Êtes-vous aux prises avec la fatigue des vacances? Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous!

Innovateur beauté Maryse Mizanin est là pour partager ses essentiels de vacances qui vous donneront un second souffle pour profiter du reste du temps des fêtes. Et si quelqu’un sait faire du multitâche pendant les vacances, c’est Maryse! En plus de la lancer Crème hydratante Yaupon Tea avec Volition Beauty le mois dernier, la star de Miz et Mme. est aussi une maman occupée de 2 enfants, productrice et actrice.

De bougies cookie et AirPods d’Apple à elle hydratant à base de caféine, Maryse partage 5 façons de traverser la saison la plus chargée de toutes.

Continuez à faire défiler pour découvrir les incontournables des vacances de Maryse!