Si la banalité du mardi vous a fait ressentir le blues de l’hiver, vous n’êtes pas seul. Heureusement, Amazon a ce qu’il vous faut pour égayer votre journée! Oui, nous parlons d’offres à gogo sur des articles incontournables dans des tonnes de catégories.

Cela signifie une économie de 53 $ sur un ensemble de gym à domicile portable de premier ordre et 55% de réduction sur le chargeur USB dont vous aviez besoin pour garder vos appareils en marche et prêts – vous économiserez même sur les cadeaux de la Saint-Valentin! Ci-dessous, retrouvez nos meilleures ventes Amazon sur les essentiels technologiques, les équipements de fitness et les produits de cuisine bien-aimés, avant qu’ils ne disparaissent.

1. Économisez 53 $: cet ensemble de gym portable tout-en-un

Maintenant que les entraînements à domicile sont devenus la norme dans un avenir prévisible, il n’y a pas de meilleure incitation à obtenir un équipement de gymnastique à domicile de qualité qui vous aidera à rester en pleine forme. Le gymnase portable à domicile BodyBoss 2.0, normalement 229 $ et en vente pour 175,99 $, offre à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter d’un entraînement complet du corps, et vous pouvez le porter d’une seule main – oui, vraiment. Doté d’une base pliable sur laquelle vous pouvez vous tenir debout, d’une barre d’entraînement pliable, d’un ensemble de poignées, d’un ensemble de sangles de poignet / cheville, d’un ensemble de bandes de résistance et d’un ancrage de porte, cette machine vous garantit d’avoir tous les outils nécessaire pour être – et rester – en forme: il suffit de demander aux plus de 4 000 acheteurs d’Amazon qui lui ont attribué une note collective de 4,3 étoiles! Comme l’a déclaré un acheteur, « j’ai déjà effectué de nombreux entraînements avec ce produit. J’adore sa polyvalence. Je peux travailler tout mon groupe musculaire et ajuster la résistance pour travailler pour ma force. »

Obtenez le BodyBoss 2.0 Portable Home Gym pour 175,99 $ (économisez 53,01 $)

2. 27% de réduction: l’appareil de streaming économique d’Amazon

Si vous avez hésité à accrocher un appareil de streaming, Amazon est là pour défendre son best-seller Fire TV Stick Lite, un point d’entrée abordable et accessible à la série bien-aimée de la marque que nos lecteurs adorent. Avec la compatibilité vocale Alexa, il vous donnera un accès facile au contenu Amazon Prime, ainsi qu’à des réseaux tels que Disney +, Netflix, YouTube, Hulu et AppleTV +. En ce qui concerne la différence entre le Lite et le Fire Stick classique (39,99 $), notre équipe technique note qu’il a un matériel légèrement plus lent et qu’il manque un passthrough Dolby Atmos. Il ne contrôle pas non plus la puissance ou le volume de votre téléviseur, mais c’est une option de choix pour ceux qui recherchent un achat sans fioritures et économique. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir pour 27% de réduction à 21,99 $, soit 3 $ de moins que notre dernière offre.

Obtenez l’Amazon Fire Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite pour 21,99 $ (économisez 8 $)

3. Moins de 10 $: ce chargeur USB de premier ordre

Garder tous vos appareils chargés peut être plus compliqué que vous ne le pensez. C’est pourquoi plus de 6200 acheteurs satisfaits ne peuvent pas arrêter de vanter ce chargeur Aukey USB C, un chargeur haute vitesse qui vous permettra de continuer à fonctionner, que vous ayez un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Google Pixel 2, 2 XL, 3 ou 3 XL. Ses dispositifs de protection intégrés protègent vos appareils contre les courants excessifs, la surchauffe et la surcharge, et la conception minuscule et la prise pliable permettent de le ranger facilement une fois que vous avez terminé. Ajoutez ses 55% d’économies actuelles, ce qui le ramène à seulement 7,69 $ – son meilleur prix de tous les temps – et vous avez une sacrée affaire.

Obtenez le chargeur Aukey USB C pour 7,69 $ (économisez 9,30 $)

5. L’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vu: ce gaufrier compact apprécié sur Internet

Les bons gaufriers ne manquent pas sur le bloc, mais pour le prix, nous avons un faible pour le mini gaufrier Dash. Non seulement c’est l’un des gadgets de cuisine les plus mignons que nous ayons jamais vus, mais il préchauffe rapidement et a juste la bonne taille pour un plaisir en solo. Ce gaufrier, qui est offert en rouge ou en argent pour la Saint-Valentin, prépare tout, des paninis et des pommes de terre rissolées aux gaufres à la vitesse de l’éclair. Il n’y a pas de fonctionnalités ou de réglages sophistiqués ici – juste une lumière bleue qui s’éteint lorsque le fer est prêt et à nouveau lorsque les gaufres sont cuites – mais vous obtiendrez des délices culinaires parfaits de la taille d’une pinte en un rien de temps.

Obtenez le mini gaufrier Dash pour 7,99 $ (économisez 7 $)

5. Économisez 15%: ces bols vibrants et fonctionnels

Si vous appréciez de plus en plus de repas à la maison ces jours-ci, vous aurez besoin de vaisselle que vous utiliserez encore et encore. Entrez dans les bols en porcelaine de 20 onces de Sweese, un ensemble de quatre bols avec deux poignées robustes de chaque côté pour contenir une seule portion de tout ce que vous avez préparé, des céréales du matin et des flocons d’avoine aux soupes, ragoûts et chili. Ces bols polyvalents, qui chutent de 15% par rapport à leur prix habituel de 31,99 $, comportent de la porcelaine résistante aux éclats qui passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, au four et au congélateur, ce qui les rend parfaits pour un usage quotidien. Vous pouvez également choisir parmi sept couleurs amusantes (rose, marine, noir, blanc, gris, rouge et turquoise) qui plairont à coup sûr à n’importe quelle palette de couleurs de cuisine.

Obtenez l’ensemble de bols en porcelaine Sweese à partir de 26,34 $ (économisez 4,65 $ à 4,80 $)

