Les 5 prédictions de Brian Sullivan pour 2023

C’est à nouveau l’heure de mes prévisions annuelles pour les marchés et les économies.

Après avoir passé 5 pour 5 en 2021, l’année dernière a été beaucoup plus difficile à prévoir. Une guerre, une crise énergétique et l’obsession chinoise de Covid feront cela. J’appellerais mes prédictions pour 2022 un deux pour deux, avec un “nous verrons” à long terme sur la prédiction du baby-boom.

Sur une note macro, bien que nous ayons rendu compte et parlé de la crise énergétique britannique et européenne depuis avant la guerre, je ne suis pas sûr que quiconque ait vu ce niveau d’escalade et de douleur venir pour le peuple ukrainien.

Soyons donc clairs : la principale prédiction que nous devrions tous espérer est une résolution rapide de la guerre et un changement au sommet à Moscou (c’est-à-dire au revoir, Poutine !).

En dehors de cela, l’Europe et la fortune du monde pourraient changer très rapidement à tout moment. Dans cet esprit, voici quelques réflexions sur cette année, et s’il vous plaît rappelez-vous que rien de tout cela n’est destiné à des conseils d’investissement, juste mes propres réflexions sur l’année à venir.

Hé, après 12 ans à faire ça, vous devriez le savoir maintenant. C’est parti, 2023… c’est entre vos mains maintenant.

Prédiction #1 : le S&P 500 affiche un petit gain

L’histoire dit que les actions peuvent augmenter même si les États-Unis entrent en récession, ce qui est un résultat presque certain. Mais alors que chaque stratège de Wall Street trébuche maintenant sur lui-même pour afficher des objectifs de prix S&P 500 de plus en plus bas en fin d’année (après s’être trompés de façon spectaculaire cette année), je pense que les actions s’embrouillent et finissent légèrement dans le vert.

Ce ne sera pas une grande année. J’espère que je me trompe à ce sujet.

Où pourrais-je me tromper ?

Si je me trompe – et si les actions chutent cette année – l’histoire dit que 2023 pourrait en fait être une année pire que 2022. Lorsque les marchés chutent deux années de suite, cela signifie généralement une terrible deuxième année de baisse.

Prédiction #2 : Le pétrole explose, le gaz naturel baisse

Même avec une récession à venir aux États-Unis et peut-être quelque chose de pire en Europe, il est difficile de ne pas voir comment le prix du pétrole ne grimpe pas à un moment donné cette année.

La croissance des dépenses en capital des compagnies pétrolières américaines reste inférieure à ce que certains espèrent, l’infrastructure pétrolière russe commencera à pourrir plus longtemps elle devra se passer de la technologie, des investissements et du savoir-faire pétroliers occidentaux, et la demande chinoise pourrait vraiment augmenter si elle continue à changer de cap sur Covid .

Pétrole atteindra 100 $ au moins pendant une partie de cette année et terminera probablement l’année au-dessus de 90 $ en l’absence d’une crise mondiale majeure.

Gaz naturel est susceptible d’aller dans l’autre sens : soit rester là où il est, soit même chuter davantage. Il n’y a pas de nouvelle capacité d’exportation aux États-Unis cette année. Cela sera mis en ligne mi-2024 ou même 2025.

En supposant que la production de pétrole augmente, la production de gaz naturel pourrait également exploser, sans nulle part où aller car nous avons peut-être maximisé les exportations européennes. Cela conduirait à une offre excédentaire de gaz naturel et à une plus grande faiblesse des prix.

Où pourrais-je me tromper ?

Une grave récession européenne combinée à un retour à la production record de pétrole aux États-Unis pourrait maintenir le monde entièrement approvisionné et les gains de prix en sourdine. Pour le gaz naturel, lorsque l’installation Freeport LNG, toujours hors ligne, reviendra à la production, elle attirera peut-être suffisamment de nouvelle demande de gaz pour maintenir les prix fermes encore plus élevés.

Un effondrement complet des exportations russes de GNL (oui, la Russie exporte toujours tranquillement du GNL) pourrait également aider à raffermir les prix américains. C’est d’ailleurs une bonne nouvelle pour l’Europe.

Prédiction n°3 : les actions européennes battent les États-Unis

Cela semble fou compte tenu de la crise énergétique et des difficultés économiques en cours en Europe. C’est le but.

Les marchés ont tendance à faire des choses qui n’ont pas toujours de sens, et je pense que c’est l’un de ces moments.

Ne confondez pas les économies avec les marchés. Malgré les malheurs persistants de l’Europe – dont les graines ont été semées bien avant la folle guerre de Poutine – leur crise énergétique persistante pourrait inciter les pays et la Banque centrale européenne à stimuler par des options monétaires et fiscales.

Pendant que nous augmentons les taux, on se demande si la colère populaire face à la flambée de l’inflation ne renverse pas les banquiers centraux à l’étranger et qu’ils recommencent à stimuler. Regardez les ETF comme le Fonds indiciel européen Vanguard Stock sur le S&P 500.

Où pourrais-je me tromper ?

Les problèmes économiques clairs de l’Europe et l’aggravation de la crise énergétique se transforment en une véritable panique des investisseurs, faisant chuter les actions beaucoup plus bas.

Prédiction #4 : Tik Tok s’en va, Snap devient privé

La réaction contre les soi-disant entreprises de médias sociaux ne fait que croître. C’est une chose sur laquelle un Congrès divisé peut s’entendre.

Tik Tok est sous le feu de Washington, DC parce qu’il est perçu (probablement correctement) comme une branche du gouvernement chinois qui espionne essentiellement des utilisateurs comme nos enfants.

Se casser a cassé. Le stock est passé d’un sommet de plus de 80 $ il y a un peu plus d’un an à moins de 10 $ au moment où j’écris ceci. Insoutenable.

Recherchez un rachat de type Musk ici.

Où pourrais-je me tromper ?

Le Congrès succombe au lobbying de l’argent sur Tik Tok et / ou Snap ne fait que s’embrouiller sans qu’aucun investisseur ne puisse ou ne veuille le retirer de sa douloureuse course en tant qu’entreprise publique.

Prédiction n°5 : les ventes de véhicules électriques aux États-Unis commencent à stagner

Oui, je fais volte-face sur ma prédiction de croissance à chaud des véhicules électriques de l’année dernière. Mais avec une récession probable aux États-Unis, la loi sur la réduction de l’inflation qui nuit aux crédits d’impôt sur de nombreux modèles et les prix des voitures qui augmentent avec les matières premières, il est difficile de voir les ventes rester élevées.

Soit dit en passant, cela vaut également pour les voitures traditionnelles.

Les prix sont tout simplement trop élevés à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Le taux de croissance des ventes de véhicules électriques chutera en 2023 par rapport à 2022. Croissance, juste à un rythme plus lent.

Où pourrais-je me tromper ?

La demande de véhicules électriques est suffisamment forte parmi les acheteurs à revenu élevé pour que les coûts d’emprunt et la hausse des prix n’aient tout simplement pas d’importance pour des millions de consommateurs.

Pensées bonus qui ont failli figurer dans le top 5 : l’inflation reste supérieure à 4 % alors que les augmentations de salaire se révèlent rigides ; la croissance de l’emploi se poursuit alors que les gens retournent sur le marché du travail alors que leurs économies liées à Covid commencent à diminuer; nous verrons au moins une faillite immobilière commerciale majeure alors que les bureaux resteront vides dans des endroits comme San Francisco ; Les Jaguars de Jacksonville remportent le Super Bowl. Bonne année à tous !