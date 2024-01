Les 49ers se rassemblent contre toute attente, battant les jeunes Packers et se qualifiant pour le match pour le titre NFC

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

Ayant besoin d’un retour au quatrième quart avec une saison magique en jeu, le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, n’a pas paniqué.

Il n’y avait aucune raison de le faire. Il a remis le ballon au meilleur joueur offensif de l’équipe, le porteur de ballon Christian McCaffrey.

Le produit de Stanford a marqué le touché sur une course intérieure de 6 verges avec 1:07 à jouer, et les 49ers ont résisté aux jeunes et fougueux Packers de Green Bay, 24-21 samedi au Levi’s Stadium lors des éliminatoires de la ronde de division NFC.

Le secondeur de San Francisco, Dre Greenlaw, a scellé le match avec sa deuxième interception du quart-arrière de Green Bay, Jordan Love.

Dre Greenlaw élimine Jordan Love pour sceller la victoire 24-21 des 49ers contre les Packers

En participant au concours de ce week-end, sous la direction de Kyle Shanahan, les 49ers avaient une fiche de 0-31 alors qu’ils étaient menés d’au moins cinq points au début du quatrième quart, selon les recherches de FOX Sports.

Faites-en 1-31.

Dans un match aller-retour avec cinq changements de tête, Purdy a prolongé à quatre sa séquence de matchs en séries éliminatoires sans interceptions. Le produit de l’Iowa State a terminé 23 sur 39 pour 252 verges et une passe de touché. McCaffrey a totalisé 98 verges au sol en 17 courses et deux touchés.

Avec cette victoire, Purdy devient le huitième QB à remporter au moins trois départs en séries éliminatoires au cours de ses deux premières saisons dans la ligue, rejoignant Ben Roethlisberger (5), Russell Wilson (4), Mark Sanchez (4), Joe Burrow (3), Joe Flacco (3), Tom Brady (3) et Kurt Warner (3).

Comme Purdy, la défense de San Francisco a obtenu tout ce qu’elle pouvait gérer de l’offensive de Love et Green Bay. Le demi offensif Aaron Jones a terminé avec 108 verges au sol, la première fois que les 49ers accordaient une course de 100 verges en 51 matchs, ce qui avait été la plus longue séquence de la NFL.

Brock Purdy et les 49ers survivent contre Jordan Love et les Packers

Love a terminé 21 sur 34 pour 194 verges, avec deux passes de touché et deux interceptions.

Cependant, les 49ers ont réussi à effectuer des arrêts clés en seconde période qui ont conduit à la victoire, y compris un panier manqué de 41 verges par le botteur de Green Bay Anders Carlson, donnant le ballon à San Francisco avec 6:01 à jouer 21-17.

L’offensive de Purdy et San Francisco a fait le reste.

San Francisco aurait pu utiliser de nombreuses excuses pour une performance décevante pour commencer les séries éliminatoires. Ceux-ci incluent la rouille avec le temps libre supplémentaire, le temps pluvieux, un adversaire chaud et les blessures de l’un de leurs meilleurs joueurs, Deebo Samuel.

Mais le secondeur Fred Warner a déclaré qu’avoir un match difficile au début pourrait les aider plus tard en séries éliminatoires.

“Je pense que cela va nous aider à avancer”, a déclaré Warner. “Sachant que le type de match n’a pas d’importance, nous pouvons gagner de n’importe quelle manière. C’est donc une grande victoire pour notre équipe.”

Le plaqueur gauche Trent Williams a déclaré que Green Bay donnait aux 49ers tout ce qu’ils pouvaient gérer n’était pas inattendu.

“Ils ne nous ont pas surpris”, a déclaré Williams. “De toute évidence, en séries éliminatoires, en particulier lors de la ronde de division, personne ne néglige personne. Surtout après les avoir vu démanteler les Cowboys de Dallas comme ils l’ont fait. Nous savions qu’ils atteignaient leur rythme. Ils ont un quart-arrière vraiment très talentueux et une défense vraiment talentueuse qui vole partout. Ces gars font des ravages.

Alors que Purdy a connu des difficultés au début, il a terminé 6 sur 7 lors du dernier entraînement pour la victoire. Quelle a été la différence pour le QB en retard ?

“Je pense que j’ai simplement pu suivre les progressions et passer les contrôles efficacement”, a déclaré Purdy. “Et déplacez les chaînes et restez en haut plutôt que de prendre du retard. Évidemment, nous avons obtenu le troisième essai et BA (Brandon Aiyuk) s’y est accroché. Il a réalisé un excellent jeu et vous en avez besoin tout au long d’un entraînement.

“Mais au début du match, les contrôles étaient là et je manquais de peu les contrôles. Leur défense a fait du bon travail en jouant doucement et en gardant tout devant eux, en retirant nos tirs et tout le reste. Et en tant que quart-arrière, vous ” Il faut être efficace et réussir les contrôles. À la fin, j’ai pu le faire. “

Avec cette victoire, San Francisco a égalisé les Packers et les New England Patriots pour le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires dans l’histoire de la NFL avec 37. Les 49ers ont maintenant remporté les cinq dernières rencontres contre les Packers en séries éliminatoires et se sont qualifiés pour le match pour le titre NFC pour la quatrième fois. temps en cinq saisons.

Sous Shanahan, les 49ers ont une fiche de 4-0 à domicile en séries éliminatoires, gagnant avec une marge moyenne de 15,5 points par match.

Maintenant que son équipe passe à autre chose, Nick Bosa, le coureur de pointe des 49ers, a reconnu avoir ressenti un sentiment de soulagement que son équipe ait survécu et se soit qualifiée pour la ronde de championnat NFC.

“Je ne voulais pas que cela se termine”, a déclaré Bosa. “Personne ne l’a fait. Et nous avons réalisé les jeux dont nous avions besoin.”

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, le Chargeurs de Los Angeles pour ESPN et le Seattle Seahawks pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .