Les 49ers s’ouvrent en tant que légers favoris du Super Bowl contre les Chiefs ; creux de ligne

Les 49ers de San Francisco ont été installés comme petits favoris du Super Bowl face aux Chiefs de Kansas City, mais l’écart de points a rapidement chuté dimanche sur les paris sportifs à travers le pays.

Les 49ers ont ouvert leurs portes en tant que favoris avec 2,5 points sur ESPN BET, mais la ligne est tombée à -1,5 dans les 20 minutes suivant leur publication et était aussi basse que -1 sur certains paris sportifs dimanche soir.

Si la ligne tient, le quart-arrière Patrick Mahomes et les Chiefs seront outsiders dans un troisième match consécutif. Kansas City a une fiche de 9-3 en tant qu’opprimé lors des départs de Mahomes.

Les Chiefs sont entrés en séries éliminatoires à 10-1 pour remporter le Super Bowl, leur plus longue cote de la saison. Mais Mahomes a mené une autre série d’après-saison, créant des surprises face aux Buffalo Bills et aux Baltimore Ravens pour ramener les Chiefs au Super Bowl pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons.

Les 49ers, tête de série de la NFC, étaient les favoris du Super Bowl au début des séries éliminatoires. Mais ils ont dû survivre à des offres consécutives contrariées par les Packers de Green Bay et les Lions de Détroit.

Les Niners ont pris du retard sur les Lions 24-7 en première mi-temps dimanche et ont été répertoriés comme outsiders autour de 5-1 pour revenir et gagner le match. San Francisco s’est rallié au quart-arrière Brock Purdy en seconde période et a tenu bon pour une victoire de 34-31. Il s’agissait d’un retour coûteux pour le public parieur, qui s’était rassemblé en masse pour parier sur les Lions, outsiders. Détroit sur la money line était le pari le plus populaire des matchs de championnat sur les paris sportifs BetMGM.

Avant les matchs de championnat de la conférence, Caesars Sportsbook avait les 49ers répertoriés comme favoris à 3 points contre les Chiefs dans un éventuel match du Super Bowl.

“Les Niners ont remporté quelques victoires à domicile, et la défense des Chiefs a joué de manière très admirable, surtout aujourd’hui. Ils viennent de neutraliser les Ravens”, a déclaré dimanche Adam Pullen, directeur adjoint du commerce pour Caesars Sportsbook. “C’est pourquoi nous sommes allés un peu plus bas.”

Pullen a déclaré que les 49ers auraient également été un petit favori face aux Ravens, et a ajouté qu’il serait surpris si la ligne bougeait suffisamment pour faire des Chiefs les favoris du Super Bowl.

“Je ne vois pas les Chiefs partir comme favoris, mais on ne sait jamais”, a déclaré Pullen.

San Francisco a ouvert à -130 sur la money line, et le total over/under a été fixé à 47,5 sur ESPN BET.

Le favori des paris a remporté 36 des 57 Super Bowls. Les outsiders ont une fiche de 28-27-2 contre l’écart dans les Super Bowls. Il y a eu 28 unders, 27 overs et un push, sans total over/under archivé lors du premier Super Bowl, selon la recherche ESPN Stats & Information.