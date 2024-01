Les 49ers reviennent du bord de l’effondrement pour battre les Lions et décrocher un billet pour le Super Bowl

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

SANTA CLARA, Californie – Participant au championnat NFC pour la troisième année consécutive – mais la première au Levi’s Stadium – les 49ers de San Francisco pensaient que l’avantage du terrain les aiderait à atteindre le sommet et à se qualifier pour le Super Bowl de Las Vegas.

Les Lions de Détroit n’ont pas compris le mémo, dominant les 49ers en première mi-temps. Ce n’était pas proche ; Détroit était à un autre niveau.

Mais heureusement pour les 49ers, comme ils l’ont prouvé la semaine dernière lors de la ronde de division, ces matchs durent quatre quarts. Et en seconde période, San Francisco a surmonté un déficit de 17 points en marquant 27 points de suite pour décrocher son billet pour le Super Bowl, une victoire 34-31 dimanche lors du match de championnat NFC.

Avec cette victoire, les 49ers accèdent au Super Bowl pour la première fois depuis la saison 2019. Ce sera la huitième participation de San Francisco au match pour le titre, et s’ils gagnent, ce serait leur sixième championnat, les égalant ainsi avec les Steelers et les Patriots pour le plus grand nombre.

Après une première mi-temps inégale, les 49ers ont obtenu une performance courageuse du quart-arrière Brock Purdy, qui a terminé 20 sur 31 pour 267 verges et un touché. Il a également totalisé 51 verges au sol lors de courses mêlées qui ont permis aux chaînes de continuer à bouger.

Purdy a terminé 13 sur 16 pour 174 verges et un touché en seconde période.

“Nous savions tous ce que nous devions faire”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était dit à la mi-temps dans le vestiaire de San Francisco. “La saison est en jeu. Je pense donc que tout le monde s’est mobilisé et nous avons joué un très bon football complémentaire à partir de là.”

San Francisco a également bénéficié de quelques rebonds fortuits en seconde période, notamment une réception de 51 verges de Brandon Aiyuk qui a rebondi sur le masque du demi de coin de Detroit Kindle Vildor avant de s’installer entre les mains du talentueux receveur. Ce jeu qui a changé l’élan a conduit Aiyuk à attraper 6 verges pour un score deux jeux plus tard, réduisant l’avantage de Detroit à sept points au milieu du troisième quart.

Dave Helman analyse la victoire des 49ers contre les Lions

Lors de la possession qui a suivi, la sécurité Tashaun Gipson Jr. a dépouillé la recrue de Détroit Jahmyr Gibbs du football et le plaqueur défensif Arik Armstead a récupéré sur la ligne des 24 verges de Détroit.

Quatre jeux plus tard, Christian McCaffrey a couru d’un mètre pour égaliser le match à 24 avec 3:04 à jouer au troisième quart. McCaffrey a terminé avec 90 verges au sol en 20 courses et deux touchés.

Les 49ers ont pris définitivement les devants grâce à un panier de 33 verges de Jake Moody avec 9:52 à jouer et ont poussé leur avance à 10 avec un touché d’Elijah Mitchell avec un peu plus de trois minutes à jouer. Après que le quart des Lions Jared Goff ait lancé une passe de touché de 3 verges à 56 secondes de la fin pour réduire le score à 34-31, l’ailier rapproché des Niners George Kittle a récupéré un coup de pied en jeu pour mettre le match de côté.

Goff, un produit de la Bay Area, a complété 25 passes sur 41 pour 273 verges par la passe, avec un touché et aucune interception. Il a désormais une fiche de 0-6 lors de ses six dernières rencontres contre les 49ers.

Dave Helman et Carmen Vitali expliquent comment Détroit a perdu une grosse avance

Détroit a renversé la défense typiquement avare de San Francisco avec 184 verges au sol. David Montgomery a terminé avec 93 verges au sol, tandis que Gibbs en a ajouté 45 et Jameson Williams a marqué sur un revers de 42 verges lors du premier entraînement.

“Vous avez deux porteurs de ballon comme ça, c’est le tonnerre et la foudre”, a déclaré Gipson. “Gibbs est tout simplement rapide comme l’éclair et Montgomery est un sacré joueur. Il n’a évidemment pas assez de crédit. Quand vous avez deux gars comme ça qui changent de rythme, c’est vraiment difficile.

“Mais nous avons des gars du monde entier comme Fred [Warner], [Dre] Greenlaw et [Nick] Bosa. Et une fois que le jeu s’est enfin calmé, nous avons pu jouer notre style de football.”

Après avoir eu du mal à ralentir l’offensive explosive de Détroit en première mi-temps, les 49ers ont arrêté à deux reprises les Lions au quatrième essai et les ont limités à seulement sept points en seconde période. Le coordinateur défensif Steve Wilks a effectué les ajustements à la mi-temps pour ralentir le plan innovant du coordinateur offensif de Detroit, Ben Johnson.

Tête de série n°1 de la NFC, San Francisco a une nouvelle fois prouvé sa résilience en remportant un match où il a dû revenir au score pour une deuxième semaine consécutive.

Brandon Aiyuk après la victoire mémorable des 49ers contre les Lions

Les joueurs de première ligne de San Francisco comme Deebo Samuel, Bosa, McCaffrey, Aiyuk et Kittle sont intervenus lorsque le match comptait le plus en seconde période. Samuel a terminé avec huit réceptions pour 89 yards. Bosa a totalisé deux sacs, quatre coups sûrs du quart-arrière et trois plaqués combinés. Le secondeur Fred Warner a mené San Francisco avec 13 plaqués combinés.

Alors maintenant, les Niners tournent leur attention vers les Chiefs, qui se dirigent vers leur quatrième Super Bowl en cinq ans et chercheront à remporter des titres consécutifs dans la NFL.

“C’est une sacrée équipe”, a déclaré l’entraîneur des Niners Kyle Shanahan. “Ils ont un sacré entraîneur, un sacré quart-arrière, une sacrée défense. Je n’ai pas eu l’occasion de les voir beaucoup cette année, parce que nous n’avons pas beaucoup de bandes croisées. Mais nous avons déjà un assez bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Ils le font déjà depuis un moment. Depuis que nous les avons rencontrés à [the 2020 Super Bowl]on dirait qu’ils sont là depuis.

“Nous avons vraiment essayé de revenir à ce moment. Nous avons été proches à plusieurs reprises et cette fois, nous y sommes parvenus.”

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, le Chargeurs de Los Angeles pour ESPN et le Seattle Seahawks pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

