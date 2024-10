Les 5 films préférés de Donald Trump (et un plaisir non coupable)

Un autre des films préférés de Donald Trump est Les Affranchis

Que vous pensiez que Donald Trump devrait regarder des films à la Maison Blanche ou dans une cellule de prison, il est difficile d’être en désaccord avec lui sur cette épopée mafieuse de Martin Scorsese de 1990. Son glamour pont et tunnel est du pur Trump.

« Un excellent divertissement, avec un casting exceptionnel et une mise en scène formidable. L’intensité a fait avancer l’histoire, le business et la façon dont cela a été géré étaient impressionnants », a déclaré Trump. Ligne de cinéma.

Scorsese a établi un lien entre son épopée de gangsters de 2019 L’Irlandais et Donald Trump dans une conversation de la Guilde des réalisateurs américains avec Spike Lee. Scorsese a partagé quelques observations sur la façon dont les chefs de la mafia et le président de l’époque, Donald Trump, ont exprimé leurs souhaits.

« C’était en 2016, lorsque les élections ont eu lieu. C’était en 2017 [when we shot this] », a déclaré Scorsese. «C’était là. C’était important [and] Au fur et à mesure du déroulement, il y avait une résonance, sans aucun doute, dans ces scènes. Je pense que vous pouvez voir comment la pression est appliquée. Comment les choses sont dites, mais pas dites. Pourtant, techniquement, vous pouvez dire : « Ils n’ont pas dit cela ». Vous suivez ?