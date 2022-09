Vacances, un moteur de recherche de voyages basé en Allemagne, a publié son indice de voyage générationnel 2022. La marque a analysé les villes du monde entier en fonction de facteurs importants pour les baby-boomers : les personnes nées entre 1946 et 1964.

La recherche a montré que, lorsqu’ils voyagent, les baby-boomers dépensent plus d’argent en nourriture que toute autre génération et apprécient l’exploration de la nature plus que toute autre chose.

L’indice de Holidu a mesuré des facteurs importants pour les baby-boomers, qui comprenaient différents paysages, espaces verts et restaurants du Guide Michelin.