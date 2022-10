Les 5 meilleures vitamines pour l’énergie

La fatigue extrême peut être causée par une multitude de problèmes. Cependant, si vous êtes constamment fatigué tout au long de la journée ou si vous avez remarqué un essoufflement, une peau pâle ou jaunâtre, un brouillard mental, une faiblesse musculaire ou des changements de personnalité, vous pourriez avoir un carence en vitamine B.

Les vitamines B sont vitales pour notre énergie tout au long de la journée et sont souvent incluses dans les suppléments énergétiques. Que vous soupçonniez d’avoir une carence en vitamine B, que vous n’obteniez pas suffisamment de vitamines B dans votre alimentation ou que vous manquiez d’autres vitamines énergétiques essentielles, un supplément supplémentaire pourrait vous convenir.

Voici ce que vous devez savoir.

Vitamines et nutriments qui stimulent l’énergie

En plus du café, du thé ou des boissons énergisantes, certaines vitamines peuvent aider à stimuler l’énergie. Ces vitamines naturelles incluent, mais ne sont pas limitées à :

Lire la suite: Meilleurs suppléments de magnésium

Si votre alimentation manque de ces vitamines et que vous ressentez de la fatigue, vous pourriez bénéficier d’un supplément supplémentaire. Consultez toujours un médecin avant d’ajouter des suppléments à votre alimentation.

Nous avons examiné un certain nombre de suppléments contenant ces vitamines clés pour l’énergie, ainsi que leurs prix, leurs marques, leurs ingrédients et les avis des consommateurs. Voici nos cinq choix pour les meilleures vitamines énergétiques.

Amazone Dosage: 1 comprimé, par jour avec un repas Nature’s Bounty a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie des vitamines et est une marque que nous choisissons et à laquelle nous faisons constamment confiance. Ses produits sont sans OGM et ne contiennent ni colorants, ni arômes artificiels, ni sucre, ni amidon, ni lait, ni lactose, ni soja, ni gluten, ni levure, ni poisson. Un comprimé de ses suppléments Super B Complex contient 60 mg de vitamine C, 25 mg de thiamine (vitamine B1), 20 mg de riboflavine (vitamine B2), 25 mg de niacine (vitamine B3), 5 mg de vitamine B6, 400 mcg d’acide folique (vitamine B9), 100 mcg de vitamine B12, 1 000 mcg de biotine (vitamine B7) et 5,5 mg d’acide pantothénique (vitamine B5). Les autres ingrédients comprennent la cellulose végétale, le carbonate de calcium et 2 % ou moins de silice, le citrate de sodium, la glycérine végétale, le stéarate de magnésium végétal et l’acide stéarique végétal. Ces suppléments contiennent des pourcentages élevés de votre apport quotidien en vitamine B. Discutez avec votre médecin avant d’ajouter des vitamines à votre routine quotidienne, car vous consommez peut-être déjà suffisamment de vitamine B dans votre alimentation. Avantages: Contient de l’acide folique et de la vitamine C en plus de huit types de vitamine B

Pas cher, bon prix pour sa grande puissance Les inconvénients: Les vitamines B sont connues pour ne pas avoir bon goût

En raison de la puissance élevée, parlez-en avec un médecin avant de commencer

Amazone Dosage: 1 comprimé, par jour One a Day fait référence à sa suggestion de service. Un comprimé de sa multivitamine énergétique contient 1 050 mcg de vitamine A, 60 mg de vitamine C, 10 mcg de vitamine D, 10,1 mg de vitamine E, 25 mcg de vitamine K, 3 mg de thiamine (vitamine B1), 3,4 mg de riboflavine (vitamine B2), 40 mg de niacine (vitamine B3), 4 mg de vitamine B6, 400 mcg d’acide folique (vitamine B9), 12 mcg de vitamine B12, 300 mcg de biotine (vitamine B7), 10 mg d’acide pantothénique (vitamine B5), 250 mg de calcium, 9 mg de fer, 150 mcg d’iode, 40 mg de magnésium, 15 mg de zinc, 45 mcg de sélénium, 2 mg de cuivre, 2 mg de manganèse, 100 mcg de chrome, 25 mcg de molybdène et 90 mg de caféine. Si vous êtes sensible à la caféine, sachez qu’un comprimé de multivitamines contient à peu près la même quantité de caféine qu’une tasse de café. Avantages: Contient 23 vitamines et nutriments différents

Point de prix bas Les inconvénients: Un flacon ne contient que 50 comprimés

Un comprimé contient 90 mg de caféine

Amazone Dosage: 1 gélule, par jour avec un repas Nature Made est une autre marque de vitamines de confiance. Ses ingrédients sont sans gluten et sans arômes artificiels, colorants et conservateurs. Une gélule des suppléments Super B Complex de Nature Made contient 1,5 mg de thiamine (vitamine B1), 1,7 mg de riboflavine (vitamine B2), 20 mg de niacine (vitamine B3), 2 mg de vitamine B6, 665 mcg d’acide folique (vitamine B9), 6 mcg de vitamine B12, 300 mcg de biotine (vitamine B7) et 10 mg d’acide pantothénique (vitamine B5). Les autres ingrédients comprennent l’huile de soja, la gélatine, le phosphate de calcium dibasique, la glycérine, la cire d’abeille jaune, la lécithine de colza et les colorants ajoutés. Ces suppléments contiennent de la cire d’abeille et ne conviennent donc pas aux personnes suivant un régime végétalien. Avantages: Contient huit types différents de vitamine B

Petite taille de pilule et facile à avaler Les inconvénients: L’un des plus chers de cette liste

Pas vraiment végétalien

Amazone Dosage: 2 gélules Deux capsules de ses suppléments Raw B-Complex contiennent 5 mg de thiamine (vitamine B1), 10 mg de riboflavine (vitamine B2), 45 mg de niacine (vitamine B3), 10 mg de vitamine B6, 450 mcg de folate (vitamine B9 ), 133 mcg de vitamine B12, 325 mcg de biotine (vitamine B7) et 45 mg d’acide pantothénique (vitamine B5). Ce qui rend les suppléments Garden of Life uniques, c’est qu’ils contiennent souvent des mélanges bruts de matières organiques. Les suppléments B-Complex contiennent deux – un mélange de 360 ​​mg de fruits et légumes biologiques crus et un mélange de probiotiques et d’enzymes crus de 60 mg. Gardez à l’esprit que les deux souches de probiotiques incluses dans le mélange d’enzymes sont Lactobacillus bulgaricus et Lactobacillus plantarum. Ces deux souches spécifiques ne sont pas les plus connues ou utilisées pour la santé intestinale. Si vous cherchez à aider votre intestin, envisagez un supplément qui est uniquement un probiotique. Avantages: Mélange cru de fruits et légumes biologiques

Mélange de probiotiques et d’enzymes crus Les inconvénients: Le plus cher de cette liste

Les suppléments ne sont pas expédiés à froid, donc le mélange probiotique n’est pas aussi puissant

Amazone Dosage: 2 gommes Les vitamines Vitafusion Extra Strength B12 à saveur de cerise sont les plus simples de cette liste. Les suppléments ne contiennent que de la B12. En plus d’être sans gluten, sans produits laitiers et sans arômes artificiels, édulcorants artificiels, sirop de maïs à haute teneur en fructose ou colorants synthétiques, les vitamines ont remporté un Prix ​​d’excellence ChefsBest 2022 pour son goût. Deux vitamines gommeuses contiennent 3 000 mcg de vitamine B12, ainsi que du sirop de tapioca, du sucre, de l’eau, de la gélatine et deux pour cent ou moins d’un mélange d’huiles (noix de coco et palme) avec cire d’abeille, acide citrique, acide lactique, arôme naturel, pectine et citrate de sodium. Si vous êtes allergique aux noix, sachez que ces vitamines contiennent des fruits à coque (noix de coco). De plus, ils sont transformés dans une installation avec des produits contenant des œufs, du poisson, des crustacés, du soja et des noix. Avantages: Idéal si vous détestez avaler des pilules et qu’elles ont bon goût

Le moins cher Les inconvénients: Contient 3 g de sucre ajouté par portion

Ne contient que de la vitamine B12

FAQ sur les vitamines énergétiques

Quelle vitamine fournit le plus d’énergie ? La huit vitamines B (thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, folate et B12) fournissent le plus d’énergie, car ils contribuent au métabolisme cellulaire, aident le corps à transformer les glucides et les graisses en énergie et transportent les nutriments énergétiques dans tout le corps.

Vaut-il mieux prendre de la B12 ou du complexe B ? B12 et complexe B sont tous deux très importants. Cependant, avec les suppléments de B12, vous n’obtenez qu’une seule vitamine B, et avec les suppléments de complexe B, vous consommez les huit vitamines B. Si vous manquez de vitamines B dans votre alimentation, envisagez une vitamine du complexe B. Si vous êtes Carence en B12un supplément de B12 peut être meilleur pour vous.

La B12 vous donne-t-elle de l’énergie tout de suite ? Même si nous souhaitons que cela soit vrai, ce n’est pas le cas. Prendre un supplément de B12 ou tout autre supplément de vitamine B ne vous donnera pas de l’énergie tout de suite comme une tasse de café. Au lieu de cela, cela pourrait prendre un quelques semaines de prendre régulièrement de la B12 jusqu’à ce qu’elle augmente votre niveau d’énergie.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.