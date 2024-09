Les 5 films d’horreur les plus attendus de l’automne 2024, classés

L’automne est synonyme de nombreuses traditions annuelles que beaucoup de gens adorent. Parmi ces traditions, la plus importante est la « saison des fantômes », une période de l’année où Halloween est très attendue et où les films proposés au box-office en témoignent.

Les films d’horreur sont particulièrement répandus en automne, précisément parce qu’ils peuvent être programmés autour d’Halloween, qui est la période où de nombreuses personnes ont le plus envie d’avoir peur. Nous avons dressé une liste des cinq films d’horreur que nous attendons avec le plus d’impatience cet automne, y compris quelques-uns dont vous n’avez peut-être pas encore entendu parler.

5. Terrifier 3 (11 octobre)

TERRIFIER 3 | Bande-annonce officielle | Version coquine

Le Terrifiant La franchise est devenue un incontournable pour de nombreux fans d’horreur, et nous sommes prêts à en voir un autre volet en octobre. La raison pour laquelle les fans d’horreur adorent Terrifiant La franchise a l’avantage de ressembler à un retour aux anciens films d’horreur, bien qu’avec un côté plus grotesque.

Ce troisième volet suivra les personnages principaux des volets précédents alors qu’ils se remettent de leur dernière bataille avec Art le Clown. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année, ils découvrent qu’Art n’appartient peut-être pas seulement à leur passé. Terrifiant 3 ça ne va pas être compliqué, mais c’est en partie ce qui le rend intéressant.

4. Votre monstre (25 octobre)

Votre bande-annonce de monstre 2024 | Melissa Barrera | Tommy Dewey | Votre monstre Melissa Barrera |

Nous aimons un bon mélange de genres, et Ton monstre Il semble que ce soit exactement cela. Ce film hybride d’horreur et de comédie romantique raconte l’histoire d’une jeune actrice qui doit faire face aux conséquences d’un diagnostic de cancer et d’une rupture lorsqu’elle découvre un monstre étrange, mais attachant, vivant dans son placard.

Avec en vedette AbigailAvec Melissa Barrera dans le rôle principal, le film promet d’être l’un des films d’horreur les plus originaux de l’automne, et il pourrait bien être exactement la bonne combinaison de charme et d’effroi pour attirer un public assez diversifié.

3. Sourire 2 (18 octobre)

Smile 2 | Bande-annonce officielle (Film 2024) – Naomi Scott, Lukas Gage

Le d’abord Sourire était un film d’horreur étonnamment intelligent, presque comme Il suit avec un peu plus de pop. Surtout, le premier Sourire se termine de manière choquante et dérangeante, ce qui signifie que cette suite reprendra avec un tout nouveau protagoniste.

Dans Sourire 2nous suivons une pop star internationale qui se retrouve soudainement hantée par des gens aux sourires étranges. Afin de se débarrasser de ces présages, elle doit affronter son passé traumatisant. C’est le même principe de base que le premier volet, mais appliqué à de nouveaux personnages et, espérons-le, raconté d’une manière légèrement nouvelle.

2. Hérétique (15 novembre)

Hérétique | Bande-annonce officielle HD | A24

Peu de choses ont été plus agréables au cours des cinq dernières années que le retour de Hugh Grant, mais Hérétique Le film le voit endosser un rôle un peu plus inhabituel que celui des grognons qu’il incarne habituellement. Le film raconte l’histoire de deux jeunes missionnaires qui frappent à la mauvaise porte et doivent se battre pour leur vie après s’être retrouvés piégés dans la maison d’un inconnu.

Hérétique Il semble conçu pour être un mélange amusant d’une prémisse relativement basique, avec quelques idées sur la foi et la croyance.

1. Nosferatu (25 décembre)

NOSFERATU – Bande-annonce officielle [HD] – Uniquement en salles le 25 décembre

Robert Eggers a fait irruption sur la scène il y a près d’une décennie avec La sorcièreet depuis lors, il s’est éloigné de l’horreur traditionnelle, au moins dans une certaine mesure, avec des films tels que L’homme du Nord. Nosferatu Cela ressemble à son retour au genre, et il a choisi d’adapter l’un des films d’horreur fondateurs dans le processus.

Racontant l’une des histoires originales de vampires cinématographiques, Nosferatu suit une femme vivant au 19e siècle qui est traquée par le vampire titulaire. Avec un casting incroyable qui comprend Willem Defoe, Emma Corrin, Nicholas Hoult et Le corbeauBill Skarsgård, Nosferatu il peut être fortement stylisé, mais il est également susceptible d’être assez effrayant.