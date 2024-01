Les 49ers se mobilisent contre les Lions dans le match pour le titre NFC pour atteindre le Super Bowl LVIII

SANTA CLARA, Californie – Alors que les secondes s’écoulaient lors de la défaite des 49ers de San Francisco au Super Bowl LIV face aux Chiefs de Kansas City, l’ailier rapproché George Kittle a été filmé sur la touche en train de jurer de revenir sur la plus grande scène de la NFL. Il a fallu quatre ans et un retour historique dimanche, mais les Niners ont finalement tenu la promesse de Kittle.

Avec leur superbe victoire 34-31 contre les Lions de Détroit lors du match de championnat NFC, les 49ers non seulement reviennent au Super Bowl, mais auront la chance de venger cette défaite contre les Chiefs le 11 février à Stade Allegiant à Las Vegas.

Pour y arriver, les Niners ont dû surmonter un déficit de 24-7 après une première mi-temps au cours de laquelle les Lions étaient clairement les agresseurs, exécutant le ballon à volonté et faisant pression sur le quart-arrière de San Francisco, Brock Purdy, sur près de 60 % de ses dropbacks.

Mais les Niners, chargés de vétérans, ne se sont pas retirés, déclenchés par la capture de 51 verges du receveur Brandon Aiyuk suite à une déviation du casque du demi de coin des Lions Kindle Vildor, et ont marqué 17 points en huit minutes pour égaliser le match. Les Niners ont pris leur première avance avec 9:52 à jouer sur un panier de 33 verges du botteur Jake Moody pour porter le score à 27-24.

Pour glacer la victoire, les Niners ont obtenu un quatrième arrêt sur leur territoire (leur deuxième du match), un touché de 3 verges de l’arrière Elijah Mitchell pour porter le score à 34-24 et un coup de pied en jeu récupéré de Kittle. Il s’agissait du plus grand retour dans un match de championnat NFC, égalant les Niners de 2012 qui sont revenus de 17 pour battre les Falcons d’Atlanta.

C’était aussi un peu une revanche pour les Niners de 1957, qui, par coïncidence, avaient une avance de 24-7 à la mi-temps et remontèrent 27-7 contre les Lions lors des séries éliminatoires de la Conférence Ouest de 1957, pour ensuite perdre 31-27.

Avec cette victoire, les Niners sont seuls dans l’histoire de la NFL pour le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires avec 38, dépassant les New England Patriots et les Green Bay Packers. L’entraîneur Kyle Shanahan s’est amélioré à 8-3 lors des matchs éliminatoires, ce qui le place à égalité avec Tom Flores pour le deuxième meilleur pourcentage de victoires en séries éliminatoires parmi les entraîneurs avec au moins 10 matchs, et cela le place derrière Andy Reid (14) de Kansas City pour les victoires en séries éliminatoires. depuis que Shanahan est devenu entraîneur-chef en 2017.

Faisant leur troisième participation consécutive au match de championnat NFC et leur quatrième en cinq ans, les Niners sont arrivés au match de dimanche avec des souvenirs frais de la défaite de l’année dernière contre les Eagles de Philadelphie.

Cette défaite, au cours de laquelle Purdy a subi une déchirure du ligament collatéral ulnaire au coude droit au cours du premier quart-temps, a laissé les Niners déplorer une occasion manquée, non seulement parce qu’ils croyaient pouvoir battre Philadelphie, mais parce qu’ils le savent aussi bien que quiconque de ce côté-ci de l’équipe. Kansas City combien il est difficile de gravir la montagne pour revenir à ce stade des séries éliminatoires.

Jeudi, le plaqueur gauche Trent Williams a expliqué à quel point c’était difficile.

“Si vous y êtes allé, vous savez ce qu’il faut pour y revenir”, a déclaré Williams. “Nous y sommes évidemment depuis deux ans. Vous devez aussi avoir le contrôle, car vous voulez tout récupérer en une seule journée. Vous voulez remporter un championnat dès le premier jour des OTA. Vous devez soyez patient et comprenez que c’est un marathon, ce n’est pas un sprint.”

Le marathon des 49ers n’est pas terminé mais ils entament la dernière ligne droite. Le fait qu’ils auront la chance d’expier la défaite contre Kansas City lors de leur dernière apparition au Super Bowl est la cerise sur le gâteau. Les Niners menaient ce match par 10 et avaient le ballon à 8:53 de la fin, mais ont perdu 31-20 alors que les Chiefs marquaient les 21 derniers points du match.

Kansas City a depuis participé au Super Bowl à deux reprises, en remportant une, et participera à celui-ci en tant que champion en titre. Cela étant dit, les 49ers ont été installés comme favoris de 2,5 points sur les Chiefs lors de la première ligne du Super Bowl sur ESPN BET. Le total a ouvert à 47,5.

Pour les Niners, ce sera leur huitième participation au Super Bowl, à égalité au deuxième rang de tous les temps avec les Steelers de Pittsburgh et les Cowboys de Dallas. Une victoire contre les Chiefs donnerait à San Francisco son sixième Trophée Lombardi tant attendu, qui égaliserait les Steelers et les Patriots pour le plus grand nombre de tous les temps.