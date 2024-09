Les 5 commissaires les plus susceptibles d’être retenus – POLITICO

Le mouton noir

Olivér Várhelyi — Commissaire à la santé et au bien-être animal

HONGRIE

Ce n’est un secret pour personne que le choix du Premier ministre hongrois Viktor Orbán fera l’objet d’une audience agressive. En tant que commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement lors du premier mandat de von der Leyen, Várhelyi a été critiqué par les responsables bruxellois pour son adhésion aux pays candidats, ce qui a suscité des préoccupations en matière d’État de droit et de démocratie. Les députés européens se souviendront peut-être également de l’occasion, en 2023, où il les avait traités d’« idiots ».

Alors que la rumeur court que Budapest aurait un plan B prêt à mettre en œuvre l’eurodéputé Enikő Győri, certains membres du Parlement craignent que le rejet de Várhelyi permettrait à Orbán de prendre Bruxelles en otage en ne proposant pas de remplaçant. Pourtant, il existe un large consensus au sein de la législature sur le fait qu’il est le candidat le plus susceptible d’être destitué.

L’ambassadeur déchu

Marta Kos — Commissaire chargée de l’élargissement

SLOVÉNIE

Kos a été choisie à la dernière minute par son gouvernement après que von der Leyen ait fait pression sur le pays pour qu’il nomme une candidate. Même si ses qualifications semblent prometteuses, elle sera probablement confrontée à des questions sur ses compétences. Elle a démissionné de son poste d’ambassadeur de Slovénie en Allemagne et en Suisse en 2020 à la suite d’allégations de mauvaise gestion et d’une enquête de quatre semaines menée par le ministère des Affaires étrangères, selon Médias slovènes.

Ses liens avec l’une des plus grandes sociétés de lobbying au monde ne passeront pas non plus inaperçues. Kos a travaillé pour le cabinet de conseil en communication mondiale Kreab en tant que conseiller principaloffrant « sa connaissance approfondie du leadership, de la communication, des questions de genre, des affaires politiques et des relations étrangères, en particulier dans les pays germanophones et en Europe du Sud-Est », selon le site Internet de l’entreprise. Kos a déclaré à POLITICO qu’elle ne se considérait pas comme une lobbyiste et qu’elle n’était pas non plus inscrite au registre de transparence de l’UE.

Elle devra également surmonter les accusations de la délégation slovène du PPE concernant ses liens présumés à la police en ex-Yougoslavie, comme le rapporte Euronewsune accusation qu’elle a nié à plusieurs reprises.

Le visage de la Belgique

Hadja Lahbib — Commissaire chargée de l’aide humanitaire, de la gestion des crises et de l’égalité

BELGIQUE

Le Parlement sera réticent à éliminer l’une des rares femmes de l’équipe de von der Leyen, et le portefeuille de Lahbib n’est pas l’un des postes les plus convoités. Pourtant, Lahbib – qui, en tant que ministre belge des Affaires étrangères, était le visage de la présidence du Conseil de l’UE au printemps dernier – ferait mieux de se préparer à une grillade. Elle sera probablement confrontée à des questions sur son passé, notamment sur un voyage en Crimée alors qu’elle était journaliste financé par la Russie, et sur sa gestion des visas pour les responsables iraniens, pour lequel elle a failli perdre son emploi de ministre des Affaires étrangères.