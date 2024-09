Les 5 meilleurs nouveaux films à regarder en streaming sur Netflix, Max et plus (du 3 au 9 septembre)

Si vous recherchez un nouveau film à regarder sur l’un des meilleurs services de streaming, nous vous proposons un aperçu complet des films pour lesquels vous voudrez consacrer du temps cette semaine.

Les abonnés de Netflix peuvent s’attendre à deux nouveaux films ajoutés à la bibliothèque du service, dont le thriller d’action « Rebel Ridge ». Cependant, le point culminant de ces nouveaux films, du moins de l’avis de cet auteur, est « Le garçon et le héron » sur Max. Le dernier long métrage du légendaire studio d’animation Ghibli et réalisé par le cinéaste acclamé Hayao Miyazaki, c’est un récit d’aventure vertigineux qui combine des visuels spectaculaires avec une histoire épique et sincère.

Ce ne sont là que quelques-uns des nouveaux films que vous pouvez regarder en streaming cette semaine, alors découvrons-les tous en détail. Et n’oubliez pas de consulter également notre guide des meilleures émissions de télévision à regarder cette semaine.

« Imaginaire » (Starz)

Imaginary (2024) Bande-annonce officielle – DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns – YouTube



Les êtres imaginaires qui prennent vie avec des résultats effrayants sont une terreur bien exploitée dans le genre de l’horreur, donc le concept central de « Imaginaire » peut difficilement être qualifié d’original. Néanmoins, ce thriller surnaturel trash s’amuse avec l’idée d’un ami imaginaire qui se révèle être bien plus qu’un simple personnage imaginaire. Le troisième acte en particulier déraille complètement d’une manière extrêmement idiote, mais la folie est quelque peu amusante si vous parvenez à déconnecter votre cerveau.

Jessica (DeWanda Wise) vient de rentrer dans la maison de son enfance avec son mari (Tom Payne) et ses deux beaux-enfants. Lorsque la plus jeune, Alice (Pyper Braun), trouve un ours en peluche et le nomme Chauncey, Jessica a l’étrange sentiment que quelque chose ne va pas. Et dans la tradition classique des films d’horreur, son intuition se révèle assez vite exacte lorsqu’Alice commence à faire des bêtises et que Chauncey se révèle bien plus qu’un simple jouet.

Regarder sur Starz à partir du 4 septembre

« J’étais drôle » (Netflix)

J’étais drôle – Bande-annonce #1 (2024) – YouTube



Rachel Sennott tient le rôle principal de cette comédie dramatique de la scénariste/réalisatrice Ally Pankiw qui a reçu un accueil très favorable lors de sa première diffusion à South by Southwest en mars dernier. Après un passage sur les services de vidéo à la demande premium, la série est désormais prête à faire ses débuts sur Netflix et semble presque certaine de devenir un véritable joyau caché de la vaste bibliothèque de contenu du service de streaming.

Dans « I Used to be Funny », Sennott joue le rôle de Sam, une ancienne nounou et aspirante comédienne de stand-up, qui est aux prises avec un intense syndrome de stress post-traumatique. Grâce à une série de flashbacks, nous apprenons que Sam a déjà développé un lien étroit avec une jeune fille dont elle s’occupe, Brooke (Olga Petsa), mais que de nos jours, cette relation s’est brisée. Lorsque Brooke disparaît, Sam est déchirée entre le fait de s’accrocher à ses ressentiments passés et de participer aux efforts de recherche.

Regarder sur Netflix à partir du 5 septembre

« Le garçon et le héron » (Max)

LE GARÇON ET LE HÉRON | Bande-annonce officielle en anglais – YouTube



Le réalisateur Hayao Miyazaki revient avec « Le Garçon et le Héron », un film d’animation fantastique qui rappelle son précédent film, « Le Voyage de Chihiro ». Ce n’est pas une mauvaise chose, et « Le Garçon et le Héron » est tout aussi excellent, combinant des éléments fantastiques à une histoire très humaine. Entre les superbes visuels du Studio Ghibli, l’histoire chargée d’émotion et la profondeur thématique remarquable, « Le Garçon et le Héron » est l’un des meilleurs films de Miyazaki.

Mahito (doublé par Luca Padovan dans le doublage anglais) est un jeune garçon qui a récemment perdu sa mère dans un incendie tragique. Lorsque son père se remarie et déménage dans une propriété rurale à l’extérieur de Tokyo, Mahito a du mal à s’adapter à ce nouvel endroit, mais une rencontre avec un héron parlant (Robert Pattinson) lui donne un nouveau but lorsqu’il apprend l’existence d’un autre monde où sa mère est toujours en vie. Ainsi commence une aventure fantastique dans ce nouveau pays rempli de créatures étranges et de personnages mémorables.

Regarder sur Max à partir du 6 septembre

« La Crête rebelle » (Netflix)

Rebel Ridge | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



Sans avoir eu de critiques préliminaires ni eu la chance de le voir moi-même, je ne peux pas encore me prononcer sur la qualité finale de « Rebel Ridge ». Cependant, si l’on en croit la bande-annonce, ce thriller Netflix semble être une véritable explosion d’adrénaline, et je suis assez confiant quant au fait qu’il plaira aux abonnés avides d’action du service. Il a de très bonnes chances de se classer dans le top 10, et pourrait même atteindre la première place.

Terry Richmond (Aaron Pierre) arrive dans la petite ville de Shelby Springs avec un seul objectif : payer la caution de son cousin. Mais lorsque l’argent nécessaire est saisi par la police locale corrompue, dirigée par le chef Sandy Burnne (Don Johnson), l’enfer se déchaîne. Terry n’est pas du genre à accepter cette injustice sans réagir et, grâce à ses compétences mortelles, il déclare la guerre aux forces de contrôle de la ville pour récupérer son argent, quel qu’en soit le prix.

Regarder sur Netflix à partir du 6 septembre

« La bonne moitié » (PVOD)

La Bonne Moitié | Bande-annonce officielle | Utopia – YouTube



« The Good Half » est un film dramatique tendre dans lequel Nick Jonas, l’ancien idole de Disney, endosse un rôle principal rare. Dans ce film de Robert Schwartzman, le plus jeune membre du clan des Jonas Brothers incarne Reen Wheeland, un homme troublé qui rentre chez lui à Cleveland, dans l’Ohio, après la mort de sa mère.

De retour sur son ancien terrain, il est chargé de soigner ses anciennes relations familiales, tout en nouant de nouvelles amitiés (et peut-être même de trouver un peu d’amour). Ce retour aux sources est aussi l’occasion pour lui d’affronter ses problèmes personnels et de faire face à son chagrin. Ce film met également en vedette Alexandra Shipp, Brittany Snow, David Arquette et Matt Walsh. Les critiques ont été mitigées sur « The Good Half », mais les fans de Jonas, ou quiconque apprécie les drames larmoyants, devraient peut-être lui donner une chance.

Achetez ou louez sur Amazon à partir du 6 septembre