Les 5 plus grandes villes du Nord de l’Ontario continuent d’avoir les taux de mortalité liés aux opioïdes les plus élevés de la province

Dallas Kosy dit qu’il n’est pas surpris d’apprendre que le nord de l’Ontario continue d’avoir le taux le plus élevé de décès par surdose d’opioïdes dans la province.

La semaine dernière, le Bureau du coroner en chef a publié des chiffres préliminaires montrant cinq villes de la région — Thunder Bay, Sault Ste. Marie, le Grand Sudbury, Timmins et North Bay — avaient les taux de mortalité liés aux opioïdes les plus élevés pour 100 000 habitants l’an dernier.

Kosy a récemment perdu son beau-frère à cause d’une surdose et a vu de ses propres yeux les conséquences de la crise des opioïdes à Sudbury.

« Toutes ces croix qui signifient l’ampleur du problème, je suis sûr que ce n’est même pas la moitié des croix qui pourraient être érigées », a-t-il déclaré.

« Il y a certainement plus que ce qui est montré. J’en suis sûr. »

Denise Sandul visite chaque semaine la croix de son fils Myles Keaney au site Crosses for Change qu’elle a lancé en 2020 au centre-ville de Sudbury. Une croix blanche a été plantée pour chaque décès lié aux opioïdes cette année-là. (Sam Juric/CBC)

Kosy fait référence au site Crosses for Change que Denise Sandul a lancé en 2020 au centre-ville de Sudbury. Une croix blanche a été plantée au coin des rues Paris et Brady pour chaque décès lié aux opioïdes cette année-là.

Sandul a perdu son fils de 22 ans, Myles Keaney, suite à une overdose il y a deux ans. En 2022, il y avait plus de 244 croix sur le site.

Des taux de mortalité plus élevés

Selon les chiffres préliminaires publiés le 4 mai par le coroner de l’Ontario, la moyenne provinciale des décès liés aux opioïdes pour 100 000 habitants était de 17,6. C’est beaucoup moins que la moyenne de 60,1 dans les cinq plus grandes villes du Nord de l’Ontario.

Kosy a déclaré qu’il avait vu à quel point il était difficile pour les personnes aux prises avec une dépendance de se rétablir.

« Vous savez, après les avoir pratiqués pendant si longtemps, les symptômes de sevrage peuvent devenir très graves », a-t-il déclaré.

« Et je ne pense pas que beaucoup de gens veuillent traverser ces deux semaines ou quoi que ce soit d’avoir des douleurs sobres et physiques comme ça. »

Il a déclaré que davantage de logements avec services de soutien contribueraient grandement à aider les gens de la communauté à se rétablir.

Kayla Pelland, directrice de l’engagement des pairs au Réseau Access Network à Sudbury, affirme que l’épidémie d’opioïdes est trop importante pour qu’un seul organisme puisse s’y attaquer seul. (Aya Dufour/Radio-Canada)

Kayla Pelland, directrice de l’engagement des pairs chez Réseau Access Network, a déclaré qu’il était déchirant de voir le nombre de vies perdues à cause des opioïdes dans le nord de l’Ontario.

Réseau Access Network gère le site de consommation supervisée de Sudbury, où les clients peuvent consommer des drogues comme les opioïdes avec de l’équipement propre et sous l’œil vigilant de professionnels de la santé.

Le site a ouvert ses portes en octobre et a enregistré 122 visites au cours de ses deux premiers mois.

Pelland a déclaré que ces chiffres sont plus élevés maintenant, mais que le site a rencontré certains obstacles à l’accès, notamment un emplacement à un peu moins d’un kilomètre du centre-ville.

Mais Pelland a déclaré que le problème de la toxicité des médicaments est plus important que ce que n’importe quelle agence peut gérer.

« L’état de la crise à laquelle les consommateurs de drogues sont confrontés en ce moment ne peut être modifié positivement que par un changement de politique. »

Ces politiques, a déclaré Pelland, devraient inclure des efforts pour décriminaliser les drogues illicites comme le fentanyl et créer un approvisionnement plus sûr pour les personnes qui consomment ces substances.

Une trousse de naloxone abandonnée au centre-ville de Sudbury. Le médicament est utilisé pour inverser les effets d’une surdose. (Aya Dufour/Radio-Canada)

Selon le Bureau du coroner en chef, il y a eu 106 décès dus à des surdoses d’opioïdes à Sudbury en 2022, contre 98 l’année précédente.

Le site de consommation supervisée de la ville dispose d’un financement pour continuer jusqu’à la fin de cette année.

« Malheureusement, nous devons jouer le jeu de l’attente [to learn if funding will continue]ce qui est très difficile en ce qui concerne l’offre de cohérence pour les personnes qui consomment des drogues dans cette communauté et pour le personnel du site », a déclaré Pelland.

Nous n’avons pas les ressources dans la municipalité pour subvenir aux besoins de tous ceux qui ont désespérément besoin des services hier. – Paul Lefebvre, maire de Sudbury, Ont.

Le maire de Sudbury, Paul Lefebvre, a déclaré que la crise des opioïdes est « profondément préoccupante ».

« Ce sont nos frères et sœurs, nos enfants qui meurent », a-t-il déclaré.

« Et donc nous avons un rôle à jouer, certainement pour plaider et voir ce que nous pouvons faire de plus avec les moyens dont nous disposons. »

Lefebvre a déclaré que Sudbury étant la plus grande ville du nord de l’Ontario, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie s’y rendent pour accéder aux services sociaux et médicaux.

Mais ces services ne sont pas suffisants, a-t-il dit.

« La demande est trop élevée. Nous n’avons pas les ressources dans la municipalité pour répondre aux besoins de tous ceux qui ont désespérément besoin des services hier. »

Il a noté qu’une partie de son travail en tant que maire consiste à défendre la ville et à amener les gouvernements provincial et fédéral à investir davantage dans ces services.

La mairesse de Timmins, Michelle Boileau, a déclaré qu’apprendre que le nord de l’Ontario continue d’avoir le taux de mortalité lié aux opioïdes le plus élevé de la province « indique que nous sommes confrontés à un ensemble unique de défis ici dans la région ». (Soumis par Michelle Boileau)

La mairesse de Timmins, Michelle Boileau, a déclaré qu’elle n’était pas surprise que sa ville et d’autres régions du Nord aient des taux de mortalité liés aux opioïdes plus élevés que d’autres parties de la province.

« Je pense que cela indique que nous sommes confrontés à un ensemble unique de défis ici dans la région », a-t-elle déclaré.

Boileau a déclaré que ces défis comprennent un accès réduit aux services de traitement, la façon dont certaines parties du nord de l’Ontario s’en sortent moins bien sur les déterminants sociaux de la santé comme l’éducation et l’emploi, et le traumatisme générationnel causé par le système des pensionnats.

Mais Boileau a déclaré que le site de consommation supervisée de Timmins avait sauvé des vies.

« Nous savons qu’au cours du seul mois de mars, ils ont répondu à 25 surdoses, et ils disent qu’environ 20% d’entre elles pourraient être mortelles », a-t-elle déclaré.

En 2021, la région du Bureau de santé Porcupine, qui comprend Timmins, a enregistré 41 décès liés aux opioïdes. Il est tombé à 29 l’an dernier.

Malgré certains progrès, a déclaré Boileau, il reste encore beaucoup à faire pour sauver des vies.

« Tout décès est un décès de trop », a-t-elle déclaré.

« Et jusqu’à ce que nous arrivions au point où nous ne voyons plus de décès liés aux opioïdes, nous allons continuer à travailler très dur là-dessus. »