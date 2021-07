Les 5 habitudes du lundi matin qui vous rendront plus productif et plus heureux

APRÈS un week-end fabuleux – il n’y a rien de pire que de ressentir la peur du lundi matin.

Que vous envisagiez de rencontrer cette super maman sur le chemin de l’école (nous en connaissons tous une) ou la boîte de réception complète d’e-mails non lus que vous devez gérer, il y a certaines choses que vous devez faire pour rendre le lundi un peu plus supportable.

Si vous voulez avoir une chance de gagner cette semaine, vous pouvez faire quelque chose pour vaincre le redoutable blues du lundi. Crédit : Getty

Le mode de vie créé par la pandémie de Covid nous a rendu trop facile de sortir de nos lits quelques minutes avant de nous connecter le matin.

Mais cela signifie que nous ne nous préparons pas correctement pour la journée et les experts disent que nous pouvons faire certaines choses pour rendre les lundis plus productifs et plus heureux.

Kiran Bhondi, fondateur d’OsenaLondon, une entreprise axée sur le bien-être, a expliqué : » Il est crucial de se réserver autant de temps le matin pour soi, pour se préparer à une journée sans stress, car cela peut causer des dommages mentaux et physiques au corps. «

Dans cet esprit, voici cinq habitudes du lundi pour vous aider à démarrer une nouvelle semaine.

1. Réduire le temps d’écran

Cela signifie que vous ne regardez pas vos e-mails ou votre téléphone pendant certaines périodes.

Kiran a déclaré: « Aussi tentant qu’il soit de rattraper toutes les notifications que vous avez manquées pendant la nuit (probablement pas autant en fait), il est important de réduire le temps d’écran dans la mesure du possible, sinon vous vous retrouverez aux mains des demandes d’autres personnes, ce qui peut être très stressant quand on n’a pas eu le temps. »

Le neuropsychologue Sanam Hafeez a également déclaré au HuffPost que faire défiler les réseaux sociaux serait une perte de temps – du temps où vous pourriez faire des choses plus productives.

En vous éloignant des médias sociaux et en ne restant pas coincé dans vos e-mails en premier lieu, vous ne permettez pas aux demandes des autres de dicter le début de votre semaine.

Poser votre téléphone et ne pas faire défiler les réseaux sociaux pourrait aider votre état d’esprit Crédit : Getty

2. Levez-vous et bougez

Si vous avez eu un week-end chargé, l’exercice pourrait être la dernière chose à laquelle vous pensez.

Mais Kiran a déclaré que faire un peu d’exercice – en particulier à l’extérieur, pourrait vous mettre sur la bonne voie pour la journée.

Il a expliqué : « Il peut être difficile de trouver la motivation pour sortir le matin, surtout si le temps est maussade.

« Cependant, de nombreuses études ont en fait prouvé que la proximité des espaces verts était associée à des niveaux de stress plus faibles.

« Si vous n’êtes pas du genre à courir, une simple promenade fera l’affaire ; écoutez peut-être un podcast de bien-être en cours de route ou profitez des sons de la nature, même avec un parapluie. »

3. Soyez reconnaissant

Alors que nous nous précipitons, il est facile d’oublier à quel point nous sommes chanceux.

Kim Strobel, coach en bonheur et fondatrice de Strobel Education, a déclaré que vous pouvez essayer d’écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.

Cela, dit-elle, aidera à guider nos pensées dans la bonne direction, elle a également dit que vous pourriez écrire dans votre journal en premier lieu comme moyen de vous décharger.

Kiran a ajouté: « Nous, les humains, sommes terribles à remarquer et à apprécier ce que nous avons et nous regardons plutôt vers ce que nous voulons, ce qui peut être une activité sous-jacente inconsciente mais stressante pour le cerveau.

« Certaines personnes aiment noter trois choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes, d’autres aiment simplement s’asseoir et réfléchir à ce qui les rend reconnaissantes.

« C’est tout ce qui fonctionne pour vous et, surtout, ce qui restera dans votre routine. »

4. Faites votre lit

Une maison propre et bien rangée peut créer un esprit propre et bien rangé et tous les experts s’accordent à dire que faire votre lit est un excellent moyen de commencer votre journée de manière productive.

Hafeez a déclaré: « Considérez cela comme votre première » tâche « de la journée et sentez à quel point vous êtes satisfait après avoir accompli quelque chose si tôt le matin. »

Faire votre lit peut être une bonne chose à cocher dès le matin Crédit : Getty

Kiran a ajouté : « Un espace encombré peut avoir un effet négatif sur notre niveau de stress et d’anxiété, ainsi que sur notre capacité à nous concentrer, nos choix alimentaires et même notre sommeil – ce n’est pas une excellente façon de commencer la journée, hein ?

« Ayez rapidement rangé votre bureau et assurez-vous de faire votre lit ; de cette façon, vous êtes réinitialisé pour la journée à venir et cela facilite également l’heure du coucher. »

5. Planifiez à l’avance

Planifier à l’avance peut être essentiel pour bien commencer votre semaine et si vous savez que vous n’aimez pas les lundis, cela peut être utile.

Kiran a déclaré: « Planifier la veille signifie que vous supprimez une partie de la prise de décision du lendemain, ce qui peut aider à réduire les sentiments de stress au réveil.

« En rendant votre routine matinale aussi simple que possible, vous aurez plus de chances de vous y tenir également. »

Strobel a ajouté qu’il est important de donner à votre cerveau et à votre corps des indices sur ce que vous attendez d’un lundi.

Par exemple, si vous savez que sortir vous promener va vous faire du bien, assurez-vous de disposer vos vêtements la veille afin de ne pas vous précipiter pour eux et de ne pas être stressé.

Strobel a ajouté: « Choisissez une habitude, et vous allez vous définir des signaux physiques afin que votre cerveau reçoive des signaux qui disent que c’est qui vous êtes, et c’est ainsi que vous vous présentez. »