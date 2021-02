Les 5 principales raisons pour lesquelles le thé vert est bon pour vous

Le thé vert, souvent présenté comme «l’élixir antioxydant», est l’une des boissons les plus saines auxquelles on puisse penser. Depuis des siècles, le thé vert est tenu en haute estime pour ses propriétés médicinales.

Il nous protège de nombreuses affections chroniques grâce à ses propriétés antivirales et antibactériennes; sa capacité à prévenir les dommages cellulaires, à retarder le vieillissement et à d’innombrables autres propriétés bénéfiques.

Débordant de composés bioactifs sains, le thé vert est une excellente boisson hydratante.

Un aperçu de ses avantages:

1. Evite les risques de cancer: les polyphénols présents dans le thé vert aident à tuer les cellules cancéreuses et empêchent leur croissance. Par la suite, en raison de ses puissantes propriétés anti-cancérigènes, sa consommation réduit les risques de cancer de la vessie, du colorectal, du poumon, de la prostate, du sein, de la peau, de l’estomac et des ovaires.

2. Booster d’humeur: Le thé vert contient de la L-théanine qui augmente les niveaux de sérotonine (hormone heureuse) et de dopamine. En conséquence, il aide à détendre l’esprit, à se calmer et à favoriser la vigilance. C’est à la fois un anti-stress et un booster de concentration. Il réduit les risques de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

3. Soutient la perte de poids: des études ont révélé que le remplacement d’un soda par 1 à 2 tasses de thé vert tous les jours permet d’économiser 50 000 calories par an. Maintenant, c’est beaucoup de calories que vous avez esquivé sur votre chemin vers la perte de poids, si vous optez pour cette boisson saine au lieu des colas. De plus, l’avantage d’un métabolisme amélioré sur la consommation de thé vert est un bonus supplémentaire qui aide à brûler les graisses.

4. Convient aux diabétiques: il a été démontré que la consommation de thé vert réduit le risque de diabète de 42%. La présence de catéchines en elle, diminue la pression artérielle, maintient le niveau de sucre dans le sang, réduit les risques d’insuffisance cardiaque congestive.

5. Rehausseur de beauté: Le thé vert est un puissant détoxifiant. Riche en catéchines (antioxydants), substances anti-âge, anti-inflammatoires, il aide à lier les substances métalliques, les toxines dans le corps et nettoie le sang. Il est également extrêmement alcalinisant, équilibre les niveaux de pH dans le corps. Ainsi, avec les toxines éliminées, le sang purifié, vous obtenez une peau étonnante et radieuse, tout cela grâce à cette belle boisson. En outre, il prévient la carie dentaire, la prolifération de microbes dans la bouche et rafraîchit l’haleine,

Si vous avez vraiment envie d’un verre, pourquoi ne pas opter pour celui qui est sain et satisfaisant: le thé vert.