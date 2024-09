Les 5 principales histoires de la semaine dernière

BROCKTON − Le blogueur culinaire de Brockton, Mirbentz Jean François, a lancé son premier restaurant phare à Boston, servant de délicieuses créations culinaires et des collations amusantes. Il s’agit d’un restaurant à emporter au rythme rapide qui vous permet de vous procurer des plats haïtiens frais sans avoir à attendre longtemps.

Un homme de Brockton a été secouru et transporté par avion vers un hôpital de Boston après avoir été coincé pendant des heures dans un wagon transportant du charbon à Bridgewater.

Un homme d’East Bridgewater a été arrêté et accusé de conduite sous l’influence de l’alcool après avoir écrasé sa voiture dans une maison lundi soir, alors qu’il « aurait filmé une vidéo sur son téléphone au moment de l’accident », selon la police.

Dans un coup dur porté à la renaissance hésitante du centre-ville de Brockton, la Brockton Beer Company a annoncé vendredi sa fermeture. Voici ce que nous savons.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici cinq des principales histoires de la semaine dernière dans la région de Brockton.

Au 700 Albany St., Boston, Mirbentz Jean François Le grand espace a été repensé et transformé en un dépanneur et un restaurant à emporter appelé « Avez-vous mangé encore ? » Le modèle commercial est un restaurant à emporter au rythme rapide qui vous permet d'obtenir de la nourriture haïtienne fraîche sans avoir à attendre longtemps. Les plats sont déjà préparés. Il ne vous reste plus qu'à choisir dans le buffet et à partir.

De gauche à droite, Elcie Etiene, le chef Mirbentz Jean François de Brockton et Andréline Desir vendent de la nourriture haïtienne authentique chaude et préparée à America’s Food Basket à Randolph le mardi 9 avril 2024. à America’s Food Basket à Randolph le mardi 9 avril 2024.

Un homme de Brockton a été secouru et transporté par avion vers un hôpital de Boston après avoir été coincé pendant des heures dans un wagon de train qui transportait du charbon à Bridgewater, selon les autorités. Les pompiers de Bridgewater ont reçu un appel vers 9 h 05 le mardi 3 septembre concernant un employé de Stiles & Hart Brick Co., situé au 127 Cook St., qui était coincé dans un wagon rempli de charbon, a déclaré le chef John Schlatz dans une déclaration écrite. À leur arrivée, les pompiers ont localisé un homme de Brockton âgé de 26 ans qui était coincé jusqu’à la taille dans un wagon de charbon. « L’homme avait besoin d’une assistance médicale immédiate », a déclaré le chef.

Le service d’incendie de Bridgewater est intervenu lors d’un incident de sauvetage technique le mardi 3 septembre 2024.

Le procureur de Norfolk a enquêté sur les affaires Sandra Birchmore et Karen Read. Qu’est-ce qui est identique et différent ?

La nouvelle selon laquelle les autorités fédérales ont accusé l’ancien policier de Stoughton, Matthew Farwell, d’avoir tué Sandra Birchmore après que les enquêtes locales et nationales ont conclu que sa mort était un suicide, a fait le buzz sur les parallèles avec une affaire distincte : la mort de l’officier de police de Boston John O’Keefe. Les procureurs affirment que sa petite amie Karen Read l’a heurté avec son SUV devant la maison d’un collègue policier de Boston et l’a laissé mourir. Les deux affaires concernent des homicides présumés qui ont eu lieu dans la même ville, Canton. Les deux affaires impliquent – de manières très différentes – des policiers en dehors de leurs heures de service. Et les deux affaires ont provoqué des tempêtes médiatiques et des protestations publiques en ligne et en personne, avec des partisans exigeant « Justice pour Sandra Birchmore » et Les partisans de « Libérez Karen Read » affirment qu’elle a été victime d’un coup monté.

Photo de gauche : Un panneau « Justice pour Sandra Birchmore » est exposé lors d’une manifestation organisée à Stoughton Center le samedi 20 juillet 2024. Photo de droite : Karen Read écoute les arguments sur la question de savoir si le juge devrait abandonner certaines des accusations portées contre elle lors d’une audience devant la Cour supérieure de Norfolk à Dedham le 9 août 2024.

La vache « Boots » en liberté à East Bridgewater a été arrêtée en toute sécurité par la police. Que s’est-il passé ?

Une vache en liberté à East Bridgewater qui était « poursuivie par une femme à cheval » a été maîtrisée en toute sécurité avec l’aide de la police. Police d’East Bridgewater Le 4 septembre, vers 9 heures du matin, l’agent de police d’East Bridgewater, Robert Lang, traversait en voiture le secteur des rues Belmont et Summer, « lorsqu’il a vu une femme à cheval pourchassant une vache en liberté », a déclaré le chef Michael Jenkins dans une déclaration écrite mercredi après-midi. Le chef adjoint de la police d’East Bridgewater, Mike McLaughlin, le sergent John Smith et les agents Joshua DeJesus, Matthew Monteiro et Patrick O’Brien se sont rendus sur les lieux et ont aidé à rassembler l’animal, a déclaré le chef.

L’agent de police d’East Bridgewater, Matthew Monteiro, aide à rassembler une vache qui était en liberté dans le secteur des rues Belmont et Summer le mercredi 4 septembre 2024.

Fermeture de la Brockton Beer Company. Voici ce que nous savons.

Dans un coup dur pour la renaissance hésitante du centre-ville de Brockton, la Brockton Beer Company a annoncé vendredi sa fermeture. La brasserie et le bar à bières appartenant à des propriétaires locaux font partie de la poignée de brasseries appartenant à des minorités dans l’État. L’entreprise du 121 Main St. a annoncé sa fermeture dans un communiqué. communiqué de presse et diffusion sur les réseaux sociaux le vendredi matin.

Ariel Deane, barman à la Brockton Beer Company, le mercredi 1er mai 2024.

