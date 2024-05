Les 5 meilleurs suppléments pré-entraînement pour hommes, selon les diététistes professionnels

Bien que vous n’ayez pas besoin d’un entraînement préalable pour développer vos muscles< /a>, cela peut être utile si vous avez besoin d’un « coup de pouce » supplémentaire pour terminer votre entraînement si vous êtes un peu plus fatigué un jour ou si vous êtes en déficit calorique, explique Nicole Ibarra, RD, LD, diététiste spécialisée dans la nutrition sportive, la santé intestinale et hormonale. Les suppléments pré-entraînement contiennent des ingrédients qui fournissent de l’énergie, vous aident à pousser plus fort, à améliorer votre concentration et peuvent aider votre corps à développer plus facilement ses muscles et à récupérer de vos entraînements.

Nous avons parlé à des experts et examiné plus de 10 marques populaires pour leurs formules efficaces, leur caféine, leurs tests, leur expérience utilisateur et leur sécurité globale afin de trouver les meilleurs suppléments pré-entraînement pour vous aider à soutenir vos entraînements et vos objectifs de remise en forme.

Ce qu’il faut considérer

Formule

«Les hommes devraient rechercher de la caféine et de la bêta-alanine , et un peu de créatine dans un supplément pré-entraînement », explique Ibarra. Vous voulez un pré-entraînement contenant des ingrédients cliniquement prouvés en quantités efficaces pour vous donner les effets souhaités : plus de puissance, plus d’énergie et une meilleure récupération.

Caféine

Bien que la caféine ne soit pas nécessaire pour une séance d’entraînement, elle peut aider à améliorer vos performances et votre concentration. Des recherches ont montré que la consommation de 3 à 6 mg/kg de poids corporel de caféine dans les 60 minutes suivant votre entraînement peut améliorer votre santé. capacité, force et puissance de course aérobie et anaérobie. Des doses élevées de caféine (plutôt 9 mg par kg de poids corporel) sont associées à des effets secondaires négatifs, et les bénéfices ne semblent pas augmenter avec des quantités plus élevées. Si vous êtes sensible à la caféine, si vous faites de l’exercice le soir ou si vous souffrez d’un problème cardiaque, vous souhaiterez peut-être choisir un pré-entraînement sans stimulants.

Sécurité

«​​Je recommande toujours de rechercher des suppléments testés par des tiers, ce qui garantit que le pré-entraînement contient ce qu’il prétend et est exempt de contaminants ou d’impuretés », explique Boufounos. Cependant, Ibarra ajoute qu’elle éviterait tout supplément pré-entraînement comprenant un mélange exclusif. Les mélanges exclusifs comprennent un certain nombre d’ingrédients et manquent de transparence sur les quantités exactes d’ingrédients utilisés. Il est donc difficile de savoir quelle quantité d’un certain ingrédient est incluse dans le supplément.

Comment nous avons sélectionné

Pour garantir que tous les produits recommandés font exactement ce qu’ils prétendent faire, nous avons sélectionné uniquement des suppléments pré-entraînement certifiés par USP, NSF, ou choix éclairé. Après avoir discuté avec des experts en nutrition sportive, nous avons choisi les produits qu’ils recommandent à leurs clients et des suppléments contenant des ingrédients que les experts préfèrent voir dans un supplément pré-entraînement efficace. Continuez à lire pour trouver les meilleurs suppléments pré-entraînement à utiliser avant de passer à votre prochaine série.

