Les 49ers signent LB Fred Warner pour une extension de 95 millions de dollars

Les 49ers de San Francisco ont convenu d’une prolongation de contrat de cinq ans avec Fred Warner, ce qui fait de lui le secondeur sans ballon le mieux payé de la NFL.

Une personne familière avec l’accord a déclaré mercredi que la prolongation jusqu’en 2026 valait environ 95 millions de dollars avec 40,5 millions de dollars de garanties. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’équipe n’avait pas encore annoncé l’accord.

ESPN a d’abord signalé l’accord.

L’accord dépasse la moyenne de 18 millions de dollars par an pour Bobby Wagner de Seattle, qui était le premier à ce poste.

Enfermer Warner avec un accord à long terme était l’une des tâches clés de San Francisco avant le début du camp d’entraînement la semaine prochaine.

Ce contrat fait suite à la prolongation de contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans que l’ailier rapproché vedette George Kittle a obtenu l’été dernier alors que les Niners font de leur mieux pour garder leurs jeunes joueurs de base. Ils n’ont pas pu le faire avec le plaqueur défensif DeForest Buckner, qui a plutôt été échangé contre un choix de première ronde à Indianapolis en 2020.

L’entraîneur Kyle Shanahan a déclaré lors du programme intersaison qu’il prévoyait d’avoir Warner pour toujours et ce nouvel accord aide à atteindre cet objectif.

L’ancien choix de troisième ronde est devenu l’un des meilleurs secondeurs polyvalents de la ligue après avoir été repêché au troisième tour en 2018.

Warner a eu un impact immédiat, commençant les 48 matchs depuis son entrée dans la ligue. Il a aidé San Francisco à se qualifier pour le Super Bowl lors de sa deuxième saison, puis a remporté les honneurs de la première équipe All-Pro en 2020.

Warner est un secondeur polyvalent qualifié, prospère dans la couverture et contre la course. Le taux d’achèvement de 54% qu’il a autorisé la saison dernière lorsqu’il était ciblé comme le défenseur le plus proche était le meilleur de la NFL parmi les secondeurs ciblés au moins 20 fois, selon les statistiques de la NFL NextGen.

En trois saisons, Warner a réussi 21 passes défendues, trois interceptions, cinq échappés forcés, trois échappés récupérés, 15 plaqués pour des pertes et quatre sacs.

REMARQUES : Les Niners ont également signé un contrat de quatre ans avec le demi offensif Trey Sermon. … San Francisco a réclamé le WR Nsimba Webster au ballottage des Rams de Los Angeles.

___

Plus d’AP NFL : https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici