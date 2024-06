Les 5 plus grands signes avant-coureurs de lésions hépatiques

Votre foie, qui est le plus grand organe interne de votre corps, est responsable de beaucoup. Il régule la coagulation sanguine, élimine les toxines comme l’alcool de votre circulation sanguine, aide à la production de bile et bien plus encore.

Mais votre foie peut être endommagé et son fonctionnement est réduit en raison d’une maladie ou d’habitudes de vie. En fait, les maladies du foie sont assez courantes, affectant 4,5 millions d’adultes aux États-Unis.

La maladie du foie est un terme très large qui englobe de nombreuses affections différentes qui altèrent la fonction hépatique normale, selon le Dr. Douglas Weine, gastro-entérologue au Hackensack Meridian Health Center. Les affections hépatiques comprennent la stéatose hépatique non alcoolique, l’hépatite ou même le cancer.

Parfois, ces symptômes apparaissent immédiatement, mais pas toujours.

« Les signes et symptômes d’une maladie du foie n’apparaissent généralement que lorsqu’il y a des lésions hépatiques importantes », a déclaré le Dr. Bubu Baninihépatologue et professeur adjoint à la Yale School of Medicine.

Alors, comment savoir quand quelque chose ne va pas avec votre foie ? Et comment pouvez-vous savoir ce que c’est ? Nous avons discuté avec des hépatologues des cinq signes avant-coureurs les plus courants d’une maladie du foie et de ce qu’il faut faire si vous détectez ces problèmes :

1. Jaunissement de la peau ou des yeux