Les 4e doses de vaccin COVID seront déployées en Colombie-Britannique alors que les injections spécifiques à Omicron arrivent – ​​Kelowna Capital News

Les résidents de la Colombie-Britannique commenceront à recevoir des invitations cette semaine pour obtenir leurs quatrièmes vaccins COVID-19, si tout se passe comme prévu.

La province a déclaré qu’elle planifiait le déploiement tant attendu pour coïncider avec la livraison de sa première livraison du nouveau vaccin ciblant Omicron de Moderna, qui devrait arriver d’ici vendredi (9 septembre).

Le nouveau vaccin bivalent est conçu pour reconnaître et combattre diverses formes de COVID-19, y compris la sous-variante la plus répandue : Omicron BA.1. Santé Canada a approuvé son utilisation le 1er septembre.

En Colombie-Britannique, il sera offert aux adultes âgés de 18 ans et plus et aux jeunes immunodéprimés ou autrement vulnérables âgés de 12 à 17 ans. Le reste des jeunes aura accès à une quatrième dose de vaccins déjà disponibles, tandis que ceux âgés de 5 à 11 ans pourront recevoir un rappel pédiatrique Pfizer.

Comme d’habitude, les invitations seront distribuées en priorité, les travailleurs de la santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées, les Autochtones et les personnes vivant dans des établissements collectifs étant les premiers à y avoir accès. À partir de là, la province tiendra compte du temps écoulé depuis qu’une personne a reçu sa dernière dose ou a été infectée par le COVID. Il recommande aux gens d’attendre six mois à compter de leur troisième vaccination et de trois à six mois à compter de leur dernière infection pour être à nouveau boostés.

Au total, la province a annoncé mardi (6 septembre) qu’elle émettrait environ quatre millions d’invitations.

Il a déclaré qu’il augmenterait lentement la capacité de vaccination tout au long du mois de septembre à mesure que davantage de doses bivalentes de Moderna seraient livrées. Environ 109 000 doses devraient arriver cette semaine, avec 300 000 autres prévues pour la semaine du 12 septembre et 400 000 par semaine prévues à partir de là.

Si Santé Canada approuve le nouveau vaccin bivalent de Pfizer, la Colombie-Britannique affirme qu’elle en recevra environ 250 000 doses par semaine d’ici le 19 septembre.

D’ici fin septembre, la province affirme qu’elle devrait être en mesure de vacciner 280 000 personnes par semaine.

À compter du début octobre, les Britanno-Colombiens auront la possibilité de recevoir simultanément un vaccin contre la COVID-19 et la grippe en même temps.

Plus à venir.

