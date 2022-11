Les 5 meilleures offres du Black Friday de Samsung incluent Crazy Odyssey Ark

Maintenant que le Black Friday 2022 le jour est là et que vous avez réussi à ne profiter d’aucune des offres des trois ou quatre dernières semaines, voyons ce que vous pourriez vouloir acheter maintenant. Tout d’abord, nous avons le magasin de Samsung, où il existe à la fois des remises et des échanges instantanés sur tout, des téléphones aux montres, écouteurs, moniteurs et téléviseurs.

Voici une liste rapide des 5 offres Samsung Black Friday qui, selon nous, pourraient être les meilleures.

Galaxy Fold 4 est au moins 450 $ de réduction

Nous avons déjà parlé de cet accord séparément parce que c’est une bonne affaire pour un appareil aussi cher, mais nous voulions l’appeler à nouveau.

Ne pas perdre trop de temps là-dessus, mais la promo ici est de 450 $ si vous n’avez pas de téléphone à échanger, ce qui fait baisser le prix à 1 349 $. Si vous avez un téléphone Samsung ou Apple à échanger, vous bénéficiez d’une réduction de 350 $ plus au moins 300 $ de réduction pour l’échange. Ainsi, même si vous avez un Galaxy S2, Samsung devrait vous offrir 650 $ de réduction instantanément. Si vous avez d’autres téléphones, comme un nouveau Galaxy Fold 3 ou quelque chose du genre, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction en plus des 350 $.

Lien de l’offre Fold 4 de Samsung

Galaxy Watch 5 Pro est de 50 $ de rabais + remises d’échange

La smartwatch qui est sans doute la meilleure sur Android, la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung (test), est remise d’au moins 50 $. Cette montre est si bonne, avec son autonomie de plusieurs jours, son corps finement usiné et son look à la fois moderne et industriel. Je suis peut-être un grand fan de la Pixel Watch, mais la Galaxy Watch 5 Pro est probablement la meilleure montre pour la plupart des gens.

Vous bénéficiez donc de 50 $ de réduction simplement parce que, mais si vous avez une ancienne montre Samsung à échanger, vous pouvez obtenir jusqu’à 240 $ de remise supplémentaire. Vous paierez soit 399 $ (au lieu de 450 $), soit aussi peu que 159 $. De plus, l’édition Golf bénéficie d’une remise complète de 100 $ au cas où vous préféreriez son bracelet de montre unique et son logiciel de golf.

Lien de l’offre Samsung Watch 5 Pro

Les Galaxy Buds 2 Pro sont à 30 $ de réduction + 50 $ pour tout échange de casque aléatoire

Les nouveaux véritables écouteurs sans fil de Samsung ont un prix élevé de 230 $ et ont été difficiles à recommander par rapport aux Pixel Buds Pro au prix fort. Pour le Black Friday, Samsung vous donne des raisons de les considérer.

Pour le week-end shopping, vous pouvez économiser 30 $ sur les Buds 2 Pro et payer 199 $. Cependant, si vous avez une paire d’écouteurs filaires ou sans fil à échanger, Samsung vous offrira une réduction supplémentaire de 50 $. Bien sûr, vous pouvez échanger de plus beaux écouteurs et recevoir jusqu’à 75 $ de réduction. Presque tous les écouteurs précédemment publiés par Samsung vous offriront la remise complète de 75 $.

Lien de l’offre Buds 2 Pro de Samsung

Galaxy Tab S8 Ultra est de 300 $, S8 + est de 200 $

La gamme de tablettes Galaxy Tab S8 est sauvage. Il existe 3 tailles, dont une avec un écran massif de 14,6″. Je n’ai aucune idée de qui voudrait tenir une tablette aussi grosse, mais je dois aussi admettre que j’en veux une. Quels que soient vos besoins, toutes les meilleures tablettes de Samsung sont à prix réduit, il existe également des remises de reprise et vous pouvez même être éligible à une carte-cadeau de 150 $.

La ventilation simple est jusqu’à 200 $ sur le Galaxy Tab S8 ou jusqu’à 300 $ sur le Tab S8 + ou Tab S8 Ultra. Vous obtenez une remise plus importante si vous ajoutez plus de stockage ou de RAM. Le meilleur prix est probablement le Tab S8 standard avec des spécifications maximales.

Samsung prétend qu’ils offriront jusqu’à 500 $ de réduction pour les échanges, mais ils demandent essentiellement que les téléphones plus anciens soient échangés. Pour les Tab S8 + et S8 Ultra, si vous n’avez rien à échanger, vous recevrez un eCerftificate de 150 $ en prime envoyé plus tard.

Lien vers l’offre Galaxy Tab S8 de Samsung

L’affaire folle aléatoire: le moniteur de jeu rotatif Odyssey Ark de 55 pouces est à 700 $ de réduction

Ce n’est pas du tout lié à Android ou au mobile, et je n’ai aucune idée de qui a ce genre d’argent pour un moniteur, mais je devais partager. Le nouveau moniteur de jeu incurvé de 55 pouces de Samsung qui tourne (et semble absurde) est à 700 $ de réduction, ce qui ramène son prix de départ à 2 799 $ (!). Il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms, une résolution 4K et, dans l’ensemble, c’est un produit insensé. Quelqu’un m’en achète un.

Lien vers l’offre Odyssey Ark de Samsung