Les 5 emplois indépendants les plus demandés pour lesquels les employeurs embauchent en ce moment

Freelancer.com un marché mondial de l’indépendant et du crowdsourcing, a examiné 296 000 publications sur sa plateforme publiées entre juillet et septembre 2022 pour déterminer quels emplois indépendants sont les plus demandés en ce moment, en fonction de leur croissance au cours du dernier trimestre, et sont devrait devenir encore plus populaire dans les mois à venir.

Le développement d’applications Android est en tête de liste des rôles indépendants recherchés sur le “Indice Fast 50 du troisième trimestre 2022“, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’Android continue de gagner en popularité sur le marché mondial des systèmes d’exploitation, a déclaré Matt Barrie, PDG et fondateur de Freelancer.com, à CNBC Make It.

Les propriétaires de smartphones ont téléchargé un nombre record de 38,7 milliards d’applications entre juillet et septembre 2022, selon la société de renseignement mobile Data.ai. Les utilisateurs d’Android ont mené la charge, car les gens ont téléchargé des applications 30 milliards de fois sur Google Play, contre un peu moins de 9 milliards de fois sur l’App Store iOS.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) et API (interface de programmation d’applications), les deuxième et troisième besoins indépendants les plus demandés sur la liste, sont des techniques de développement et de programmation Web qui connectent les entreprises sur le Web, améliorent la vitesse et les performances des applications Web. et activer les expériences mobiles.

Viennent ensuite la rédaction de blogs et le contenu YouTube, qui se sont révélés être des stratégies de marketing et d’acquisition de clients efficaces pour les entreprises au cours des deux dernières années, a déclaré Barrie. Le contenu YouTube comprend des emplois indépendants dans le tournage, le montage, l’écriture de scénarios et le marketing pour la plate-forme.