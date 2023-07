La Fédération indienne de football a organisé la réunion de son comité exécutif le 3 juillet, lundi à Bengaluru et des annonces importantes ont été faites après la réunion.

Deuxième niveau de compétition de la ligue de football indien, la I-League pourrait compter 15 participants à partir de la saison prochaine après l’intronisation de cinq nouveaux clubs dans la ligue. En outre, le comité exécutif de l’AIFF a décidé de restaurer la Coupe de la Fédération, l’un des plus anciens tournois de football de l’Inde, et il deviendra la « Premier Club Competition » en Inde, selon un communiqué de l’AIFF.

Cinq entités avaient placé leurs offres respectives pour les entrées d’entreprises dans la I-League à partir de la saison 2023-2024 et un feu vert a été donné par l’organe suprême du football indien.

« Le comité exécutif, dans son premier ordre du jour, a décidé d’accueillir les cinq candidats dans la Hero I-League, avec la vision d’étendre la compétition à une ligue plus forte », lit-on dans le communiqué de l’AIFF.

Les cinq entreprises comprennent le club nouvellement formé Inter Kashi soutenu par YMS Finance Pvt Ltd (Varanasi, UP), ainsi que Namdhari Seeds Pvt Ltd (Bhaini Sahib Village, Punjab), Nimida United Sports Development Pvt Ltd (Bengaluru, Karnataka), Concatenate Advest Advisory Pvt Ltd (Delhi) et Bunkerhill Pvt Ltd (Ambala, Haryana).

Le président Kalyan Chaubey était présent à la réunion, ainsi que d’autres personnalités telles que le vice-président, M. NA Haris, le trésorier, M. Kipa Ajay, le secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran, ainsi que d’autres membres du comité exécutif.

Une autre annonce majeure est la relance de la Coupe de la Fédération qui a été jouée pour la première fois en 1977. Elle a été interrompue plus tôt en raison d’un conflit de calendrier avec la Super League indienne (ISL) et la I-League, après quoi la Super Coupe a vu le jour mais maintenant, l’AIFF a décidé de restaurer la Coupe de la Fédération avec son titre prestigieux de «Premier Cup Competition».

«Le Comité, conformément au plan à long terme de l’AIFF, Vision 2047, a estimé qu’il serait prudent de faire revivre une compétition héritée comme la Coupe de la Fédération. Dans cette mesure, il a décidé que la Coupe de la Fédération serait la première compétition de coupe en Inde à partir de la saison 2023-24″, a ensuite déclaré le communiqué de l’AIFF.

Le secrétaire général de la KSFA, M. Satyanarayan M, a été, sur proposition de M. Chaubey, nommé par le comité en tant que nouveau secrétaire général adjoint de la Fédération indienne de football.