Les 49ers roulent sur les Seahawks pour passer au tour divisionnaire

Les tempêtes qui ont frappé la Californie pendant deux semaines et coupé l’électricité de milliers d’habitants, dont l’ailier serré des 49ers de San Francisco George Kittle, étaient censées affecter de manière significative le match joker de samedi entre les 49ers et les Seahawks de Seattle. Mais juste avant le coup d’envoi, la pluie s’est arrêtée et, alors que le soleil brillait, les 49ers ont dominé les Seahawks, 41-23, pour se qualifier pour la ronde divisionnaire.

Brock Purdy, le quart-arrière recrue des 49ers, a également brillé lors de ses débuts en séries éliminatoires. Purdy, qui a été sélectionné avec le dernier choix du repêchage de la NFL 2022 et a commencé la saison en tant que troisième quart-arrière de l’équipe, a lancé pour 332 verges et trois touchés. Le porteur de ballon Christian McCaffrey a ajouté 119 verges au sol et le receveur Deebo Samuel a récolté 165 verges au total et un touché.

Seattle menait, 17-16, après la première mi-temps, mais San Francisco a répondu avec 25 points sans réponse pour commencer la seconde.

Le meilleur jeu du match de Purdy est survenu au quatrième quart lorsqu’il s’est échappé de ce qui ressemblait à un sac infaillible et a trouvé le porteur de ballon des 49ers Elijah Mitchell pour un touché. Purdy a ensuite lancé une passe à Kittle sur une conversion réussie de deux points pour mettre les 49ers en avance de 14. Plus tard dans le quart, Samuel a capté une courte passe et a couru pour un touché de 74 verges.