérales.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, après la mine Giant, les quatre nettoyages les plus coûteux sont la mine Faro au Yukon, l’Initiative de la région de Port Hope en Ontario, le port d’Esquimalt en Colombie-Britannique et la mine United Keno Hill au Yukon.

Plus de 2 milliards de dollars ont été dépensés pour les cinq sites jusqu’à présent, et on prévoit qu’ils coûteront des milliards de plus aux contribuables dans les années à venir. Leurs prix définitifs ne sont pas encore connus.

Les chiffres les plus récents du Conseil du Trésor du Canada indiquent que plus de 707 millions de dollars ont été dépensés pour l’assainissement, l’entretien et la maintenance à la mine Faro, une ancienne mine de plomb-zinc à ciel ouvert. Son projet d’assainissement devrait prendre 15 ans et est actuellement estimé à 1 milliard de dollars, plus 166 millions de dollars pour les 10 premières années d’exploitation et d’entretien à long terme.

Parsons Inc. a obtenu un contrat de 108 millions de dollars en février pour la construction, l’entretien et la maintenance à la mine Faro jusqu’en mars 2026, avec l’option de prolonger le contrat pour la durée de l’assainissement actif. La société a déclaré que le contrat pourrait finalement s’étendre sur 20 ans et dépasser 2 milliards de dollars.

En 2012, Ottawa s’est engagé à verser 1,28 milliard de dollars sur 10 ans pour le nettoyage des déchets radioactifs historiques de faible activité dans les municipalités de Port Hope et de Port Grandby, en Ontario. À ce jour, plus de 722 millions de dollars ont été dépensés pour l’évaluation et l’assainissement.

Le projet de Port Grandby a été achevé plus tôt cette année et est passé à une surveillance à long terme depuis des centaines d’années. Le nettoyage de Port Hope, qui a commencé en 2018, se poursuivra jusqu’en 2030.

Le nettoyage des fonds marins du port d’Esquimalt à Victoria dispose actuellement d’un budget de 162,5 millions de dollars. Environ 214 millions de dollars ont déjà été dépensés pour l’assainissement et l’évaluation. Le ministère de la Défense nationale a déclaré que cela pourrait inclure des coûts avant 2015, lorsque le projet d’assainissement a commencé.

Le nettoyage de la mine United Keno Hill, une propriété minière historique d’argent, de plomb et de zinc située près de la ville de Keno au Yukon, coûterait 125 millions de dollars, dont 79 millions de dollars pendant sa phase active de remise en état. Cela devrait commencer en 2023 et durer cinq ans, suivis d’une phase de transition de deux ans, puis d’un suivi et d’une maintenance à long terme. Jusqu’à présent, plus de 67 millions de dollars ont été dépensés pour l’assainissement, l’entretien et la maintenance du site.

D’autres sites fédéraux coûteux qui ont été nettoyés comprennent la Cape Dyer Dew-Line, 21 anciennes stations radar dans l’Arctique, pour 575 millions de dollars, les étangs de goudron et les fours à coke de Sydney sur l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pour près de 398 millions de dollars, et le Base aérienne de la 5e Escadre Goose Bay au Labrador, pour 142,9 millions de dollars.

Les comptes publics de 2022 indiquent que la responsabilité brute pour les 2 524 sites contaminés fédéraux où des mesures sont requises est de près de 10 milliards de dollars, selon les évaluations des sites. Sur les 3 079 sites non évalués, 1 330 devraient passer à l’assainissement avec un passif estimé à 256 millions de dollars.

Le plan d’action fédéral pour les sites contaminés a été établi en 2005 avec un financement de 4,54 milliards de dollars sur 15 ans. Cela a été renouvelé pour 15 années supplémentaires, de 2020 à 2034, avec un engagement de 1,16 milliard de dollars pour les cinq premières années.

Jamie Kneen de MiningWatch Canada a déclaré que la contamination de la mine Giant souligne l’importance du processus de planification et d’évaluation des projets de développement.

“Si vous ne faites aucune planification autour de quelque chose, vous pouvez vous retrouver avec un gâchis assez horrible”, a-t-il déclaré. “Dans ce cas, il a tué des gens avant même qu’ils ne commencent à capturer l’arsenic. Nous ne voulons plus que cela se produise. »

Cette histoire a été produite avec l'aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.

Emily Blake, La Presse canadienne

