Les 49ers pourraient perdre 2 CB de plus, mais plein d’espoir pour Kittle

SANTA CLARA, Californie: Les 49ers de San Francisco pourraient perdre deux autres demi de coin partants pour le match de dimanche contre Seattle, mais espèrent que l’ailier rapproché George Kittle pourra jouer.

L’entraîneur Kyle Shanahan a déclaré vendredi que le demi de coin K’Waun Williams raterait le match contre les Seahawks en raison d’une blessure au mollet et que le demi de coin extérieur Josh Norman est incertain en raison d’une blessure à la poitrine. San Francisco a déjà perdu son meilleur demi de coin, Jason Verrett, à cause d’une blessure au genou qui a mis fin à la saison lors du premier match.

Norman a été hospitalisé dimanche avec une hémorragie pulmonaire et devra passer des tests samedi pour déterminer s’il peut jouer cette semaine.

Kittle a pu entrer un peu sur le terrain pour courir au début de l’entraînement, signe de progrès depuis sa blessure au mollet lors de la défaite de la semaine dernière contre Green Bay. Kittle est répertorié comme douteux pour le jeu.

Je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir être sur le terrain dimanche », a déclaré Kittle. « Si le corps dit que je peux y aller, je serai là-bas.

Kittle a déclaré qu’il souffrait d’enflure et de douleur au mollet et Shanahan a déclaré qu’il s’attend à savoir d’ici samedi si Kittle peut jouer.

Le fait qu’il ne soit pas prêt à partir jeudi nous a un peu plus inquiétés que prévu, a déclaré Shanahan. Le fait qu’il puisse faire un peu aujourd’hui était beaucoup plus encourageant qu’hier. Espérons que nous aurons le même résultat demain.

Kittle a réussi sept attrapés pour 92 verges la semaine dernière et se classe au deuxième rang de l’équipe avec 15 attrapés pour 187 verges cette saison.

Kittle a raté le temps au cours des deux dernières saisons à cause de blessures et le jeu de course de San Francisco a généralement du mal sans lui.

Les Niners sont déjà minces au poste de porteur de ballon avec le partant Raheem Mostert absent pour la saison et les remplaçants Jeff Wilson Jr. et Jamycal Hasty ont été écartés. La recrue Trey Sermon était le seul demi-arrière à avoir obtenu le ballon la semaine dernière, mais son compatriote recrue Elijah Mitchell pourrait revenir d’une blessure à l’épaule cette semaine pour apporter son aide.

Mitchell est répertorié comme discutable mais a pu faire plus à l’entraînement cette semaine.

Le plaqueur défensif Javon Kinlaw est également discutable avec une blessure au genou.

