Les 5 meilleurs nouveaux films à regarder ce week-end sur Netflix, Max, Prime Video et plus

Une semaine de plus à notre actif signifie un autre week-end à attendre avec impatience. Maintenant que vous avez le temps de rattraper votre retard sur votre liste de films à regarder, déterminer quels films valent la peine d’être regardés n’est pas une mince affaire, compte tenu de tout ce qui va et vient des meilleurs services de streaming chaque semaine.

C’est pourquoi nous mettons en lumière tous les meilleurs nouveaux films en streaming à découvrir ce week-end. En tête de peloton se trouve la comédie d’action pulpeuse « Boy Kills World » sur Hulu, dans laquelle Bill Skarsgård se livre à la John Wick contre les riches crétins qui ont tué sa famille. Netflix propose également un nouveau drame dystopique pour jeunes adultes, « Uglies », qui rappelle les séries « Hunger Games » et « Divergente ». Sur Prime Video, vous pouvez voir « Colette », un biopic littéraire torride avec Keira Knightley, ainsi que l’étonnamment formidable « Le Chat Potté : Le Dernier Vœu ». Pendant ce temps, l’un des nominés aux Oscars 2024 pour le meilleur film d’animation, « Robot Dreams », fait enfin ses débuts sur les plateformes de vidéo à la demande.

Si vous cherchez de nouveaux films à regarder ce week-end, vous êtes au bon endroit. Et pour encore plus de recommandations de streaming, n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleures nouvelles émissions à regarder cette semaine.

« Robot Dreams » (PVOD)

ROBOT DREAMS – Bande-annonce officielle – En salle le 31 mai – YouTube



Regarder sur

Basé sur la bande dessinée éponyme de Sara Varon, « Robot Dreams » est l’un des films nominés aux Oscars de l’année dernière que j’avais hâte de voir depuis que je l’ai raté au cinéma. J’adore les films d’animation qui racontent des tranches de vie, qui sont calmement poignants, et tout ce que j’ai entendu à propos de « Robot Dreams » jusqu’à présent m’a convaincu de m’asseoir, de prendre des mouchoirs et de me préparer à me transformer en épave émotionnelle à cause de certains personnages de dessins animés.

L’histoire se déroule dans les années 1980 à Manhattan et suit l’amitié chaleureuse entre un chien anthropomorphe et son meilleur ami, un robot commandé par correspondance. Au cours de l’été, les deux deviennent inséparables, mais la tragédie survient lorsqu’une journée à la plage laisse Robot rouillé et incapable de bouger. Dog est obligé d’y laisser son meilleur ami pour la nuit, mais lorsqu’il revient le lendemain avec des outils pour essayer de réparer Robot, il découvre que la plage est fermée jusqu’à l’été suivant. Ce qui suit est une exploration sincère de l’amitié sous toutes les formes qu’elle prend tout au long de notre vie.

Acheter ou louer sur Amazone maintenant

« Un garçon tue le monde » (Hulu)

Boy Kills World | Bande-annonce officielle | Au cinéma le 26 avril – YouTube



Regarder sur

Amateurs de films d’action, attachez vos ceintures. « Boy Kills World » est une aventure sanglante et survoltée qui mélange « John Wick » et « Orange mécanique » dans un récit de vengeance joyeusement déformé. Situé dans une dystopie futuriste remplie de personnages fous et d’hyper-violence, ce premier film de Moritz Mohr met en vedette Bill Skarsgård (« Hemlock Grove », « Ça ») dans le rôle du garçon éponyme, un jeune homme rendu sourd et muet par une attaque qui a laissé le reste de sa famille mort.

Obtenez un accès instantané aux dernières nouvelles, aux critiques les plus populaires, aux bonnes affaires et aux conseils utiles.

Ses pensées les plus profondes sont exprimées par H. Jon Benjamin, alias Bob dans « Bob’s Burgers », ce qui correspond parfaitement au style comique absurde du film. Il est en quête de vengeance contre la famille impitoyable Van Der Koys, qui a exécuté sa famille lors d’un événement télévisé annuel appelé The Culling. Formé aux arts martiaux par un mystérieux chaman (Yayan Ruhian), Boy ne reculera devant rien pour abattre les responsables, semant la destruction en cours de route.

Regardez-le maintenant sur Hulu

Le Chat Potté : Le Dernier Vœu (Prime Video)

Le Chat Potté : Le Dernier Vœu – Bande-annonce officielle 2 – YouTube



Regarder sur

J’étais un grand fan de Shrek quand j’étais enfant, mais lorsque le premier film Le Chat Potté est sorti, j’étais déjà trop vieux pour le public cible et les publicités incessantes pour ce film ne donnaient pas l’impression que j’avais raté grand-chose. Imaginez donc ma surprise lorsque l’année dernière tous mes amis passionnés d’animation ont commencé à chanter les louanges de Le Chat Potté : Le Dernier Vœu.

Plus qu’un peu sceptique, je me suis finalement assis et j’ai regardé le film. Et je suis d’accord avec mon collègue Rory Mellon : « Le Chat Potté : Le Dernier Vœu » n’a pas le droit d’être aussi fantastique. Au lieu d’un spin-off cliché, c’est une réinvention pointue du personnage avec certaines des meilleures animations depuis « Spider-Man : Into the Spider-Verse », mélangeant animation 3D et 2D pour évoquer la sensation d’une illustration de livre de contes de fées avec des arrière-plans peints luxuriants, des visuels stylisés et des couleurs vibrantes. Antonio Banderas revient dans le rôle du célèbre félin aux côtés de Kitty, interprétée par Salma Hayek, et d’un nouveau casting de compagnons de contes de fées, dont le délicieusement maléfique Jack Horner (John Mulaney) et une Boucle d’or cockney (Florence Pugh) accompagnée de sa famille criminelle Three Bears (Olivia Colman, Ray Winstone et Samson Kayo).

Regardez-le maintenant sur Prime Video

« Les Moches » (Netflix)

Uglies | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



Regarder sur

Nous aurions aimé voir sortir un nouveau drame de science-fiction pour jeunes adultes comme « Hunger Games » et « Divergentes » qui ont inondé les années 2010. Même si le nouveau film de Netflix « Uglies », basé sur le roman du même nom de Scott Westerfeld, semble peu susceptible d’atteindre les mêmes sommets que ses prédécesseurs, il pourrait néanmoins être un succès pour les préadolescents ou les adolescents de votre entourage.

Se déroulant des centaines d’années dans le futur, « Uglies » imagine une société dystopique tout droit sortie de « La Quatrième Dimension » où chaque jeune de 16 ans doit subir une chirurgie esthétique pour devenir « joli ». Ensuite, vous êtes libre de vivre votre vie parfaite sur Instagram, à condition d’être identiquement « beau » à tout le monde. En quelque sorte, c’est aussi la solution aux divisions sociales et au changement climatique – ouais, peut-être qu’il ne faut pas trop y penser. Joey King joue le rôle de Tally Youngblood, une adolescente qui attend avec impatience sa transformation jusqu’à ce qu’elle perde sa meilleure amie au profit des « Pretties », moment auquel elle décide de renverser tout le système avec des alliés improbables (Brianne Tju et Laverne Cox).

Regardez-le maintenant sur Netflix

‘Colette’ (Prime Video)

Bande-annonce de Colette #1 (2018) | Bandes-annonces Movieclips – YouTube



Regarder sur

Keira Knightley, dans le rôle-titre de Sidonie-Gabrielle Colette, donne vie à l’écrivaine du XXe siècle dans ce film biographique littéraire exaltant, incisif et inspirant. Jeune femme née dans la campagne française, Colette est emmenée en mariage par un « entrepreneur littéraire » autoproclamé connu simplement sous le nom de Willy (Dominic West), qui gagne sa vie en employant des écrivains fantômes pour publier des œuvres sous son nom.

Elle commence à écrire des romans semi-autobiographiques sous son nom, et face à leur succès (et au regard errant de son mari, une épine constante dans leur relation), elle se bat pour faire connaître son talent et être reconnue comme une auteure à part entière. Entre-temps, les drames familiaux ne manquent pas, Colette et Willy se trompant tous deux avec la même femme à un moment donné.

Regardez-le maintenant sur Prime Video