Les 5 meilleurs fours à pizza pour 2023, testés et revus

Quel est le meilleur four à pizza pour 2023 ?

Le Ooni Koda 12 est le meilleur four à pizza pour la plupart des gens. Ooni

Sur la base de nos tests de sept modèles, le fiable et à un prix raisonnable Ooni Koda 12 est le meilleur four à pizza pour 2023, mais il existe d’autres modèles que nous avons aimés et que nous recommandons également.

Préparer une pizza simple à la maison est facile, mais en créer une à égalité avec une tarte de fabrication professionnelle nécessite un four capable d’atteindre des températures brûlantes. Grâce à une nouvelle génération des meilleurs fours à pizza infaillibles et semi-portables, l’Amérique organise une soirée pizza dans son arrière-cour collective.

Avec de petits fours à pizza à domicile atteignant les niveaux de buzz des friteuses à air, il existe maintenant plusieurs types et différents modèles disponibles à partir d’un grand nombre de marques, notamment Ooni, Gozney, Solo Stove et Alpha. Il existe des fours au propane qui s’allument en quelques secondes et d’autres alimentés par des granules de bois, du bois dur et du charbon de bois. Une chose qu’ils ont tous en commun est qu’ils atteindront les températures torrides dont vous avez besoin pour obtenir des pizzas parfaites, tout comme celles que vous trouverez dans votre magasin de tranches préféré. Ces températures élevées signifient également que les pizzas sont généralement cuites en environ deux ou trois minutes. Vous commencez à voir l’attrait ?

Après de nombreuses tournées de tartes et quelques croûtes brûlées, nous recommandons ces cinq comme les meilleurs fours à pizza à domicile pour 2023.

Les meilleurs fours à pizza pour 2023

Ooni Le Koda à essence polyvalent est portable, ne pèse que 20 livres et est facile à utiliser. Il s’enflamme en quelques secondes et atteint les très convoités 900 degrés Fahrenheit – la température optimale pour la cuisson de pizzas mortelles – en moins de 15 minutes. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Ooni Koda 12

Gozney Le Roccbox a fait une rafale d’excellentes pizzas en moins de deux minutes par tarte. La Roccbox ronde est facile à installer et elle a atteint 900 degrés F en moins de 13 minutes. Il fonctionne au gaz par défaut, mais un accessoire pour poêle à bois peut être acheté en supplément (nous ne l’avons testé qu’avec du gaz). En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Gozney Roccbox

Ooni Les fours à pizza à granulés de bois ont tendance à être un peu moins chers que les fours à essence, mais ils nécessitent également un peu plus de travail manuel. Le Fyra se vend 349 $ mais peut souvent être trouvé en vente pour moins de 250 $, ce qui en fait le modèle le plus économique de notre liste. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Ooni Fyra

Halo À 550 $, la Versa est considérablement plus chère que les modèles Ooni, mais elle présente deux avantages qui en valent le coût : La pierre à pizza rotative élimine le besoin d’ajuster manuellement vos tartes. Et le couvercle relevable unique offre un accès inégalé. En savoir plus

Alpha Le plus petit four d’Alpha, le Nano, est plus grand et plus lourd que tous les autres fours de cette liste. Mais il est beau et robuste, peut accueillir des tartes plus grosses et fait d’excellentes pizzas cuites uniformément en quelques minutes seulement. En savoir plus

Autres fours à pizza que nous avons testés

Four à pizza Solo Pi: Un autre four à pizza solide, solide et rapide à cuire, mais plus cher que le Ooni Koda.

Ooni Karu: La pizza multicombustible d’Ooni fonctionne au bois, au charbon de bois ou au gaz via un adaptateur, ce qui en fait une bonne option si vous prévoyez d’utiliser régulièrement plus d’une source de combustible pour cuire des pizzas.

L’Ooni Koda 12 est le meilleur four à pizza global pour le prix. Ooni

Comment nous avons évalué les fours à pizza

Nous avons testé manuellement tous les fours de cette liste au cours de plusieurs mois, en évaluant la qualité de construction et la facilité avec laquelle ils étaient installés et connectés à une source de carburant.

Une tarte pittoresque tirée de la chambre chaude de l’Alpha Nano. David Watsky/Crumpe

Nous avons cuit un minimum de trois pizzas dans chacune, en suivant les conseils des fabricants en matière de temps, de température et de technique. Les fours ont été notés sur leur capacité à produire une croûte croustillante et des garnitures entièrement cuites et du fromage fondu uniformément. Nous avons également pris des notes sur le temps nécessaire à chaque four pour cuire une pizza. Alerte spoiler : Aucun de ces fours ne prend plus de cinq minutes pour cuire même une grande tarte.

Nous avons également évalué la facilité avec laquelle les fours se connectaient à leur source de combustible et à quel point les cadrans et les commandes étaient intuitifs. Enfin, nous avons recherché les fours particulièrement difficiles à démonter ou à nettoyer après utilisation.

Meilleurs fours à pizza comparés Ooni Fyra Ooni Koda 12 Gozney Roccbox HaloVersa Alpha Nano Lester 22 livres. 20,4 livres. 60 livres. 44 livres. 125 livres. Taille maximale des pizzas 12 po. 12 po. 12 po. 16 po. 19 po. Température maximale 950F 950F 950F 950F 1 000 F Source de carburant Granulés de bois Gaz Gaz ou bois Gaz Gaz Prix 349 $ 319 $ 499 $ 550 $ 1 999 $ Peeling inclus Non Non Oui Non Oui

Guide d’achat : Que rechercher dans un four à pizza

Type de carburant

Le Gozney est un excellent four, mais plus lourd que le modèle moyen à 60 livres. David Watsky/Crumpe

Les fours à pizza domestiques fonctionnent au gaz, au charbon de bois ou au bois. Les fours à pizza au propane et au gaz naturel se branchent rapidement, s’allument instantanément et chauffent en quelques minutes seulement. Ils brûlent également proprement, avec moins de fumée et peu de dégâts à nettoyer.

Les fours à bois et à charbon, en revanche, doivent être chargés (et parfois rechargés) et mettent plus de temps à chauffer ; de plus, une température uniforme est plus difficile à maintenir. Ils font également un plus gros gâchis, laissant derrière eux des cendres et de la suie.

Et bien que vous puissiez supposer que les fours à pizza au feu de bois donneraient une saveur fumée, les tartes ne sont pas dans le four assez longtemps pour absorber une grande partie de cette saveur de bois.

L’Alpha Nano est le plus grand four de tous les modèles que nous avons testés, vous permettant de rôtir des poulets entiers et d’autres aliments qui ne rentrent pas dans la plupart des fours à pizza domestiques. David Watsky/Crumpe

Taille et portabilité

Si vous avez un espace dédié pour votre four, un modèle plus grand et plus lourd devrait fonctionner. Si vous cherchez à le ranger entre deux utilisations ou à le déplacer régulièrement, un four plus portable est un meilleur choix.

Accessoires

Un accessoire dont vous aurez certainement besoin pour votre nouveau four à pizza est une pelle à pizza. Cet outil unique en forme de pagaie vous permet de faire glisser une pizza en toute sécurité et de la faire pivoter pour une cuisson uniforme. N’oubliez pas que ces fours chauffent jusqu’à 950 degrés, vous ne voulez donc pas prendre de risques avec une spatule tremblante ou de petites pinces.

L’autre accessoire dans lequel vous voudrez probablement investir est une housse, surtout si vous prévoyez de la laisser dans les éléments entre les utilisations. Certains fours à pizza sont livrés avec un couvercle personnalisé, mais beaucoup ne le sont pas.

Une pelle à pizza est l’accessoire le plus essentiel pour faire des tartes à la maison. Ooni

FAQ sur le meilleur four à pizza

Combien de temps les pizzas mettent-elles à cuire dans un four à pizza ? Cela dépend de la taille de la pizza et de la température à laquelle vous avez allumé votre four. Mais la plupart des fours à pizza domestiques modernes cuisent les pizzas en moins de cinq minutes, souvent aussi rapidement que deux ou trois.

Pouvez-vous faire d’autres aliments dans un four à pizza ? Vous pouvez faire bien plus que de la pizza dans un four à pizza à domicile. Parce que les fours deviennent si chauds, ils saisiront les steaks et les hamburgers sans trop cuire l’intérieur. Vous pouvez également faire des pommes de terre croustillantes, du poulet rôti, des légumes et du poisson en environ la moitié du temps qu’il faudrait dans un four standard.

Un four à pizza vaut-il le coup ? Les fours à pizza sont devenus l’un des appareils de cuisine les plus populaires pour une raison. Ils fonctionnent extrêmement bien, sont faciles à utiliser et donnent des tartes de qualité pizzeria avec juste un peu de pratique. Un bon four à pizza peut également être acheté pour aussi peu que 250 $, ce qui en fait un investissement valable pour un amateur de pizza.

Quelle doit être la température d’un four à pizza ? La plupart des fours à pizza tournent jusqu’à 900 degrés F. Cette chaleur permet à la pizza de cuire, de croustiller le fond et la croûte et de faire fondre les garnitures sans dessécher l’intérieur.

Comment nettoyer un four à pizza ? La pierre à pizza est probablement la partie du four qui devra être nettoyée régulièrement. Étant donné que la plupart des fours à pizza ont des pierres attachées, vous devrez attendre que le four refroidisse et essuyer l’intérieur de la chambre de cuisson et la surface de la pierre à pizza avec un chiffon humide. Évitez l’utilisation de savon car tout résidu pourrait affecter la saveur des futurs aliments. Pour les morceaux tenaces, Ooni fait un brosse pour four à pizza pour 30 $, mais votre brosse à gril existante fera également l’affaire. Si la pierre peut être retirée, attendez qu’elle refroidisse et passez-la sous l’eau chaude et frottez-la avec du savon, au besoin. En savoir plus

