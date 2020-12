Après avoir vu les revirements de Nick Mullens coûter un match aux 49ers de San Francisco malgré un solide effort défensif, l’entraîneur Kyle Shanahan a déclaré qu’il serait peut-être temps de changer de quart.

Shanahan a déclaré qu’il envisagerait de mettre Mullens au banc pour CJ Beathard après que deux cadeaux aient conduit à des touchés défensifs pour Washington lors de la défaite 23-15 des Niners dimanche.

Je suis prêt à tout pour le moment, a déclaré Shanahan lundi. Eh bien, voyez comment cela se passe les prochains jours.

Le jeu a tourné sur les deux revirements de Mullens qui se sont transformés en Washingtons seulement deux touchés dans la journée. DaRon Payne a laissé tomber le ballon sur un sac avec San Francisco protégeant une avance de 7-6 à la fin de la première mi-temps. La recrue Chase Young l’a ramassé et a couru 47 verges pour le score qui a mis Washington pour de bon.

Puis au troisième quart, Mullens a raté Kyle Juszczyk sur une passe de sortie que Kamren Curl a retourné 76 verges pour un autre TD.

La façon dont nous avons tellement tourné le ballon, je dois décider si le changement de quart-arrière aidera ou non, a déclaré Shanahan. Il est très difficile de gagner des matchs de football comme nous l’avons fait.

Les Niners ont commis plusieurs revirements en sept matchs consécutifs, devenant la deuxième équipe au cours des huit dernières saisons avec une séquence aussi longue.

Mullens a neuf cadeaux en cinq départs depuis que le partant Jimmy Garoppolo est tombé avec sa deuxième blessure à la cheville cette saison.

À un moment donné, il faut faire pour donner à cette équipe une chance de gagner, a déclaré Mullens à propos de l’élimination des chiffres d’affaires. Si vous retournez le ballon, vous n’allez pas gagner des matchs de football et c’est vraiment ce à quoi cela revient.

Shanahan a déclaré que Garoppolo n’était pas prêt à revenir à l’entraînement cette semaine et qu’il était toujours en suspens s’il reviendrait cette saison.

Nous avons surmonté la bosse mais c’est un risque, et nous n’allions pas le faire s’il y a un risque, a déclaré Shanahan à propos du retour de Garoppolos. On sent que parler à Jimmy et aux médecins c’est un risque cette semaine. Eh bien, mettez-le une autre semaine et voyez comment cela se passe. … Eh bien, réévaluez-le lundi prochain.

CE QUI FONCTIONNE

La défense. Après avoir été entaillé par Josh Allen et les Bills la semaine dernière, la défense des Niners a répondu avec l’un de ses meilleurs matchs de l’année. San Francisco a connu les meilleurs résultats de la saison, permettant 193 verges d’attaque, 95 verges par la passe et seulement 12 premiers essais. Les Niners n’ont accordé que trois buts sur le terrain en défense, dont un sur un entraînement de 13 verges à la suite d’un roulement.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Sécurité du ballon. San Francisco a commis trois autres revirements, dont deux qui ont été retournés pour des touchés. Nick Mullens a perdu un échappé et a lancé l’interception qui a donné un score et Jeff Wilson Jr. a également échappé. Cela marquait le septième match consécutif, San Francisco avait au moins deux cadeaux, la plus longue séquence de l’équipe depuis huit joueurs en 2008.

STOCKER

Brandon Aiyuk. Le receveur recrue était une fois de plus un point positif pour San Francisco. Il a égalé un record de recrue des Niners pour la dernière fois réalisé par le membre du Temple de la renommée Jerry Rice en captant 10 passes et a également eu un sommet en carrière de 119 verges. Ses 660 verges reçues cette saison sont les cinquièmes pour une recrue de l’histoire de la franchise.

STOCK EN BAS

Mike McGlinchey. Le choix de première ronde de 2018 a parfois connu une saison difficile. Il a eu du mal à contrôler les talentueux rushers de Washington et a commis une pénalité de maintien lors du dernier entraînement de San Franciscos qui a annulé une passe de 22 verges à Kendrick Bourne aux Washington 22.

BLESSÉ

WR Deebo Samuel est parti après s’être blessé à nouveau aux ischio-jambiers lors du premier jeu du match et manquera le reste de la saison régulière. … All-Pro TE George Kittle (pied) pourrait revenir à l’entraînement cette semaine. RB Raheem Mostert (cheville) et LB Fred Warner (stinger) seront réévalués et Shanahan aura plus d’informations mercredi.

NUMÉRO DE CLÉ

3.11. Les 49ers ont accordé un maigre 3,11 verges par jeu, mais ont quand même perdu grâce à deux touchés défensifs. C’est le quatrième moins de verges par jeu que San Francisco a accordé à une défaite depuis la fusion.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Niners visitent Dallas dimanche.

