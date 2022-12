Les 5 meilleures utilisations (jusqu’à présent) du chatbot IA de ChatGPT

Le nouveau Outil d’IA ChatGPT a inspiré l’excitation et l’inquiétude avec sa capacité à répondre instantanément à des questions complexes. Dans les jours qui ont suivi ses débuts, les gens ont découvert de nombreuses façons de leur faciliter la vie, dont cinq que nous avons trouvées qui dépassent les autres.

ChatGPT est un outil basé sur le chat construit par le laboratoire de recherche OpenAI qui répond aux questions avec un dialogue quelque peu conversationnel. Ses capacités de langage naturel raviront tous ceux qui ont dû reformuler des questions pour obtenir des réponses de Siri ou Alexa. L’IA, formée sur les vastes étendues de texte disponibles sur Internet, ne connaît les informations que jusqu’en 2021. Mais elle contient une abondance d’informations sur les détails les plus élémentaires et les grands concepts. Cela inquiète certains éducateurs, mais tant que vous l’utilisez avec précaution, cela peut être une sorte de cerveau bonus.

Pour être clair, ChatGPT n’est pas un substitut parfait pour faire vos propres recherches – il ne sépare pas les faits de la fiction, comme l’éditeur scientifique de CNET Jackson Ryan a noté tout en détaillant ses faiblesses actuelles en matière de pensée critique. ChatGPT peut répondre à des questions et expliquer des concepts complexes, mais son potentiel d’inexactitude a conduit StackOverflow à interdire temporairement le logiciel généré par ChatGPT.

Cela dit, ChatGPT peut vous faciliter la vie de plusieurs manières, concoctées par des personnes à la recherche des avantages de l’IA. Si vous voulez juste gagner du temps sur certaines tâches – et que vous ne trichez pas sur votre papier anglais Lit – voici quelques façons intéressantes d’utiliser ChatGPT.

Obtenez un chatbot pour vous faire économiser de l’argent

En quelques semaines, un bot alimenté par GPT pourrait faire baisser le prix de vos factures. Joshua Browder, PDG de Ne pas payer — le “premier robot avocat au monde” qui aide les gens à lutter contre les contraventions et autres factures — tweeté que la société construit une extension Chrome basée sur la base technologique de ChatGPT pour négocier des factures moins élevées auprès des fournisseurs d’accès Internet, des hôpitaux, etc.

L’extension entrera en test bêta fermé à la mi-décembre, avant une bêta ouverte la première semaine de janvier. Bien que DoNotPay réduise les factures depuis des années, son modèle basé sur des règles ne pouvait provoquer que des combats partout où les utilisateurs pouvaient soumettre des formulaires de plainte en ligne. Après avoir intégré la technologie conversationnelle derrière ChatGPT, DoNotPay peut négocier des allers-retours avec n’importe quel service qui dispose d’un chat pour le service client, ouvrant la gamme de factures qui peuvent être contestées pour inclure les factures médicales, les rapports de crédit et les litiges entre propriétaires et locataires.

“Vous pouvez dire au bot : “Va me faire rembourser le Wi-Fi en vol médiocre” ; vos données personnelles seront enregistrées et envoyées [the complaint]”, a déclaré Browder à CNET. Il pense que le langage plus naturel des demandes sera moins suspect que les lettres types rigides que DoNotPay avait envoyées auparavant, lui permettant de défier des institutions plus exigeantes – et coûteuses, comme les hôpitaux.

L’extension alimentée par GPT sera gratuite pendant une partie de sa phase de test bêta, puis sera éventuellement ajoutée au service d’abonnement actuel de DoNotPay, qui coûte 36 $ tous les trois mois.

Comme l’IA Duplex de Google qui effectue des appels vocaux pour vous, l’avenir pourrait être que des robots effectuent toutes les démarches fastidieuses pour vous obtenir de meilleures offres et des factures moins chères.

Faire un régime et un plan d’entraînement

Changer votre régime alimentaire et planifier une routine d’exercice prend travailler. Pour faciliter les choses, Alex Cohen, directeur principal des produits chez Carbon Health, a utilisé ChatGPT pour faire un plan d’amélioration de la santé avec un objectif calorique quotidien, des suggestions d’exercices, une liste de repas pour une semaine et même une liste de courses pour tous les ingrédients nécessaires. Il a tweeté sa méthode dans un fil éclairant :

Je le dis sincèrement quand je dis que ChatGPT pourrait être la technologie la plus incroyable à émerger au cours de la dernière décennie. Voici comment je l’ai fait pour créer un plan de perte de poids, complet avec des objectifs caloriques, des plans de repas, une liste d’épicerie et un plan d’entraînement 🧵 : – Alex Cohen (@anothercohen) 4 décembre 2022

Cohen a décomposé son plan en une série d’étapes, calculant ses paramètres de santé personnels, demandant des repas qui correspondraient à ses besoins caloriques et nutritionnels quotidiens, demandant une liste de courses, puis un plan d’exercice pour répondre à ses besoins.

ChatGPT ne remplace pas un médecin et un diététicien qui peuvent répondre à vos besoins spécifiques et à votre physiologie – une mise en garde l’outil vous indiquera si vous répétez les termes de recherche de Cohen. Mais c’est un moyen facile d’esquisser un plan de plan de santé que vous pouvez vérifier vous-même ou apporter à un professionnel de la santé.

Générez les repas de la semaine prochaine avec une liste d’épicerie

Une variation par rapport au dernier point mérite d’être soulignée pour quiconque planifie une semaine de repas pour plusieurs personnes.

Tout d’abord, demandez à ChatGPT une liste de repas, expliquez pour combien de personnes vous cuisinez et si vous êtes intéressé par les dîners, les petits déjeuners ou les déjeuners. Inclure toutes les préférences et les restrictions alimentaires. Détaillez combien de jours vous voulez des idées de repas, et pouf, vous avez une liste de repas.

Ensuite, demandez une liste de courses pour ces repas. Vous obtiendrez une liste assez basique d’ingrédients, donc si vous voulez des quantités exactes, vous devrez affiner votre demande. Par exemple, vous pouvez demander la quantité totale d’ingrédients pour tous les repas répertoriés. GPT produit une liste de courses avec le nombre de boîtes, d’onces, de livres et de tasses de chaque ingrédient dont vous aurez besoin pour une semaine de repas.

Créer une histoire au coucher pour les enfants

La prose générée par ChatGPT n’est pas encore en tête des listes de best-sellers, d’autant plus qu’elle n’a pas le talent pour le style créatif. Mais l’outil peut créer un conte passable pour les enfants, en concoctant des intrigues simples et un langage à partir d’invites de base. Par exemple, j’ai choisi un chat qui voulait aller dans l’espace, et ChatGPT m’a raconté l’histoire de Max, qui s’est frayé un chemin à travers de nombreux obstacles pour réaliser ses rêves parmi les étoiles.

Eric Zelikman, étudiant diplômé de Stanford en apprentissage automatique a tweeté l’idée d’utiliser ChatGPT pour générer une histoire au coucher, puis d’alimenter ce texte dans OpenAI DALL-E outil de génération d’images pour les illustrations.

Il ne remplacera pas les livres pour enfants traditionnellement publiés. Mais si vous êtes pressé par le temps ou si vous êtes loin du trésor de contes de votre enfant, en générer un via les outils d’OpenAI peut être utile.

Se préparer pour un entretien

Si vous avez besoin de vous préparer à interviewer une source passionnante, vous pouvez demander à ChatGPT de générer des questions stimulantes, comme l’entrepreneur Seth Bannon tweeté.

Cela pourrait être pratique si vous êtes journaliste, ou si vous préparez quelqu’un sur scène lors d’une conférence de l’industrie, préparez un entretien d’embauche ou préparez un dîner avec quelqu’un que vous voulez impressionner.

Vous pouvez même l’utiliser comme partenaire de chat pour mettre en place des conversations fictives pour pratiquer ce que vous allez dire. Vous pouvez également lui demander de répondre dans d’autres langues ou de traduire des phrases spécifiques. Vous pouvez également l’utiliser pour affiner vos lettres de motivation et vos e-mails pour un peu de polissage professionnel. ChatGPT n’est pas parfait, mais quand il y a beaucoup d’exemples de copie sur Internet, il peut être un bon communicateur.