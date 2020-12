Les 49ers de San Francisco termineront la saison régulière en s’entraînant et en jouant des matchs à domicile en Arizona après que l’interdiction des types de contact dans leur comté d’origine ait été prolongée jusqu’en janvier.

Les Niners ont déménagé en Arizona début décembre après que le comté de Santa Clara a annoncé une interdiction de trois semaines des jeux et des pratiques de sports de contact pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. Cette interdiction devait initialement être levée le 21 décembre, mais elle a maintenant été prolongée au moins jusqu’au 8 janvier, ce qui signifie que le match à domicile de San Franciscos le 3 janvier contre Seattle se jouera en Arizona.

Les 49ers s’attendaient à être forcés de rester en Arizona pour le reste de la saison et ont fait des plans pour que de nombreuses familles de joueurs, d’entraîneurs et de membres du personnel les rejoignent la semaine prochaine pour Noël.

Le jour où nous avons été obligés de partir, nous avons pratiquement supposé que cela arriverait, a déclaré vendredi l’entraîneur Kyle Shanahan. C’est pourquoi nous avons pris la décision plus tôt. Nous n’allions pas attendre quelque chose que nous savions inévitable. Nous avions prévu de démanteler nos familles et je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais quiconque peut l’obtenir a démoli nos familles. Je sais que les mines arrivent demain et elles passeront par un service de test. Donc, tant que cela se passe bien, je sais que je pourrai personnellement les voir dimanche soir. Et je pense que beaucoup de gens sont dans le même bateau.

Les 49ers sont arrivés en Arizona le 2 décembre et ont commencé à s’entraîner le lendemain. L’équipe séjourne dans un hôtel près du stade Arizona Cardinals à Glendale, où ils jouent leurs matchs à domicile. Il y a aussi des terrains d’entraînement à proximité, gardant l’équipe dans une zone confinée.

Après avoir gagné à Los Angeles contre les Rams lors de leur dernier match avant de déménager, les Niners (5-8) ont perdu deux fois dans leur nouveau domicile contre Buffalo et Washington au cours des deux dernières semaines pour réduire considérablement leurs chances en séries éliminatoires.

Je pensais que nous avions une chance de vraiment commencer, de nous améliorer chaque semaine et après ce match des Rams, depuis que nous sommes venus ici, je pense que nous avons fait deux pas en arrière, a déclaré Shanahan. Je n’ai pas vraiment pensé aux éliminatoires. Je n’ai pas pensé à trois matchs. C’est important pour moi que nous jouions mieux. Theres une certaine norme que nous attendons. Quelles que soient vos excuses, je sais que nous pouvons jouer mieux que ces deux dernières semaines et c’est vraiment tout ce dont j’ai parlé.

San Francisco se rend à Dallas dimanche avant de disputer un match sur la route le 26 décembre contre les Cardinals dans le stade que les équipes partagent actuellement. Le match de la semaine 17 contre les Seahawks conclut le calendrier.

NOTES: WR Deebo Samuel (ischio-jambiers) et OL Hroniss Grasu (genou) sont sortis cette semaine. … LB Fred Warner (stinger), CB Emmanuel Moseley (ischio-jambiers) et CB KWaun Williams (cheville) sont discutables. … RB Raheem Mostert jouera malgré une blessure à la cheville et TE George Kittle ne sera pas activé de l’IR jusqu’à la semaine prochaine au plus tôt.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL