Kendrick Bourne a attrapé une passe de Nick Mullens et a célébré un touché apparent qui aurait gardé les 49ers de San Francisco dans le match.

Le jeu a été renversé par répétition et au lieu de pouvoir déplacer le ballon sur les derniers centimètres pour un score, les Niners se sont autodétruits avec un faux départ après une tentative furtive du quart-arrière suivie d’une interception.

C’était ce genre de soirée pour l’attaque des 49ers, que Josh Allen et les Buffalo Bills n’ont pas pu suivre lors du premier match de San Franciscos dans sa nouvelle maison temporaire en Arizona. Cela a conduit à une défaite de 34-24 lundi qui a porté un coup aux espoirs des Niners pour les séries éliminatoires.

Nous devions faire de notre mieux et je pense que nous étions très proches, a déclaré l’entraîneur Kyle Shanahan. Nous avons juste eu quelques petites choses qui ne nous ont pas gardés sur le terrain. Si vous faites cela contre une telle attaque et un quart-arrière et que vous ne le récupérez pas pendant un certain temps, le jeu vous quittera.

Les Niners (5-7) ont été expulsés de leur domicile dans la région de la baie la semaine dernière lorsque le comté de Santa Clara a imposé une nouvelle maison COVID-19[feminine règles interdisant le contact avec les jeux et pratiques sportifs.

L’équipe blessée a fait ses valises et a déménagé en Arizona dans l’espoir de faire une poussée en séries éliminatoires un an avant la fin de la saison après avoir atteint le Super Bowl. Quelques victoires de plus garderaient San Francisco dans la mêlée assez longtemps pour que le quart Jimmy Garoppolo et l’ailier serré All-Pro George Kittle rebondissent après des blessures.

Les 49ers n’ont pas pu réussir contre Buffalo, bien qu’ils ne voulaient pas utiliser les circonstances inhabituelles comme alibi.

Pas d’excuses. C’est la NFL, a déclaré Jeff Wilson Jr. retour. Nous savons tous ce qui est en jeu. Nous savons tous quoi faire et nous ne l’avons pas fait. Nous sommes des professionnels.

Une défense qui semblait si dominante lors d’une victoire contre les Rams de Los Angeles il y a une semaine a été démontée par Allen. Mullens a commis quelques erreurs de trop, ce qui a empêché San Francisco de se mettre à égalité avec le Minnesota et l’Arizona pour la finale NFC wildcard.

Ce jeu a déclenché quelques séquences clés en seconde période. San Francisco était en mesure de faire un rare arrêt défensif lorsque Kentavius ​​Street a poussé Allen inutilement en retard pour une pénalité au passeur qui a aidé à mettre en place une passe TD de 23 verges à Isaiah McKenzie contre une couverture explosée. , ce qui en fait 24-10.

C’était comme s’ils appelaient les pièces parfaites pour tout ce que nous composions, a déclaré le secondeur Fred Warner. Ils ont fait un excellent travail de leur côté. Nous avons essayé différents looks et différents appels, mais nous ne pouvions tout simplement pas sortir du terrain.

Deux jeux plus tard, la passe de Mullens a été déviée des mains du receveur Brandon Aiyuk pour une interception par Micah Hyde qui a abouti à un panier qui a porté le score à 27-10.

Mullens a répondu avec une passe TD à l’arrière Kyle Juszczyk pour réduire le déficit à 10, mais une autre couverture ratée a conduit à une passe TD de 28 verges à Gabriel Davis.

Puis vint la série sur la ligne de but qui s’est terminée avec la deuxième interception de Mullens lorsque TreDavious White s’est battu contre Wilson pour un ballon sur la ligne de but, mettant fin à la défaite.

Désormais, les Niners ne peuvent pas se permettre une autre erreur s’ils espèrent revenir à la saison d’après.

Ce sont tous des victoires incontournables, a déclaré le demi de coin Richard Sherman. Nous devons sortir et trouver un moyen de le faire. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à le faire du côté défensif du ballon aujourd’hui.

