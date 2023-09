Les 5 lignes les plus révélatrices du procès Amazon

Amazon a cependant déclaré qu’une victoire de l’administration Biden nuirait à la concurrence et réduirait les options offertes aux petites entreprises pour commercialiser leurs produits en ligne.

Voici cinq des choses les plus difficiles que la FTC dit à propos d’Amazon dans le cadre de la poursuite :

1. Le gouvernement a accusé les dirigeants d’Amazon d’avoir entravé son enquête, affirmant qu’ils utilisaient des applications cryptées comme Signal pour communiquer : « Les plaignants intentent cette action en justice malgré les efforts considérables d’Amazon pour entraver l’enquête du gouvernement et cacher des informations sur ses opérations internes. »

2. Amazon aurait utilisé une équipe de surveillance des prix pour explorer Internet afin de s’assurer que les vendeurs ne vendent pas d’articles à des prix inférieurs ailleurs : « Amazon comprend l’importance de maintenir la perception parmi les acheteurs que ses prix sont les plus bas. Mais en réalité, Amazon étouffe sans relâche la concurrence réelle sur les prix en punissant les vendeurs qui proposent des prix plus bas ailleurs qu’Amazon et en discipliner les concurrents qui sous-cotent les prix d’Amazon.

3. Les dirigeants d’Amazon voulaient éliminer un programme populaire qui permettait aux vendeurs d’expédier des articles Prime via d’autres sociétés : « La crainte d’Amazon d’un monde dans lequel le choix illimité des vendeurs conduit à une concurrence accrue est fondée sur l’expérience. Pendant un certain temps, Amazon a temporairement autorisé les vendeurs à utiliser leur propre solution de traitement des commandes pour les commandes éligibles à Prime. Lorsqu’Amazon s’est rendu compte qu’il avait abaissé les barrières à la concurrence, il a rapidement fait marche arrière.

4. Sans concurrents pour le menacer, Amazon a martelé les fournisseurs avec des frais : « Amazon a tellement augmenté les frais qu’il facture aux vendeurs qu’il prendrait désormais près de la moitié de chaque dollar au vendeur typique qui utilise le service de traitement des commandes d’Amazon. Amazon reconnaît que les vendeurs trouvent « qu’il est devenu plus difficile avec le temps d’être rentable sur Amazon »… Mais comme l’explique un vendeur, « nous n’avons nulle part où aller et Amazon le sait ».

5. Amazon utilise un système de paiement pour jouer pour placer ses publicités que les clients n’aiment pas : « La plupart des vendeurs doivent désormais payer pour la publicité afin d’atteindre la base massive d’acheteurs en ligne d’Amazon, tandis que les acheteurs sont par conséquent confrontés à des résultats de recherche moins pertinents et sont orientés vers des produits plus chers… Dans un monde compétitif, la décision d’Amazon d’augmenter les prix et de dégrader les services créerait une ouverture. pour que les rivaux actuels et potentiels attirent des entreprises, prennent de l’ampleur et se développent. Mais Amazon s’est engagé dans une stratégie monopolistique illégale pour empêcher cette possibilité. »