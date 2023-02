Les 5 meilleurs WR de Chad Johnson dans la NFL | CLUB SHAY SHAY

Chad Johnson révèle à Shannon Sharpe son Top 5 des WR de la NFL. Chad inclut Davante Adams, Stefon Diggs, Keenan Allen, Ja’Marr Chase et Justin Jefferson dans son top 5. Lorsqu’on lui a demandé son raisonnement, Chad a répondu: Je donne du crédit à ceux qui l’ont fait pendant une longue période de temps. Il crie également Tyreek Hill, AJ Brown, Terry McLaurin et plus encore.



IL Y A 22 MINUTES・Club Shay Shay : Le podcast de Shannon Sharpe・6:50