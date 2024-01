Les 5 meilleures graisses pour vous aider à réduire votre cholestérol

Le cholestérol a la réputation d’être une mauvaise chose, mais il est nécessaire à la santé. En fait, votre foie produit du cholestérol, que le corps utilise de diverses manières, par exemple pour produire des hormones. Mais consommer trop de certains types de gras – les gras saturés et trans (que l’on trouve dans les viandes grasses et les aliments frits, par exemple) – peut augmenter le taux de cholestérol LDL (appelé « mauvais ». Ce type de cholestérol pourrait s’accumuler dans les artères, augmentant ainsi votre taux de cholestérol. risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, selon le American Heart Association (AHA). Il est important de noter que, dans le passé, les gras trans ajoutés se trouvaient principalement dans les aliments transformés, mais le Administration des aliments et des médicaments (FDA) les a interdits. Cependant, les gras trans peuvent encore être naturellement présents dans quelques aliments.

Niveaux de cholestérol optimaux Voici les chiffres de cholestérol que vous devriez viser, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC): Cholestérol total : 150 mg/dL

Cholestérol LDL : 100 mg/dL

Cholestérol HDL : au moins 40 mg/dL pour les hommes et 50 mg/dL pour les femmes

Limiter les sources de gras saturés et trans est essentiel pour maintenir votre taux de cholestérol dans la bonne fourchette. Mais il y a un revers : un certain nombre de graisses saines pour le cœur peuvent améliorer taux de cholestérol, soit en abaissant le LDL, soit en augmentant le « bon » cholestérol HDL (ou les deux !). Il s’agit de graisses insaturées, qui comprennent des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés et que l’on retrouve dans plusieurs aliments que vous pouvez préparer ensemble pour une collation cet après-midi ou mettre dans votre assiette ce soir.

5 meilleures graisses pour de meilleurs niveaux de cholestérol

Lorsque vous cherchez à réduire votre taux de cholestérol, le type de graisse que vous consommez est important. Voici cinq aliments qui contiennent des acides gras insaturés clés qui, selon la recherche, peuvent améliorer votre taux de cholestérol :

Pistaches

Vous aurez envie d’en prendre une poignée pour votre prochaine collation. Une méta-analyse de 2021 de 12 essais contrôlés randomisés dans Examens critiques en science alimentaire et en nutrition ont constaté que la consommation de pistaches pendant environ 12 semaines réduisait le cholestérol total de 7 points ; Le cholestérol LDL a également diminué de 4 points, ainsi que les triglycérides (un autre type de graisse). (La quantité de pistaches consommée variait selon les études, mais ne dépassait pas une once.) Ces petites noix peuvent améliorer la dégradation des acides gras dans le corps et contenir des nutriments spécifiques comme la vitamine E, les antioxydants et le potassium qui peuvent réduire l’inflammation et améliorer les vaisseaux sanguins. fonction. De plus, les pistaches contiennent des phytostérols, des composés végétaux connus pour réduire le cholestérol. Selon le USDA, une once (49 grains) de pistaches contient 159 calories et 13 grammes de matières grasses. Ce pain grillé aux pistaches et aux pêches est une délicieuse collation pour un après-midi chargé.

La graine de lin

Il est temps de saupoudrer un peu de lin sur votre bol de flocons d’avoine du matin. Selon un essai clinique réalisé en 2022 Explorer, les adultes hypertendus qui ont consommé environ une once de graines de lin pendant 12 semaines ont vu leur tension artérielle systolique (le chiffre le plus élevé sur une lecture de tension artérielle) diminuer de 13 points par rapport à un groupe placebo dont la tension artérielle a augmenté de 2 points. De plus, leur taux de cholestérol total a également diminué de plus de 20 points, contre 12 points dans le groupe placebo. Selon le AHA, contrôler votre taux de cholestérol si vous souffrez d’hypertension est un objectif judicieux : les dépôts de plaque dans les artères qui s’accumulent au fil du temps à cause d’un taux de cholestérol élevé rendent plus difficile le pompage du sang dans les vaisseaux, ce qui entraîne une pression artérielle plus élevée. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues offre 37 calories et 3 grammes de matières grasses. La prochaine fois que vous préparerez du pain aux bananes, ajoutez des graines de lin pour augmenter votre consommation de graisses saines pour le cœur.

Avocat

Selon les données du CDC, près d’un adulte sur cinq a un faible taux de cholestérol HDL. Bien qu’il ne s’agisse que d’une mesure de votre taux de cholestérol, des taux plus élevés peuvent améliorer votre santé cardiaque. Le HDL est considéré comme le « bon » type de cholestérol car il élimine le LDL des artères et le renvoie au foie, où il est décomposé et éliminé du corps, explique le AHA. Essentiellement, ajouter de l’avocat à votre prochaine salade ou tremper des tranches de légumes dans un plat de guac comme collation peut s’avérer payant pour votre HDL. Une revue et une méta-analyse de 2018 dans Le Journal américain de nutrition clinique ont découvert que la consommation d’avocats augmentait le taux de HDL par rapport aux personnes qui les évitaient. Le fruit crémeux (oui, l’avocat est un fruit !) est riche en stérols végétaux, en fibres et en graisses monoinsaturées, qui peuvent agir ensemble pour bénéficier au cholestérol, selon les chercheurs. Un toast classique à l’avocat et aux œufs est une façon savoureuse et saine pour le cœur de commencer votre journée.

Huiles végétales

Un petit filet d’huile saine pour le cœur fera l’affaire. Il a été démontré que la consommation d’huiles végétales riches en antioxydants contrôlant le cholestérol et en stérols végétaux réduit les niveaux de cholestérol LDL total et de « mauvais » et de triglycérides encore mieux que l’huile d’olive, selon une méta-analyse de 2018 dans Examens critiques en science alimentaire et en nutrition. Mais cela ne signifie pas que vous devriez exclure l’huile d’olive de votre rotation : les chercheurs ont découvert que l’huile d’olive est la meilleure pour améliorer le « bon » taux de cholestérol HDL. D’autres recherches, comme une étude de 2019 en Nutrition moléculaire et recherche alimentairea montré que la consommation régulière d’huile d’olive contribue à renforcer la fonction du cholestérol HDL.

Poisson gras

Il est temps de servir du poisson pour le dîner – eh bien, préparez ce poisson gras. Les personnes qui consomment beaucoup de poissons gras (au moins 8 onces par semaine) ont des profils de cholestérol plus favorables, notamment un meilleur cholestérol HDL, par rapport à celles qui consomment les plus faibles quantités de poissons gras (moins de 4 onces par semaine), ce qui peut diminuer le risque de maladie cardiovasculaire, selon une recherche de 2020 dans le Journal britannique de nutrition. Le poisson gras contient des acides gras oméga-3, qui peuvent aider à réduire l’inflammation et la tension artérielle, ainsi qu’à réduire le risque de caillots sanguins. Les linguine aux sardines épicées et le saumon sur plaque avec patates douces et brocoli sont des idées alléchantes pour pimenter le dîner de ce soir.

Autres conseils pour réduire votre cholestérol

Si vous avez un taux de cholestérol élevé, des changements dans votre mode de vie et un traitement médical, comme les suivants, peuvent grandement vous aider à ramener votre taux de cholestérol dans la fourchette saine, explique le AHA:

Adoptez une alimentation saine pour le cœur. En plus de consommer des sources de graisses insaturées, une alimentation saine pour le cœur est riche en fruits, légumes, grains entiers, viandes maigres (p. ex. poulet, dinde, poisson), noix, graines et légumineuses.

En plus de consommer des sources de graisses insaturées, une alimentation saine pour le cœur est riche en fruits, légumes, grains entiers, viandes maigres (p. ex. poulet, dinde, poisson), noix, graines et légumineuses. Bougez davantage. Ce qui est cool avec l’exercice, c’est qu’il augmente les niveaux de HDL qui protègent les tickers.

Ce qui est cool avec l’exercice, c’est qu’il augmente les niveaux de HDL qui protègent les tickers. Arrêtez de fumer et de vapoter. Le Ligne d’assistance du CDC1-800-QUIT-NOW, est un excellent point de départ.

Le Ligne d’assistance du CDC1-800-QUIT-NOW, est un excellent point de départ. Maintenez un poids santé. Suivre un régime alimentaire sain pour le cœur et rester physiquement actif contribuera grandement à maintenir un poids santé. Une petite perte de poids – 5 à 10 % de votre poids actuel – peut faire une différence.

Suivre un régime alimentaire sain pour le cœur et rester physiquement actif contribuera grandement à maintenir un poids santé. Une petite perte de poids – 5 à 10 % de votre poids actuel – peut faire une différence. Parlez de médicaments. Demandez à votre médecin s’il est nécessaire de prendre un médicament hypocholestérolémiant, tel qu’une statine, et de le combiner avec les choix de mode de vie sains ci-dessus, pour aider à améliorer votre taux de cholestérol.

L’essentiel

Les graisses ont généralement mauvaise réputation, surtout lorsqu’il s’agit de gérer le taux de cholestérol. Mais vous n’êtes pas obligé de vous en débarrasser complètement. De petits changements alimentaires peuvent vous aider à mieux gérer votre cholestérol. La première consiste à limiter votre consommation d’aliments riches en graisses saturées (comme les viandes rouges grasses) et à inclure davantage de sources de graisses insaturées, comme les noix et les graines, les avocats, certaines huiles végétales et les poissons gras.