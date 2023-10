Après un repas copieux le soir, même la forme d’activité physique la plus légère peut être la chose la plus éloignée de votre esprit. Mais il s’avère que marcher après avoir mangé présente de nombreux avantages dont nous devrions tous prendre note.

Nous ne parlons pas seulement d’augmenter nos endorphines ou de réduire notre niveau de stress lors de ces promenades tranquilles induisant la sérotonine. Il a été prouvé que marcher après avoir mangé a de nombreux effets sur notre santé globale et c’est certainement un élément à considérer pour les prochains repas. Mais ne nous croyez pas sur parole. Ci-dessous, le Dr. bruyère altoDO, médecin de soins primaires chez Mount Sinai Doctors-Ansonia, détaille toutes les raisons pour lesquelles vous devriez faire une promenade après le repas après le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Les avantages de marcher après avoir mangé

Viola affirme que marcher après avoir mangé présente cinq avantages principaux pour la santé : cela améliorera la digestion, peut réduire le risque de maladie cardiaque, améliorer la gestion de la glycémie, aider à maintenir un poids santé et favoriser de meilleures habitudes de sommeil. Elle le décompose comme suit :

Digestion améliorée

Ballonnements, constipation, reflux acide, maux d’estomac : tous sont des signes inconfortables d’une indigestion après avoir mangé. Une façon de soulager ces symptômes consiste à marcher rapidement. « Marcher après avoir mangé [stimulates] votre estomac et vos intestins, ce qui permet à vos aliments de circuler plus rapidement et [aid with digestion]”, dit Viola.

Réduire le risque de maladie cardiaque

Des études ont toujours montré que les formes régulières d’exercice sont excellentes pour la santé de votre cœur. Il a été démontré qu’il abaisse votre tension artérielle et votre taux de cholestérol et réduit le risque de brûlures d’estomac, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’autres problèmes cardiaques. Une étude même des spectacles que faire de petits exercices rapides, comme une marche de 10 à 15 minutes après les repas, sur une longue séance d’entraînement, pourrait être plus bénéfique pour réduire les risques de maladie cardiaque.

Réguler les niveaux de glycémie

Viola dit que ne pas bouger après avoir mangé peut entraîner des pics excessifs de votre taux de sucre dans le sang (c’est également une locataire de Jessie Inchauspé, également connue sous le nom de déesse du glucose). Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) explique qu’avoir trop de sucre dans le sang dans le sang submergera notre foie et nos muscles qui stockent normalement le sucre dans le sang et amènera l’insuline dans notre corps à stocker tout excès dans d’autres endroits. Si cela continue, notre corps deviendra progressivement résistant à l’insuline et ouvrira la voie au prédiabète et au diabète de type 2.

Études montrent que marcher après avoir mangé contribue à réduire le taux de sucre dans le sang et constitue un moyen efficace de réduire ces risques.

Promouvoir une perte de poids saine

Faire de l’exercice régulièrement est le moyen le plus efficace d’être en bonne santé, mais même une courte marche après un repas peut aider à maintenir ou à perdre du poids. Viola explique que vous devez brûler plus de calories que vous n’en consommez pour perdre du poids (pour perdre une livre, vous devrez brûler environ 3 500 calories, dit-elle) et que votre corps dépense plus d’énergie lorsque vous marchez, brûlant ainsi plus de calories. La marche aidera également à réguler l’appétit et réduira l’envie de prendre des collations malsaines entre les repas.

Elle conseille une marche rapide de 3 à 4 miles par heure, mais même une marche légère à un rythme plus lent fera quand même du bien. assis et ne faisant rien.

Meilleur sommeil

Viola explique que marcher après le dîner aide particulièrement à réguler les rythmes circadiens ; il améliore le cycle veille-sommeil naturel du corps, facilitant ainsi l’endormissement et un repos plus profond et réparateur. Elle ajoute que, comme ces promenades peuvent soulager les maux d’estomac après les repas, elles permettent également un sommeil plus confortable et, plus important encore, ininterrompu tout au long de la nuit.

Quand faut-il se promener après avoir mangé ?

Selon Viola, il n’y a pas d’heure précise pour commencer votre promenade. Vous pouvez y aller immédiatement après avoir mangé, car certaines études montrent c’est le moment qui récolte le plus de bénéfices. Mais elle dit que vous pourriez ressentir des maux d’estomac si vous faites une activité physique peu de temps après un repas, cela vaut donc la peine d’attendre environ 15 minutes avant de marcher. « Cela dépend vraiment de ce que vous ressentez personnellement », dit-elle.

Combien de temps doit durer une marche après avoir mangé ?

Tout dépend de vos objectifs. Si vous souhaitez simplement aider à digérer les aliments plus facilement, le Dr Viola affirme qu’une promenade de 10 minutes autour du pâté de maisons après chaque repas est suffisante pour être bénéfique. Mais si vous souhaitez améliorer vos objectifs globaux de mise en forme ou atteindre ces 10 000 pas, elle vous recommande de faire environ 30 minutes de marche.

N’en faites pas trop

Bien que la marche soit encouragée après avoir mangé, Viola déconseille de faire quoi que ce soit de plus superflu, comme du jogging ou des exercices rigoureux, car cela entraînerait des problèmes de digestion. “Le problème du jogging est que la circulation sanguine est nécessaire pour que vos muscles qui travaillent fournissent l’oxygène et le carburant dont ils ont besoin”, explique-t-elle. « Cela laisse votre système digestif sans le flux sanguin dont il a besoin pour traiter les aliments. Manger peu de temps avant un exercice plus vigoureux peut submerger le système digestif et potentiellement entraîner des crampes et un inconfort une fois l’exercice commencé.

En termes simples, les bienfaits de la marche sont si bons pour vous qu’il n’y a pratiquement aucune raison de ne pas vouloir la faire régulièrement. C’est un moyen simple de garder votre santé sous contrôle, et c’est tout ce que tout le monde veut vraiment.