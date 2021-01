Les 49ers de San Francisco joueront un rôle plus important dans la gestion du club anglais de Premier League Leeds après avoir porté leur participation à 37% lundi.

Paraag Marathe, le président de 49ers Enterprises, deviendra vice-président du club anglais du nord sous la direction d’Andrea Radrizzani, qui reste le propriétaire majoritaire.

Les 49ers ont d’abord acheté 15% de l’équipe à Radrizzani en 2018 et le club a depuis obtenu une promotion en Premier League après une absence de 16 ans, ce qui rend plus souhaitable l’investissement de la franchise NFL.

Notre investissement il y a deux ans et demi était de plonger nos orteils dans l’eau », a déclaré Marathe à l’Associated Press. «Nous avions vraiment l’impression que Leeds avait les os d’un grand club mondial puissant et juste de leur base de fans mondiale et de la base de supporters et de tout ce qu’ils ont.

Au fur et à mesure que nous y passions plus de temps, nous nous sommes rendu compte que c’était très vrai, et que l’opportunité d’être très grande était possible. Il ne nous a donc pas fallu très longtemps pour réaliser que nous voulions être impliqués de manière beaucoup plus profonde.

Leeds a gagné des admirateurs avec son style de football sous Marcelo Bielsa, qui a guidé l’équipe au 12e rang du classement des 20 équipes à la mi-saison.

Nous voulons être compétitifs et pas seulement un éclair dans la compétition pan-compétitive, mais nous voulons être durablement compétitifs, a déclaré Marathe de San Francisco. «Il s’agit vraiment d’un engagement plus profond. Et pas seulement moi, mais nous tous aux 49ers, déployant nos ressources, notre expertise et nos plans de réussite à Leeds et permettant à ce club (de) de se transformer vraiment aussi.

Cela signifie partager les ressources et les meilleures pratiques.

Était une grande famille maintenant et c’est vraiment à propos et nous avons traversé une transformation chez les 49ers au cours de la dernière décennie, décennie et demie, et nous nous sentons comme Leeds, LUFC en est exactement à ses débuts, a déclaré Marathe.

«Le premier est de montrer que nous appartenons (de retour en Premier League), le suivant est en compétition en Europa (League) et finalement en Ligue des champions. C’est le but. Étaient juste sur la première étape de cette inscription. Mais comme je l’ai dit, je pense que nous avons déjà montré que nous appartenons.

