Mack, 35 ans, retourne dans la région de la baie après avoir joué à l’université à Cal et avoir eu une course réussie à Cleveland et à Atlanta. Il a participé au Pro Bowl six fois, dont quatre de suite de 2015-18. Il était également une deuxième équipe All-Pro en 2013, 16 et 17.

