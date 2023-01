Les 49ers ont battu les Cowboys 19-12 pour se qualifier pour le match pour le titre NFC

SANTA CLARA, Californie (AP) – Christian McCaffrey a marqué sur un feu vert course de 2 mètres au quatrième quart et la défense de San Francisco a fait le reste, envoyant les 49ers à leur deuxième match consécutif pour le titre NFC avec une victoire 19-12 sur les Cowboys de Dallas dimanche.

Les 49ers (15-4) ont utilisé de longs entraînements consécutifs en seconde période pour épuiser les Cowboys (13-6) et remporter leur 12e match consécutif. San Francisco a avancé pour affronter les Eagles dans le match pour le titre NFC dimanche prochain à Philadelphie après avoir perdu dans ce tour contre les Rams il y a un an.

“Mec, nous sommes juste ravis d’avoir gagné”, a déclaré le quart-arrière recrue des 49ers Brock Purdy. “Chacun a fait sa part. C’est le football des séries éliminatoires, ce n’est jamais facile, mais nous avançons.

Les Cowboys ont perdu pour la septième fois consécutive dans la ronde divisionnaire et n’ont pas réussi à se qualifier pour le match pour le titre NFC depuis qu’ils ont remporté leur cinquième titre du Super Bowl après la saison 1995.

Dak Prescott a lancé deux interceptions et Brett Maher a raté son cinquième point supplémentaire des séries éliminatoires lorsque sa tentative a été bloquée. Il a ensuite marqué deux buts sur le terrain.

Les Cowboys ont eu une chance lorsqu’ils ont pris le relais à leur propre 18 avec 2:59 à faire, traînant 19-12 après que le quatrième placement de Robbie Gould du match ait plafonné près de huit minutes de route.

Mais Prescott a lancé deux ratés consécutifs et a été limogé au troisième essai. L’entraîneur Mike McCarthy a choisi de botter le quatrième et le 10e avec les trois temps morts restants.

Purdy a commencé le prochain entraînement avec un achèvement de 16 verges à George Kittle et San Francisco n’a pas rendu le ballon à Dallas avant qu’il ne reste 45 secondes. Les Cowboys ont pris le relais à leur 6 et ne se sont jamais rapprochés à partir de là.

Purdy, le dernier choix du repêchage d’avril dernier, s’est amélioré à 7-0 en tant que partant depuis le remplacement d’un Jimmy Garoppolo blessé au début de la semaine 13. Il est allé 18 pour 28 pour 215 verges sans revirement contre les Cowboys, rejoignant Joe Flacco (2008 ) et Mark Sanchez (2009) en tant que seuls QB recrues à avoir remporté deux départs en séries éliminatoires.

“Ouah. Brock Purdy nous amène au match de championnat NFC ? Je veux dire, il n’a gagné que sept fois de suite, je pense. Bon travail, Brock », a déclaré Kittle. “Il joue à un niveau élevé, faisant jouer le football à nos meilleurs joueurs, il est génial et confiant dans le caucus. Il fait juste un excellent travail.

Les 49ers ont pris les devants lors du premier jeu du quatrième quart lorsque McCaffrey a couronné un entraînement de 91 verges avec une course de 2 verges.

Le lecteur présenté une prise de jonglage de 30 mètres par Kittle et une paire de prises défensives contre Dallas – dont une sur Donovan Wilson près de la ligne de but qui a annulé un troisième sac.

“J’étais comme, tu sais quoi, comment puis-je rendre cela aussi dramatique que possible?” Kittle a parlé de sa prise spectaculaire. “Juste bravo à Brock : en fait, je n’étais même pas en progression et il m’a quand même trouvé, alors c’est tout ce qui compte. Donc j’apprécie juste qu’il m’ait donné une chance d’attraper le ballon.

Maher a marqué son deuxième placement du match lorsqu’il a converti de 43 verges pour réduire l’avance de San Francisco à 16-12.

Les deux meilleures équipes de la NFL au cours des 13 dernières semaines ont eu du mal à démarrer alors que les défenses dirigées par les All-Pros Nick Bosa de San Francisco et Micah Parsons de Dallas contrôlaient le jeu.

Les Niners ont éliminé Prescott à deux reprises en première mi-temps, les ont transformés en buts sur le terrain de Gould et menaient 9-6 à la pause.

Les Cowboys ont marqué le seul TD de la première mi-temps avec Prescott se connectant avec l’ailier rapproché Dalton Schultz pour la troisième fois cette séries éliminatoires. Mais la faible tentative de Maher en extra-point a été bloquée par Samson Ebukam.

Maher a obtenu une certaine rédemption lorsqu’il a réussi un panier de 25 verges qui a égalisé le match à 9 au début du troisième quart après que Ray-Ray McCloud ait échappé un retour de botté de dégagement au San Francisco 21.

JUSTE POUR LE PLAISIR

La décision des Cowboys de rester avec Maher après ses quatre points supplémentaires manqués la semaine dernière semblait discutable lorsqu’il a raté le premier point supplémentaire. Les cinq PAT manqués de Maher sont les deuxièmes plus nombreux de tous les botteurs de la NFL en séries éliminatoires. Roy Gerela a raté six essais en 43 tentatives dans les années 1970 pour Houston et Pittsburgh.

Il y avait eu un avant-match de poussière lorsque Maher s’échauffait. Trent Williams et d’autres joueurs des 49ers ont tenté d’interférer avec ses tentatives du côté du terrain de San Francisco, ce qui a conduit à une brève dispute.

BLESSURES

Cowboys: RB Tony Pollard est parti à la fin de la première mi-temps après s’être blessé à la cheville gauche en se faisant tacler après une réception. Il n’est pas revenu au jeu. … DT Calvin Watkins (mollet) est parti en première mi-temps.

49ers: DE Charles Omenihu (oblique) est parti brièvement en première mi-temps mais est revenu dans le match.

SUIVANT

Les 49ers atteindraient leur deuxième Super Bowl au cours des quatre dernières saisons avec une victoire à Philadelphie.

Josh Dubow, Associated Press