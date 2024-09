Les 5 meilleures applications de prise de notes à utiliser à la place de Google Keep

Google Keep est une option incontournable pour prendre des notes rapides et créer des listes sur les téléphones Android. Pourtant, ses limites deviennent évidentes à mesure que vos besoins évoluent et que votre flux de travail s’étend. Si vous êtes frustré par les limites de Google Keeps, si vous recherchez des outils d’organisation avancés ou si vous avez envie d’un nouveau foyer pour vos pensées et vos idées, vous trouverez de nombreuses solutions de prise de notes performantes dans le Google Play Store. Voici les meilleures applications de prise de notes robustes et riches en fonctionnalités pour augmenter la productivité et désencombrer vos pensées avec style.











5 UpNote est une solution riche en fonctionnalités

UpNote arrive en tête de notre liste d’alternatives à Google Keep pour plusieurs raisons. Il propose des applications sur toutes les plateformes et est livré avec une longue liste de fonctionnalités, des widgets intéressants pour prendre des notes rapides, une sélection de modèles et bien plus encore.

Outre un éditeur robuste et une organisation via des carnets et des balises, ma fonctionnalité UpNote préférée est Spaces. J’ai créé des espaces personnels et de travail pour séparer mes carnets, sous-carnets et notes. D’autres modules complémentaires incluent la possibilité d’épingler des notes en haut pour chaque accès, une option pour créer un modèle à partir de n’importe quelle note, une table des matières, un historique des versions, plusieurs options d’exportation, etc.





UpNote surpasse Google Keep. Son prix est également compétitif : 2 $ par mois ou 40 $ pour une licence à vie. Si je devais pinailler, je dirais qu’il pourrait bénéficier d’une mise à jour de Material You à l’avenir. L’interface utilisateur actuelle est fonctionnelle, mais certaines parties semblent un peu dépassées.





Obsidian est bien plus qu’un simple outil de prise de notes. C’est une toute autre bête que Keep Notes. L’application de productivité est destinée aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent créer une gestion personnelle des connaissances (PKM) sur leurs appareils Android. Téléchargez l’application, puis créez un coffre-fort sur votre appareil ou sur un stockage cloud pour créer des notes.

Contrairement à ses applications de bureau, Obsidian propose une barre d’outils standard pour formater votre texte. Si vous connaissez le langage Markdown, vous pouvez l’utiliser pour rédiger des notes parfaites. Deux des meilleures fonctionnalités d’Obsidian sont les backlinks et la vue graphique.

Vous pouvez connecter vos notes associées et visualiser leur relation dans une vue graphique. Elle reproduit le fonctionnement de notre cerveau, et de nombreux utilisateurs avancés privilégient ces vues graphiques pour des recherches complexes et des projets étendus. Un autre module complémentaire intéressant est Canvas, qui agit comme une toile infinie géante pour le brainstorming d’idées avec des cartes, des flèches, des médias, des notes, etc.





Comme ses homologues de bureau, la version Android est très personnalisable avec un magasin de thèmes dédié et prend en charge tous les plugins essentiels. Obsidian est gratuit à télécharger et à utiliser.

3 Bundled Notes est très esthétique et fonctionnel

Les solutions de prise de notes comme Obsidian sont complexes et nécessitent une certaine période d’apprentissage. Si vous souhaitez une alternative simple mais avancée à Google Keep, pensez à Bundled Notes. Elle ressemble à Google Keep et prend en charge Material You.





Cela peut paraître simple à première vue, mais en creusant un peu plus, vous comprendrez pourquoi c’est une application de productivité très appréciée sur le Play Store. Vous pouvez créer différents groupes de vos notes, listes, projets et listes de surveillance. Vous pouvez configurer chaque groupe avec une description et des détails de contenu, modifier son apparence et utiliser les balises ajoutées pour afficher des colonnes de type Kanban.

Bundled Notes prend en charge les rappels, la possibilité d’épingler des notes importantes, les actions de balayage personnalisables, la prise en charge de Markdown, les options de thème, etc. C’est un excellent exemple de la façon dont les applications Android peuvent être puissantes et visuellement attrayantes. Bundled Notes est disponible sur Android, ChromeOS et le Web. La version gratuite vous permet de créer six bundles, après quoi vous devez souscrire un abonnement mensuel de 2,19 $.





2 OneNote est un outil indispensable pour les utilisateurs de Windows et de Microsoft 365

En parlant des meilleures alternatives à Google Keep, nous ne pouvons pas laisser Microsoft OneNote hors de la liste. C’est la solution idéale pour les utilisateurs Windows qui souhaitent prendre des notes avec une interface familière sur Android. Contrairement à d’autres applications Microsoft 365, OneNote est gratuit à télécharger et à utiliser, ce qui en fait une option intéressante pour les utilisateurs expérimentés.





OneNote suit la hiérarchie standard, où vous pouvez créer différents blocs-notes et sections et y ajouter des pages. Il prend en charge toutes les options de formatage que vous pouvez demander, est livré avec l’intégration Sticky Note et dispose d’une vue d’accueil dédiée pour consulter vos notes récentes.

OneNote possède quelques fonctionnalités distinctives qui le distinguent sur Android. Vous pouvez afficher un raccourci OneNote flottant pour prendre une note rapide où que vous soyez. Il prend également en charge les outils de dessin et d’encrage, ce qui peut être pratique pour les téléphones Android prenant en charge le stylet. Microsoft travaille à la prise en charge de la fonction de prise de notes sur l’écran de verrouillage d’Android 15. OneNote est accessible sur toutes les principales plateformes.





1 Evernote, l’éléphant vert qui a toujours du punch

J’avais perdu tout espoir en Evernote lorsque la société italienne Bending Spoons l’a racheté fin 2022. À ma grande surprise, depuis le rachat, Evernote a reçu un flux constant de mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des modules complémentaires d’IA. Evernote ne se limite plus à la création de nouvelles notes. Vous pouvez créer des tâches, définir des rappels et utiliser l’intégration du calendrier pour consulter vos prochaines réunions. Vous pouvez également attribuer une note à un événement et suivre vos notes importantes comme un pro.





Les autres fonctionnalités habituelles d’Evernote, comme un éditeur de texte enrichi, la possibilité de lier des notes connexes, une table des matières, des cases à cocher, des tableaux, un système de balises robuste, etc., restent les mêmes. Avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités, Evernote a récemment connu une forte augmentation de prix. Le forfait Personnel démarre désormais à 15 $ par mois.

Abandonnez votre configuration de base de Google Keep

Une solution de prise de notes joue un rôle crucial dans votre flux de travail productif. Si Google Keep répond parfaitement aux besoins de base, ces alternatives sont bien plus avancées, offrant une variété de fonctionnalités avancées, des capacités de personnalisation et des expériences utilisateur sur mesure.





Qu’attendez-vous ? Testez ces applications, inscrivez-vous aux essais gratuits et choisissez celle qui correspond le mieux à votre style de prise de notes. Outre une application de prise de notes, téléchargez une application de gestion des tâches pour compléter votre système productif. Consultez notre guide séparé pour trouver les meilleures applications de tâches pour Android.