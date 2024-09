Les 5 meilleurs nouveaux films sur Netflix en septembre 2024

Commençons par un véritable classique : l’été est peut-être terminé, mais ce n’est jamais un mauvais moment pour regarder « Les Dents de la mer » de Steven Spielberg. Reconnu comme le premier blockbuster estival de l’histoire du cinéma, le film n’a pas seulement englouti le box-office, c’est un film phénoménal qui résiste bien mieux que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un jeune de près de 50 ans qui chasse un géant. requin. Le chef de la police Everyman Brody (Roy Scheider), le chasseur de requins grisonnants Quint (Robert Shaw) et l’océanologue Hooper (Richard Dreyfuss) forment un trio inoubliable, qui part à la recherche du grand blanc en train de manger les citoyens d’Amity Island et d’emmener le public dans un voyage inoubliable. Une aventure de survie extrêmement tendue et parfaitement rythmée.

Aaron Pierre donne la performance exceptionnelle de l’année dans le nouveau thriller déchirant du réalisateur de « Blue Ruin » et de « Green Room » Jeremy Saulnier, « Rebel Ridge ». Inspiré par la pratique policière universellement exaspérante (et, oui, très réelle) de confiscation d’actifs, le film suit un vétéran (Pierre) qui entre en conflit avec un prémonitoire d’une petite ville de Louisiane après avoir pris l’argent dont il a besoin pour renflouer son cousin. d’un transfert de prison à vie ou à mort. À la fois film d’action et thriller juridique, « Rebel Ridge » est intelligent, sincère et humain, avec des enjeux tangibles et une tension incessante entrecoupés de moments « enfer ouais » dignes d’une pompe à poing.

Si vous en cherchez représentations ce mois-ci – comme les trois étoiles en campagne dans la même catégorie des Oscars performances – « Ses trois filles » doit figurer sur votre liste de surveillance. Réalisé par Azazel Jacobs (« The Lovers »), le film met en vedette Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen et Carrie Coon (toutes excellentes) dans le rôle de trois sœurs séparées qui se réunissent dans l’appartement familial de New York pour prendre soin de leur père mourant dans ses derniers jours. Bien que hérissé, dur et plein de nerfs émotionnels que chaque sœur doit digérer, « Ses trois filles » est également très cathartique, une représentation crue et vraie du chagrin et de l’héritage patchwork qu’une personne laisse chez les personnes qui les aimaient. Sobre et en aucun cas pleurant, vous voudrez quand même apporter des mouchoirs.

« Will et Harper » (Netflix)

«Will et Harper» (2024)

Charmant et si réconfortant, « Will & Harper » pourrait être l’un des plus grands portraits cinématographiques d’amitié de tous les temps. Un documentaire de road trip, « Will & Harper » suit la légende de la comédie Will Ferrell à travers l’Amérique avec son ami proche, ancien scénariste en chef de « SNL » et collègue grand comédien, Harper Steele, qui a fait la transition pendant la pandémie. Réalisé par Josh Greenbaum (« Barb and Star Go to Vista Del Mar »), le documentaire centre Harper et son expérience alors qu’elle retourne dans les petites villes américaines dans lesquelles elle s’est toujours sentie chez elle mais dans lesquelles elle ne se sent plus nécessairement en sécurité, avec le la bien-aimée Ferrell à ses côtés en tant qu’amélioratrice sociale et substitut du public.

Il y a beaucoup de camées de comédies royales (et une délicieuse chanson écrite par Kristen Wiig), et les deux stars sont naturellement très, très drôles. Mais « Will & Harper » est vraiment étonnamment émouvant dans sa description de la bonne vieille amitié « vous soutient », et j’espère que les conversations franches de Will et Harper pourront aider à libérer certains cœurs de la rhétorique haineuse qui étouffe le pays.