Les 5 meilleurs et les pires États pour les entreprises détenues par des femmes en Amérique

Dans une certaine mesure, la présence de la Californie en tête de liste n’est pas surprenante : c’est le berceau de la Silicon Valley. La Californie compte plus d’entreprises détenues par des femmes avec plus d’un million de dollars de revenus annuels que tout autre État et se classe cinquième parmi les 50 États en termes d’écart de rémunération entre les sexes.

L’étude, de la société de prêt boutique Clarify Capital a classé les meilleurs États américains pour les entreprises appartenant à des femmes sur la base de paramètres tels que le pourcentage de petites entreprises appartenant à des femmes, les ratios de rémunération femmes-hommes, le taux de chômage des femmes, le nombre d’entreprises appartenant à des femmes pour 10 000 habitants dans chaque État et combien les entreprises appartenant à des femmes dans chaque État génèrent 1 million de dollars ou plus de revenus annuels.

Mais selon une étude récente, les conditions sont meilleures pour les entreprises appartenant à des femmes dans certains États que dans d’autres, avec la Californie, le Colorado et New York en tête.

En deuxième position se trouve le Colorado, qui a connu une augmentation de 52 % des entreprises appartenant à des femmes depuis 2002, a noté Clarify Capital. Le Colorado compte également le plus grand nombre d’entreprises détenues par des femmes pour 10 000 habitants. New York est troisième, offrant le deuxième meilleur ratio de rémunération femmes-hommes (85%) et le troisième plus grand nombre d’entreprises appartenant à des femmes générant au moins 1 million de dollars de revenus annuels.

À l’autre extrémité du spectre, les États au bas du classement souffrent de taux de chômage féminin plus élevés et de ratios de rémunération femmes-hommes inférieurs à la moyenne nationale. Voici les pires états pour les entreprises appartenant à des femmes, selon Clarify Capital :

Virginie-Occidentale Mississippi Alabama Arkansas Kentucky

La Virginie-Occidentale s’est classée bonne dernière, principalement en raison de sa 50e place pour le taux de chômage des femmes et le nombre d’entreprises appartenant à des femmes pour 10 000 habitants. Le Mississippi s’est classé 49e au classement général, avec une performance particulièrement médiocre en termes d’écart de rémunération entre les sexes : les femmes de l’État ne gagnent que 77 % du salaire de leurs homologues masculins, ce qui est inférieur à la moyenne nationale.

Il en va de même en Alabama – 48e au classement général – où le ratio de rémunération des femmes par rapport aux hommes est de 75 %, selon le Census Bureau.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Oubliez la Silicon Valley – ces 10 petites villes sont d’excellents endroits pour lancer une activité secondaire ou une start-up

Ce sont les meilleurs et les pires états dans lesquels vivre pour la génération Y en 2022