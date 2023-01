Les 49ers ont oublié comment perdre. Ils pourraient aller jusqu’au bout

Martin Rogers FOX Sports Insider

Le mot mastodonte est beaucoup utilisé dans le sport. Souvent inutilement, parfois de manière incorrecte et invariablement avec une bonne dose de battage médiatique.

Les 49ers de San Francisco sont un mastodonte en ce moment, et ils l’ont montré dimanche soir lorsque les choses sont devenues désordonnées et désordonnées et se sont rarement déroulées comme prévu. Le faire dans ces circonstances en dit plus que de le faire dans les éruptions d’intimidation qui ont formé une grande partie de ce qui est maintenant une séquence de 12 victoires consécutives.

Dans le NFC Divisional Round, lorsque le front défensif des Dallas Cowboys a fait des ravages, lorsque les erreurs se sont glissées et ne sont jamais vraiment parties, lorsqu’il est devenu un slugfest et une bataille de volontés, beaucoup de petites choses se sont ajoutées pour former le résultat. Mais une réalité tenait plus que tout.

Les Niners ont oublié comment perdre.

“Vous travaillez si dur pour atteindre ces points, ces situations, tout ce à quoi nous pouvions penser était de gagner ce match”, a déclaré l’entraîneur-chef Kyle Shanahan aux journalistes. “Une fois que nous l’avons fait, c’est amusant pendant un petit moment, mais une fois que vous êtes dans le vestiaire, c’est… on passe au suivant. Nous ne réfléchissons pas encore vraiment à quoi que ce soit.”

Et donc un retour au championnat NFC pour la troisième fois en quatre ans s’annonce, et peu importe maintenant à quoi cela ressemblait sur le chemin.

Que les meneurs de jeu électrisants de San Francisco ont été tenus en échec pendant de longues périodes au Levi’s Stadium et que cet élan offensif s’est avéré diaboliquement difficile à augmenter. Cette solidité défensive était là, mais les prouesses de l’équipe à étouffer les Cowboys ont été quelque peu flattées par la main errante de Dak Prescott.

Que même le lecteur qui a transformé le jeu était une collection d’évasions étroites. Cela a commencé avec six minutes à jouer au troisième quart avec un appel de hors-jeu de Dallas, a été mis en évidence par une prise de George Kittle qui était indéniablement brillante mais a rebondi sur son masque facial, a été soutenue par deux appels de maintien défensif, a survécu à une interception abandonnée de Trevon Diggs et terminé avec Christian McCaffrey exécutant le ballon.

“Tout le monde a fait sa part” – Brock Purdy et George Kittle parlent avec Erin Andrews Erin Andrews s’est entretenu avec l’ailier rapproché des 49ers George Kittle et le quart-arrière Brock Purdy après la victoire en séries éliminatoires de San Francisco contre les Cowboys de Dallas.

Le véritable pouvoir de gagner tous ces matchs s’est manifesté dans l’esprit des joueurs des 49ers plus que dans leurs actions sur le terrain. Une équipe qui ne sait rien d’autre que gagner n’éprouve pas ce vieux sentiment familier de naufrage lorsque les choses commencent à mal tourner.

La confiance est toujours là que les choses vont s’arranger. Ils se sont en effet entraînés, depuis un début de saison qui lisait 3-4 et qui semble maintenant il y a une éternité. Ils se sont de nouveau entraînés ici.

Personne n’a eu le match de sa vie. Brock Purdy n’a pas faibli, mais il y a eu des moments où il ressemblait à un quart-arrière recrue, sinon à un sélectionné à la toute fin du repêchage. Deebo Samuel, McCaffrey, Kittle et Brandon Aiyuk ont ​​tous eu des moments, mais tous ont eu de plus grands jours.

Les jeux clés en défense avaient plus à voir avec les faux pas de Prescott qu’avec des éclairs de véritable inspiration. Peu importe, n’est-ce pas ? Pas maintenant.

Les chances du Super Bowl seront serrées, mais ne vous y trompez pas, les Niners seront un choix populaire et soit à la pointe du favoritisme, soit en haut de la liste. Battre les Eagles de Philadelphie sur la route le week-end prochain (15 h 00 HE dimanche prochain sur FOX et l’application FOX Sports) ne sera pas une tâche facile, mais cela semble peut-être un peu plus simple lorsque vous êtes actuellement l’équipe la plus redoutée de l’ensemble. ligue.

Il est difficile de se rappeler précisément comment les choses étaient et se sentaient, depuis le 23 octobre, la dernière fois que les Niners ont perdu, une raclée 44-23 à domicile contre les Chiefs de Kansas City. Ou même plus loin que cela, lorsque les trois autres défaites de la saison régulière sont survenues contre les Bears de Chicago, les Broncos de Denver et les Falcons d’Atlanta avec un dossier combiné de 15-36.

Quand Trey Lance (vous vous souvenez de lui ?) était au centre pour le premier et Jimmy Garoppolo pour les autres. Quand McCaffrey était un Panther de la Caroline et que les gens se demandaient si les 49ers allaient un jour se ressaisir.

La loi est en place maintenant. C’est une équipe qui peut être ralentie, mais probablement pas complètement contrecarrée. Ils travaillent avec un système qui pardonne les erreurs – jusqu’à un certain point – et dont la pression est incessante.

Ils travaillent sur une séquence qui semble désormais interminable et avec un état d’esprit qui contient le genre d’arrogance attendue des équipes de championnat.

Ils sont, tout simplement, un mastodonte, assez résistant pour traverser les mauvais moments et assez habile pour avoir l’air imparable quand tout fonctionne parfaitement.

Seules les meilleures équipes de la ligue restent, mais il faudra quelque chose de spécial pour les arrêter. Parce que les mastodontes, de par leur conception, continuent, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Cowboys de Dallas 49ers de San Francisco